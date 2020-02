In iOS 13.4 brengt Apple weer tal van nieuwe functies en verbeteringen naar je iPhone. In dit artikel zetten we de belangrijkste vernieuwingen van iOS 13.4 en iPadOS 13.4 voor je op een rij.

iOS 13.4 functies: dit komt eraan

Apple start het nieuwe jaar vaak met een reeks beta’s voor onder andere iOS, waarin weer enkele nieuwe functies verwerkt zijn. Zo ook dit jaar, want iOS 13.4 komt eraan. iOS 13.4 bevat functies die het gebruik van je iPhone weer net even wat beter en prettiger maken, terwijl er ook nieuwe mogelijkheden bij komen. Zo zien we eindelijk de terugkeer van een eerder beloofde functies, zijn er verbeteringen voor Mail en verklapt iOS 13.4 een handige aankomende functie voor autorijders. Dit zijn de belangrijkste functies in iOS 13.4:



#1 iCloud Drive mappen delen

Apple beloofde deze functie al tijdens de aankondiging van iOS 13, maar werd keer op keer uitgesteld. Nu lijkt het erop dat de functie er helemaal klaar voor is. Dat betekent dat je nu niet alleen individuele bestanden, maar eindelijk ook complete mappen kan delen met andere mensen. Met deze functie deel je een complete map, zodat je er samen bestanden aan toe kan voegen en kan bewerken. Dat maakt samenwerken in iCloud Drive een stuk makkelijker. In onze eerdere tip lees je hoe het delen van iCloud Drive mappen werkt.

#2 Universele aankopen delen met Mac

Dit is niet per se een functie die je terugvindt op je iPhone of iPad, maar wel erg belangrijk en geldbesparend. Vanaf de release van onder andere iOS 13.4 kunnen ontwikkelaars ervoor kiezen om hun Mac-app te combineren met de iOS- of iPadOS-versie. Dat betekent dat je maar één keer hoeft te betalen. Nu moet je in het geval van een betaalde app de Mac-versie apart aanschaffen, maar (als een ontwikkelaar daarvoor kiest) hoeft dat niet meer na de komst van iOS 13.4. Dit geldt voor de zogenaamde Catalyst-apps, Mac-apps die gebaseerd zijn op de iPad-versie. Dat betekent ook dat de App Store nieuwe appcategorieen krijgt, zoals Ontwikkelaartools en Graphics en Design.

#3 CarKey: je auto starten met je iPhone

In de code van iOS 13.4 zijn aanwijzingen gevonden naar een functie genaamd CarKey. Zoals de naam al verklapt, kan je hiermee je auto te openen en zelfs te starten, mits jouw auto dit ondersteund. Dit werkt via NFC en je hebt er geen verificatie met Face ID of Touch ID voor nodig. Het werkt daarmee zelfs als de batterij van je iPhone leeg is. Behalve met je iPhone zou dit ook werken met de Apple Watch. Het instellen verloopt via de Wallet-app en Apple zou samenwerken met automerken om de functie beschikbaar te stellen. Hou er dus rekening mee dat deze functie mogelijk niet meteen beschikbaar is met de komst van iOS 13.4.

#4 Nieuwe Memoji-stickers

Als je helemaal gek bent op de Memoji-stickers, is er goed nieuws. Apple heeft negen nieuwe gezichtsuitdrukkingen toegevoegd, waaronder een Memoji met hartjes rondom het gezicht, een Memoji met confetti en zelfs eentje die met AirPods achter zijn MacBook aan het werk is. De uitdrukkingen zijn gebaseerd op bestaande emoji, maar dan dus te gebruiken met je eigen samengestelde Memoji. Mocht je hier nou niets mee hebben, geen nood. Sinds iOS 13.3 kun je Memoji-stickers uitschakelen.

#5 CarPlay Dashboard voor navigatie van derden

Al sinds iOS 12 kun je CarPlay navigatie-apps van derden gebruiken, zoals Flitsmeister en Google Maps. In iOS 13 voegde Apple een functie genaamd CarPlay Dashboard toe. In dit Dashboard zie je de kaart van Apple Maps, knoppen voor muziekbediening en je eerstvolgende agenda-afspraak allemaal in één scherm. Vanaf iOS 13.4 hebben ontwikkelaars van navigatie-apps van derden de mogelijkheid om hun app geschikt te maken voor het dashboard, waardoor je hier dus ook Flitsmeister, Google Maps en andere navigatie-apps kan tonen. Hierdoor is de functie niet alleen meer voorbehouden aan Apple Kaarten. Daarnaast zijn er nieuwe belknoppen in het CarPlay Dashboard beschikbaar en is ook de Huidige-tegel in dit scherm opgefrist.

#6 Verbeteringen voor TV-app

De TV-app krijgt de laatste tijd veel kritiek, omdat de app onoverzichtelijk is en vaak onduidelijk is wat nu bij Apple TV+ hoort en waar je extra voor moet betalen. Hoewel dit nog niet aangepakt is door Apple, lijken ze wel al te zijn begonnen met het sleutelen aan de app. Zo zijn er op het startscherm wat verbeteringen in het design en navigatie, bijvoorbeeld bij het wisselen tussen de series van Apple TV+. Bovendien biedt de app nu eindelijk ondersteuning voor gezinsdeling. Dat betekent dat je via het Bibliotheek-tabblad de films en series kan kijken die door iemand anders binnen het gezin aangeschaft zijn.

#7 Locatieverzoeken verbeterd

In iOS 13 is Apple strenger omgegaan met apps die vragen om je locatie. Appmakers waren hier lang niet altijd blij mee, helemaal niet als een app altijd toestemming nodig heeft tot je locatie om optimaal te werken. In iOS 13.4 doet Apple wat water bij de wijn. Apps die altijd je locatie willen, zullen hier in iOS 13.4 direct om vragen als je eerder alleen toestemming gegeven had voor het delen van je locatie bij gebruik van de app. Denk bijvoorbeeld aan weer-apps of een app als Tile, die op de achtergrond je locatie wil blijven volgen om je voorwerpen te tracken.

#8 Nieuwe toolbar in Mail

In iOS 13 heeft Apple de Mail-app vernieuwd, maar niet tot tevredenheid van gebruikers. Al sinds de komst van iOS 13 klagen gebruikers over bugs in de Mail-app, maar ook over het aangepaste design zijn veel klachten geweest. Zo is de toolbar onderin bij een geopende e-mail versimpeld. Momenteel zie je daar slechts twee knoppen: een prullenbakje en een pijl, waarmee je kan antwoorden, markeren of de e-mail kan verplaatsen. uit de praktijk is gebleken dat veel gebruikers vaak per ongeluk een mail verwijderen, omdat de knoppen zo dicht bij elkaar staan en de prullenbak niet meer op de plek staat die we van de Mail-app gewend zijn. In iOS 13.4 draait Apple dit terug. de prullenbak staat weer helemaal links, met daarnaast een knop om de mail te verplaatsen en te markeren. De antwoordknop staat zoals vertrouwd weer helemaal rechts.

#9 iPad-verbeteringen

Voor de iPad zijn er in iPadOS 13.4 enkele verbeteringen toegevoegd. Zo ondersteunt de Foto’s-app op de iPad nu nieuwe snelkoppelingen met een toetsenbord. Je kan daardoor sneller wisselen tussen tabbladen, zoeken en albums aanmaken. Open je een foto schermvullend, dan kan je met het toetsenbord eenvoudig een foto bewerken, dupliceren of verwijderen.

Ook nieuw voor het toetsenbord is de mogelijkheid om de functie van toetsen aan te passen, bijvoorbeeld als het fysieke toetsenbord een andere indeling heeft dan je gewend bent. Zo stel je bijvoorbeeld in dat de Command-knop functioneert als Control-toets of de Caps Lock als Option-knop. Op de Mac zijn dit soort opties al langer mogelijk, maar in iPadOS 13.4 vind je dit dus ook op de iPad.

#10 Shazam in Opdrachten

De Opdrachten-app heeft nu een ingebouwde Shazam-shortcut. Dat betekent dat je met een opdracht een Shazam-nummer kan herkennen en deze bijvoorbeeld meteen aan je bibliotheek toe kan voegen. Zodra je de opdracht start, wordt de microfoon gebruikt om het nummer te herkennen. Het was al mogelijk om Shazam met Siri te gebruiken, maar dankzij deze nieuwe mogelijkheid binnen de Opdrachten-app kun je dit ook meteen verder automatiseren.

#11 Overige verbeteringen

Er zijn nog een aantal kleine verbeteringen die het vermelden waard zijn:

Meer contrast in Woning-app: Tegels, namen en icoontjes hebben meer contrast in de Woning-app, waardoor ze beter leesbaar zijn.

Altijd luisteren naar Hé Siri : Als je vaak Hé Siri gebruikt, heb je misschien gemerkt dat de assistent niet luistert als je iPhone met het scherm naar beneden ligt. Vanaf iOS 13.4 vind je in Toegankelijkheid > Siri een nieuwe schakelaar genaamd Luister altijd naar Hé Siri. Zet je dit aan, dan reageert je iPhone zelfs als deze met het scherm naar beneden op tafel ligt.

: Als je vaak Hé Siri gebruikt, heb je misschien gemerkt dat de assistent niet luistert als je iPhone met het scherm naar beneden ligt. Vanaf iOS 13.4 vind je in Toegankelijkheid > Siri een nieuwe schakelaar genaamd Luister altijd naar Hé Siri. Zet je dit aan, dan reageert je iPhone zelfs als deze met het scherm naar beneden op tafel ligt. Volgende wordt Hierna: De wachtlijst functie in de Muziek-app, waarin je kan zien welke nummers als volgende wordt afgespeeld, is hernoemd van Volgende naar Hierna. In het Engels is dit aangepast van Up Next naar Playing Next.

iOS 13.4 verschijnt naar verwachting in maart voor de iPhone, samen met iPadOS 13.4 voor de iPad, watchOS 6.2 voor de Apple Watch, tvOS 13.4 voor de Apple TV en macOS 10.15.4 voor de Mac. Wil je meer weten over de beta? Check dan ons aparte artikel over de iOS 13.4 beta.