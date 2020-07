Eerder deze week werd de uitslag van de eerste grote 5G-veiling van Nederland bekend. Alle drie de grote Nederlandse providers sloegen erin om een deel van de benodigde frequenties voor het 5G-netwerk in handen te krijgen. KPN gaat de verkregen frequenties komende week inzetten, zo laat de provider weten. Als iPhone-gebruiker profiteer je daar in het najaar mogelijk pas echt van.



KPN start met 5G-netwerk

Op dinsdag 28 juli gaat het 5G-netwerk van KPN officieel aan. Heb je nu al een geschikt toestel, zoals een aantal recente Samsung-toestellen, dan maak je meteen gebruik van dit 5G-netwerk. Maar KPN zegt dat ook alle andere klanten met 4G hier hun voordeel uit kunnen halen. Het activeren van 5G maakt deel uit van het vernieuwen van het complete KPN-netwerk. Volgens KPN zorgt het nieuwe netwerk voor een 50% hogere downloadsnelheid bij gebruik van 4G. Heb jij een iPhone en zit je bij KPN, dan krijg je dus een snellere internetverbinding. Je hebt hier geen apart abonnement voor nodig.

Nog niet het hele land kan direct profiteren van het vernieuwde netwerk. Op 28 juli gaat het netwerk van start in het grootste deel van de Randstad en Eindhoven. KPN zegt daarmee de helft van de Nederlandse bevolking te bereiken. In de komende maanden wordt dit verder uitgebreid. Uiteindelijk kunnen volgens KPN eind dit jaar twee op de drie mensen in Nederland surfen op het nieuwe verbeterde netwerk. De complete vernieuwing van het KPN-netwerk is naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar afgerond.

De daadwerkelijke 5G-verbinding bij een geschikt toestel zorgt ook voor een hogere uploadsnelheid en kortere reactietijd. Maar je hebt daar dus wel een ondersteund toestel voor nodig. De iPhone is daar nog niet voor geschikt. De eerste 5G iPhone verwachten we dit najaar. De iPhone 12 ondersteunt zeer waarschijnlijk 5G, al is nog onduidelijk welke techniek precies ondersteund wordt.

Voor zakelijke gebruikers komt KPN ook met drie nieuwe diensten die werken op 5G. KPN gaat onder andere mobiele 5G-dekking op maat leveren en wil bepaalde toepassingen voorrang geven. Speciale diensten die KPN wil leveren zijn onder andere drones inspecties op bedrijventerreinen kan laten uitvoeren.

Eerder deze zomer startte Vodafone al met haar 5G-netwerk in Nederland, nog voor de veiling van de 5G-frequenties van start gingen. Vodafone maakt namelijk gebruik van de bestaande frequenties van het 4G-netwerk. Deze techniek wordt ook wel spectrumdelen genoemd. Desalniettemin werkt dit alleen met geschikte toestellen. Ook voor Vodafone geldt dat het 5G-netwerk later dit jaar naar verwachting ook werkt bij de iPhone 12-serie. Bovendien start T-Mobile op 28 juli met 5G in Nederland, zo laat de provider vandaag weten.