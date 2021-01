Eerder waren de GU10-lampen van IKEA Tradfri alleen in wit verkrijgbaar, maar nu kun je ze ook in negen verschillende kleuren laten schijnen. Miljoenen kleuren zijn helaas niet mogelijk.

IKEA Tradfri GU10 nu ook in kleur

De nieuwe lampen hebben type-aanduiding LED1923R5 en zijn zowel qua helderheid als qua kleur instelbaar naar je voorkeuren. De GU10-spotjes bieden een maximale helderheid van 345 lumen, vergelijkbaar met een traditionele 30 Watt gloeilamp. Er zijn 9 kleurtinten mogelijk, een stuk minder dan de 16 miljoen kleuren die je op een Philips Hue GU10 vindt.



Het prijsverschil is dan ook wel naar: bij Philips Hue kosten de veelkleurige GU10-spotjes rond de 45 euro per stuk terwijl je bij IKEA slechts 15 euro aftikt voor een GU10-lampje met beperkt kleurenspectrum. IKEA heeft gekozen voor de populairste kleurtonen, om de lamp goedkoop te houden. Naast drie wittinten (van koud tot warm) kun je ook deze zes oranje-, roze- en blauwtinten instellen:

Timers voor zonsopkomst en -ondergang

IKEA heeft bovendien een update van de IKEA-app Home Smart uitgebracht. Deze maakt het nu mogelijk om timers in te stellen, die zich aanpassen aan de zonsopkomst en zonsondergang. Ook is het nu mgelijk om de SILVERGLANS-lichtstrips aan te sturen met de app.

Meer over IKEA Tradfri lees je in ons overzicht. We hebben ook een vergelijking Philips Hue vs Tradfri. En wist je dat Tradfri ook een optie is als je HomeKit met Android-gebruikers wilt combineren?