Muziek- en Podcasts-app voor Microsoft

Apple lijkt de Muziek- en Podcasts-apps klaar te stomen voor Windows, zo melden bronnen. Er waren al geruchten dat iTunes uiteindelijk zou verdwijnen, maar nu zijn er concrete aanwijzingen.



Apple stopte in 2019 met iTunes voor macOS en bracht in plaats daarvan de Muziek- en Podcast-apps naar de Mac. Voor Windows-gebruikers bleef iTunes wel gewoon bestaan, maar het programma heeft al een tijdje geen nieuwe functies meer gekregen. Ook werkt de toegang tot Apple Music en Apple Podcasts via iTunes niet altijd even goed.

Apple lijkt iTunes nu ook voor Windows-gebruikers te willen vervangen door de Muziek- en Podcasts-apps. Volgens bronnen is Apple de apps aan het testen in een privébeta en moeten ze later dit jaar voor het publiek toegankelijk zijn.

Het is nog niet bekend op welke systemen de apps precies zullen draaien. De Apple TV-app was in het begin alleen maar beschikbaar voor de Xbox, maar kwam later ook beschikbaar voor Windows 10.

Eerdere geruchten

Het is niet de eerste keer dat het gerucht dat Apple werkt aan een nieuwe app voor Microsoft de kop op steekt. Zo zette Apple in 2019 al vacatures online voor software-engineers, gespecialiseerd in Universal Windows Platform (UWP). Deze werd gelijktijdig met Windows 10 uitgebracht en geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om software te maken voor Windows 10, Xbox One en HoloLens.

In de zomer van 2020 werd het gerucht een stuk hardnekkiger. Toen kwam naar buiten dat er een nieuwe Apple-app voor Windows op komst was, maar hierna bleef lang stil rondom dit onderwerp. Als Apple inderdaad de Muziek- en Podcasts-apps beschikbaar maakt voor de Microsoft Store, dan lijkt het iTunes-tijdperk daadwerkelijk voorbij te zijn.