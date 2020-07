Innr Flex Light-lichtslang

We hebben nog niet zo heel vaak over Innr geschreven, een aanbieder van slimme lampen. Dat komt omdat Innr wel met Amazon Echo Plus, de Philips Hue-bridge en de eigen app samenwerkt, onder andere om te dimmen. Maar het werkt niet met Apple HomeKit en dat zal een belangrijke no-go zijn voor Apple-gebruikers. Ook ondersteunt het de entertainment-modus van Hue niet. Ben je echter op zoek naar een afknipbare lichtslang met veel lampjes, dan is de nieuwe Innr Flex Light Color misschien iets voor jou.



Hieruit kun je kiezen:

Innr Flex Light 120 C (FL 120 C) 2 meter: 49,99 euro

Innr Flex Light 140 C (FL 140 C) 4 meter: €69,99 euro

Daarnaast zou er ook nog een 4m-uitvoering verkrijgbaar moeten zijn zonder stekker, die je met als een spotje rechtstreeks op het stroomnet kunt aansluiten. In vergelijking met z’n voorganger zijn nog steeds 16 miljoen kleuren mogelijk, maar de kleurweergave is met 85 CRI wel verbeterd. Je kunt dimmen van 0,1 procent tot 100 procent.

Innr, relatief onbekend Nederlands merk

Voor een Nederlandse fabrikant timmert het in Hilversum gevestigde Innr eigenlijk nauwelijks aan de weg in eigen land. Wij hebben er nog nooit een persbericht van ontvangen en de nieuwe producten verschijnen geruisloos in de winkel Je moet het merk maar net toevallig zijn tegengekomen via vrienden, of omdat je ons overzicht met slimme lampen hebt gekeken. Het bedrijf is opgericht door twee voormalige Philips-medewerkers, Jeroen en Rob.

Dat vraagt natuurlijk om een vergelijking met de lichtstrip van Philips Hue.

De Innr Flex Light is een lichtslang die in twee lengtes verkrijgbaar is: 2m en 4m. Ze zijn te koppelen via ZigBee en met de Philips Hue-bridge. Helaas is koppelen met Apple HomeKit en Hue Entertainment niet mogelijk. In vergelijking met de vorige modellen is deze lichtslang feller: 1200 lumen bij de lichtslang van 4 meter (voorheen 1150 lumen), al geeft de Hue-lichtslang van 2 meter beduidend meer licht (1600 lumen). Kies je voor de 2m-versie van Innr, dan blijft het steken op 600 lumen, een duidelijk verschil. Gebruik je het voor sfeerlicht, dan is extreme helderheid misschien niet direct nodig.

Dat de lampen wat feller zijn heeft er misschien ook mee te maken dat de lichtstrips van Innr met 10 millimeter een stuk smaller zijn dan die van Philips Hue. Daardoor kun je ze wat makkelijker wegwerken achter een smalle rand.

Meer lampjes bij Innr

In vergelijking met de Hue-lichtstrip liggen de lampjes dichter bij elkaar: 60 lampjes per meter, terwijl bij Hue om de 6 centimeter een lampje te vinden is. Dat levert soms een effect met losse stipjes op, terwijl je liever één egale lichtstreep hebt. Bij Innr is het licht zachter en homogener en daardoor meer geschikt als sfeerlicht.

Ook heb je bij de Innr-lichtstrip wat meer vrijheid om af te knippen, namelijk elke 16,6cm bij Innr tegenover elke 33cm bij Hue. Daar staat wel weer een nadeel tegenover: je kunt de Innr later niet meer verbinden. Philips Hue biedt die mogelijkheid wel bij de nieuwste lichtslangen.

De nieuwe Flex Light van Innr is voorzien van een vernieuwde ZigBee-controller, die aan de lichtstrip vastzit. Voorheen had de 4m-variant twee uiteinden die je na het doorknippen met beide uiteinden aan de controller kon aansluiten. Dat is nu achterwege gelaten.

Ben je op zoek naar andere ledstrips, kijk dan eens in ons overzicht.