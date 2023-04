Nu elke fabrikant van slimme lampen wel een nostalgische filamentlamp heeft uitgebracht, is het tijd voor iets nieuws. WiZ (het budgetmerk van Philips Hue) komt met een serie filamentlampen in kleur.

Philips Hue bracht in de zomer van 2021 voor het eerst filamentlampen in verschillende wittinten uit. Voorheen waren ze alleen in stelbaar op een kleurtint van 2.100 Kelvin (warmwit), terwijl je soms net iets anders wil. Met de komst van Matter-ondersteuning voor WiZ is dit goedkopere merk ook bij ons weer op de radar gekomen. Je kunt ze daardoor namelijk ook met HomeKit aansturen en daarmee is een behoorlijke collectie lampen beschikbaar in de Woning-app. Nieuw is nu, dat de filamentlampen in kleur verkrijgbaar zullen zijn en daarmee is WiZ het zustermerk Philips Hue te snel af.



WiZ-filamentlampen in kleur

De gekleurde filamentlampen van WiZ zijn verkrijgbaar in verschillende vormen zoals Edison en Globe. Ze zijn voorzien van E27-fitting en werken met WiFi. Je kunt ze op 16 miljoen kleuren instellen, waaronder koude en warme wittonen. De maximale helderheid is 470 Lumen en support voor Matter zit er meteen al in. Zo’n filamentlamp in kleur is een leuk idee, maar heeft nog een extra voordeel: ze geven bij sommige kleurtonen heel weinig licht en daardoor zijn ze ideaal als nachtlampje. Normale slimme lampen zijn zelfs in de laagste stand nog behoorlijk fel. Kies je voor rood licht, dan lukt het om deze nieuwe filamentlampen voldoende te dimmen dat het niet storend is als je slaapt.

Vorig jaar bracht Ledvance (voorheen Osram) ook al filamentlampen in RGB-kleuren uit. Die werken met WiFi en zijn niet te koppelen met Philips Hue of met HomeKit (dat laatste kan alleen met de Bluetooth-accessoires van Ledvance). Deze hebben een maximale helderheid van 300 Lumen en dat is minder dan deze nieuwe lampen van WiZ.

Bekijk ook WiZ-lampen nu geschikt voor Matter (én HomeKit) WiZ heeft voor het eerst Matter-ondersteuning toegevoegd voor enkele lampen. Daardoor zijn ze nu ook met HomeKit en de Woning-app te bedienen.