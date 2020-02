Vanaf iOS 13.4 is het mogelijk om mappen te delen met anderen vanuit iCloud Drive. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet en welke opties je kunt instellen bij het delen van een map.

iCloud-mappen delen

Eerder was het al mogelijk om iCloud-bestanden te delen, zodat je samen kunt werken aan een tekst of spreadsheet. Vanaf iOS 13.4 kun je ook mappen in iCloud Drive delen met anderen. Ideaal als je samen aan een project werkt en niet steeds alles heen en weer wilt sturen. Om een map te delen via iCloud Drive is het vereist dat je iOS 13.4 of nieuwer gebruikt.

Let op: iOS 13.4 is momenteel alleen nog als beta beschikbaar. De update komt naar verwachting in maart 2020 beschikbaar. Apple kan ook altijd nog beslissen om de functie uit te stellen.

iCloud-mappen delen op iPhone en iPad

Om een map in iCloud Drive te delen met anderen volg je deze stappen:

Open de Bestanden-app. Navigeer naar de map die je wil delen, maar open hem niet. Houd je vinger lang ingedrukt op de map en tik op Deel. Tik op Voeg personen toe in het menu dat tevoorschijn komt. Kies een manier hoe je de uitnodiging wil versturen.

Als je de deeloptie in het menu niet ziet moet je in het menu scrollen tot de knop tevoorschijn komt. Je krijgt nu de vraag hoe je de map wil delen. Doe dit op de manier die voor jou het beste uitkomt. Het maakt voor iCloud niet uit welke optie je gebruikt.

iCloud-mappen delen op de Mac

Om deze functie te kunnen gebruiken op de Mac heb je minimaal macOS Catalina 10.15.4 nodig. Het werkt dus alleen op Macs die hiervoor geschikt zijn.

Klik met de rechtermuisknop op de map die je wilt delen en kies voor Deel > Voeg personen toe. iCloud Drive genereert nu een unieke link naar de map. Je kunt deze map via het deelmenu naar anderen sturen, bijvoorbeeld via AirDrop of iMessage.

Opties voor mappen delen in iCloud Drive

Er zijn verschillende opties die je kunt instellen bij het delen van een map in iCloud Drive. Zo kun je instellen dat iedereen met jouw link de map kan openen. Dat is handig als je van plan bent veel mensen naar je map te sturen, maar pas op dat je hier geen gevoelige informatie in zet. Openbaar is écht openbaar.

Je kunt ook instellen dat anderen alleen maar mogen bekijken wat er in jouw map zit, zonder wijzigingen aan te brengen. Je stelt dit in door de stappen hierboven te volgen. Vervolgens zie je onderin ook het menu Opties voor delen. Tik hierop om de instellingen te wijzigen en kies Alleen lezen.

Je kan de mappen delen naar andere Apple-gebruikers en waarschijnlijk ook via het web naar bijvoorbeeld Windows-gebruikers. Of Apple ook iCloud voor Windows een update geeft met deze nieuwe functie, is nog niet bekend.

Wil je na het lezen van deze tip meer gebruikmaken van iCloud (Drive), maar heb je te weinig opslagruimte? In een andere tip leggen we uit hoe je je opslagruimte in iCloud uitbreidt.