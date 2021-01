HomeKit met Android-huisgenoten: dit zijn je mogelijkheden

Als al je huisgenoten een iPhone of iPad hebben, is het leven van een smart home-bewoner gemakkelijk. Je installeert accessoires met HomeKit en iedereen kan ze bedienen. Hoe je huisgenoten toegang tot HomeKit geeft, hebben we in een aparte tip beschreven. Maar wat als er in jouw huishouden ook mensen met een Android-toestel rondlopen? Dan wordt het een stuk ingewikkelder, want er is geen HomeKit-ondersteuning voor Android en de Woning-app is alleen op Apple’s eigen apparaten beschikbaar. Rechtstreeks HomeKit gebruiken is dus niet mogelijk, maar gelukkig zijn er wel oplossingen om dit te omzeilen. Verder bespreken we een paar alternatieven.



Oplossing 1: Bedienen via Philips Hue

Gaat het alleen om het aansturen van slimme verlichting, dan kun je zorgen dat alle lampen met Philips Hue samenwerken. Dit hoeven niet uitsluitend Hue-lampen te zijn, want ook accessoires van andere fabrikanten bieden soms compatibiliteit met Hue. De Android-gebruikende huisgenoot kan dan met de Hue-app voor Android alles aansturen.

Oplossing 2: Bedienen via IKEA Tradfri

Vind je Philips Hue te duur, of ben je gevallen voor de lage prijzen van IKEA dan zou je ook kunnen standaardiseren op IKEA Tradfri. Stel je niet te hoge eisen en is je smart home niet zo heel uitgebreid, dan heb je keuze uit lampen, bewegingssensoren, rolgordijnen en nog enkele andere accessoires.

De beperking zit erin, dat er geen externe fabrikanten zijn die hun producten voor IKEA Tradfri geschikt hebben gemaakt. Bij Philips Hue vind je wel ‘Friends of Hue’-accessoires. Android-gebruikers downloaden de Tradfri-app uit de Google Play Store en kunnen aan de slag.

Oplossing 3: Bedienen via Google Assistent (of Alexa)

Misschien wel de makkelijkste oplossing: zorg dat je huisgenoten alles met Google Assistent bedienen. Zelfs al is je hele huis op HomeKit gebaseerd, je kunt vaak ook nog wel gebruik maken van andere slimme assistenten. Veel accessoires bieden tegenwoordig ook ondersteuning voor Google Assistent en Amazon Alexa. Dat betekent dat je met spraakcommando’s de apparaten kunt besturen. Soms heb je er niet eens een smartphone voor nodig en kun je het commando rechtstreeks aan het apparaat geven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Sonos-speakers. Hoewel Alexa ook een optie is, is Google Assistent vaak net iets gemakkelijker omdat je in het Nederlands spraakopdrachten kunt geven en omdat veel mensen al een Google Nest-speaker in huis hebben en Google-accounts hebben.

Goed om je te realiseren: wat niet werkt zijn accessoires die uitsluitend ondersteuning voor HomeKit hebben, zoals veel accessoires van Eve.

Oplossing 4: Bedienen met Homey

Er zijn écht heel veel oplossingen om je smart home ook geschikt te maken voor Android-huisgenoten. Het werkt zelfs voor apparaten die niet officieel HomeKit en andere gangbare protocollen ondersteunen. Door je apparaten te koppelen met Homey kun je zelfs je Rituals-geurverstuiver aansturen. Lees onze uitgebreide Homey-review om te ontdekken wat je er allemaal mee kunt doen. Het is een vrij prijzig apparaat, maar je kunt er behoorlijk wat mee.

Oplossing 5: HomeBridge

Wil je geen dure Homey aanschaffen, dan zou je ook zelf aan de slag kunnen gaan met HomeBridge, een Raspberry Pi, Arduino of andere zelfbouwoplossingen voor huisautomatisering. Dit vergt wel wat meer kennis, maar het voordeel is dat je bijna alles kunt maken wat je wilt.

Oplossing 6: Gezamenlijke iPad

Wil je geen enkele moeite doen voor je Android-gebruikende huisgenoten, dan kan het ook op een simpele manier. Je hangt gewoon een gezamenlijke iPad aan de muur, of legt deze op een goed toegankelijke plek neer, zodat huisgenoten de Woning-app kunnen bedienen. Eventueel zou je hiervoor een iPod touch kunnen gebruiken. Je hebt minimaal iOS 10 nodig voor de Woning-app, dus hou hier rekening mee als je een vrij oud apparaat wilt gebruiken. Wil je de iPad aan de muur bevestigen, dan kun je kiezen uit goedkope muurbeugels van een paar tientjes of professionele wandhouders die in prijs wel tot €200 kunnen oplopen. Laatstgenoemde zijn wel extra robuust en bedoeld om diefstal te voorkomen. In eigen huis is dat wellicht iets te veel van het goede. Het mooiste is een oplossing waarbij de iPad ook meteen stroom krijgt.

Oplossing 7: Slimme knoppen en schakelaars

Zijn je huisgenoten niet zo dol op technologie en hebben ze het liefst een zo simpel mogelijke oplossing, dan kun je veel doen met slimme knoppen en schakelaars. Zo kun je bestaande lichtknoppen slim maken. Je kunt meerdere HomeKit- of Hue-scenes via een slimme knop activeren, of met een sensor zorgen dat de lampen automatisch aan gaan als iemand de kamer binnenkomt. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het toilet. Jij regelt de huisautomatisering, je huisgenoten hebben er geen omkijken naar.

Alternatieve smart home-platformen

Naast HomeKit zijn er nog meer smart home-platformen, zoals Google Home en Samsung SmartThings. Het leuke daarvan is dat andere fabrikanten hun platformen vaak wel open zetten voor iPhone-gebruikers, terwijl Apple het HomeKit-platform strikt beperkt tot Apple-producten. Hierboven hebben we ook al Philips Hue en IKEA Tradfri genoemd als mogelijk platform, omdat ze samenwerken met HomeKit. Als je niet te hoge eisen stelt kun je daar genoeg aan hebben.

Alternatief: Google Home

Er zijn twee grote platformen voor smart home-toepassingen: Apple HomeKit en Google Home. Welke van de twee wordt de basis voor jouw smart home? Beide systemen doen hetzelfde: ze bieden een platform (ecosysteem) voor je smart home-producten, zodat je ze centraal kunt aansturen. Ze zorgen ervoor dat de prototollen van verschillende apparaten met elkaar kunnen communiceren. De Google Home-app is ook verkrijgbaar voor iOS, dus als je Google Home als standaard kiest kan iedereen met een iPhone of Android-toestel de apparaten bedienen.

Je kunt je Google Home-huis aansturen met een Google Nest-speaker, maar dat hoeft niet. Je kunt ook gewoon Google Assistent voor iOS of Android gebruiken. De Google Assistent is de tegenhanger van Siri. Je kunt in het Nederlands opdrachten geven, om lampen en andere apparaten aan te sturen, muziek via Spotify te starten of een zoekopdracht uit te voeren. Heb je veel Google-apparaten in huis, zoals een Nest Cam en een Nest-thermostaat, dan kan Google Home een oplossing zijn. Deze apparaten werken namelijk niet zomaar met HomeKit.

Alternatief: Samsung SmartThings

Heb je heel veel Samsung-bezitters in huis en ben jij de enige met een iPhone? Dan kan het zin hebben om voor Samsung SmartThings te kiezen. Het hierboven genoemde Google Home lijkt dan ook een goede kandidaat, maar niet elk Samsung-device draait op Android. Samsung SmartThins is het smart home-platform van de Koreaanse fabrikant. Er zijn lampen, beveiligingscamera’s en deurbellen die met SmartThings samenwerken, waaronder de Ring-deurbellen en -camera’s en de Philips Hue-lampen.

Via de SmartThings-app op je telefoon (ook voor iPhone) stuur je verschillende apparaten aan. De verbinding tussen deze apparaten en je telefoon gaat via Wi-Fi. Grootste nadeel is dat de hoeveelheid ondersteunde accessoires beperkt is. Na Arlo, Ring en Philips Hue houdt het al snel op. Ook is de (Engelstalige) spraakassistent Bixby wat minder geliefd. Bixby zit ook in slimme televisies van Samsung. Samsung verkoopt ook een SmartThings Hub om alles aan elkaar te knopen.

Alternatief: Amazon Alexa

Zoek je een platform met veel keuze uit accessoires, dan zit je goed met Amazon Alexa. Er zijn duizenden producten die ondersteuning bieden voor de Alexa-spraakassistent of waarvoor een Alexa Skill verkrijgbaar is. Grootste nadeel is dat je alles in het Engels zult moeten doen, want Amazon Alexa spreekt nog geen Nederlands. Ook ligt de nadruk van veel fabrikanten op de Amerikaanse markt, waar Amazon nu eenmaal een grotere speler is.

Nog veel meer oplossingen!

Je hoeft echt niet met je handen in het haar te zitten als je een Android-gebruiker in je huishouden hebt en graag met smart home aan de slag wilt gaan. We hebben in deze gids een aantal oplossingen genoemd, maar daarmee zijn lang niet alle mogelijkheden uitgeput. Er valt altijd wel iets te verzinnen, waardoor huisgenoten toch de verlichting, verwarming en andere zaken kunnen bedienen. Zelfs als je voor 100% HomeKit kiest.

Zo zijn er ook nog oplossingen als Almond+, Lowe Iris Smart Hub, Nexia Bridge en LiveWatch, maar die zijn allemaal wat minder gangbaar.

Heb jij een innovatieve oplossing gevonden om je huisgenoten toegang te geven tot je smart home-bediening, dan horen we dat natuurlijk graag.