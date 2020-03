Het deelmenu op de iPhone en iPad is in iOS 13 en iPadOS 13 flink op de schop gegaan. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de contactsuggesties bovenin. Op basis van contacten waar je vaak mee communiceert, toont het deelmenu suggesties om direct iets mee te delen. Je hoeft dan dus niet meer eerst een app te kiezen en het contact te selecteren. Vanaf nu vind je hier ook contacten uit WhatsApp.



WhatsApp werkt met deelmenu in iOS 13

Met ingang van versie 2.20.40 van WhatsApp vind je nu ook automatisch de contactsuggesties naar WhatsApp in het deelmenu. Je hoeft hier niets voor te doen: het enige wat nodig is is de nieuwste versie van de app. Op basis van de WhatsApp-contacten waar je veel en recent mee communiceert, zie je deze vanzelf verschijnen in het deelmenu. Behalve de gewone versie van WhatsApp is ook WhatsApp Business hiervoor aangepast.



Voorbeeld met Whatsapp Business

Je kan op deze manier bijvoorbeeld direct een link naar een iCulture-artikel delen met een WhatsApp-contact. Nadat je de contactsuggestie aangetikt hebt, kun je nog een extra bericht toevoegen. Daarna is het een kwestie van verzenden. Je hoeft dus niet eerst WhatsApp te selecteren en een contactpersoon op te zoeken. De suggesties gelden voor zowel één-op-één chats als groepsgesprekken.

Een nadeel is nog wel dat de contactafbeeldingen niet uit WhatsApp opgehaald worden. Dat betekent dus dat je alleen een profielfoto in het deelmenu ziet als je deze zelf aan je adresboek toegevoegd hebt. Andere apps zoals Telegram gebruiken wel de profielfoto die in die app ingesteld is.