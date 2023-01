IKEA Pilskott is een nieuwe serie lampen van de Zweedse meubelgigant. Het bijzondere is dat de slimme lampen al standaard in de armaturen zitten.

Als je op de lampenafdeling van IKEA loopt, zijn er weinig armaturen waar de slimme lamp al is ingebouwd. Dergelijke lampen verwacht je vooral bij Philips Hue. Nu brengt IKEA echter de Pilskott uit, een staande en hangende lamp met ingebouwde lamp die met Zigbee en met IKEA Home Smart werkt, zodat je ze met HomeKit kunt aansturen, als je over een Hue Bridge beschikt. Ze kosten 79,95 euro per stuk en zien er behoorlijk strak uit qua design.



IKEA Pilskott plafondlamp

De hanglamp is bijvoorbeeld geschikt voor boven de eettafel. Er zit een kleine knik in de aluminium behuizing, die het uiterlijk wat speelser maakt. Hij is 97 centimeter lang en kan met een maximale helderheid van 1.100 Lumen stralen. Het verbruik is maximaal 16,5 Watt. Dit is geen lamp waarbij je verschillende kleuren kunt instellen; wel kun je de lamp dimmen om de verlichting aan te passen aan de activiteit. De ingebouwde ledlamp kan niet worden vervangen. Een klant meldt dat de dimmer gaat zoemen of piepen bij gebruik. Dit geluid klinkt continu. Na omruilen bleek de tweede lamp hetzelfde probleem te hebben. Let hier dus op, als je de lamp hebt hangen.

IKEA Pilskott staande lamp

De staande lamp van IKEA doet wel wat denken aan de Hue Signe, maar dan in een dubbele variant in de vorm van een U. Deze doet meer dienst als sfeerlicht in de hoek. Ook hier kun je de verlichting draadloos dimmen met de IKEA Home Smart-app, de TRÅDFRI afstandsbediening, Philips Hue of HomeKit. De voet is gemaakt van een blok beton, dat is gelakt. De U-vorm bestaat uit geanodiseerd aluminium met een antiverblinder uit kunststof. Ook hier is de kleur niet aanpasbaar, zelfs niet in wittinten.

De lamp levert maximaal 700 Lumen en heeft een maximaal verbruik van 14,5 Watt. Hij is 112 cm hoog en 30 cm breed terwijl het vaste snoer een lengte van 2 meter heeft. Dit is in feite een lightstrip die in een metalen huls licht en dat merk je bij het in elkaar zetten. Je moet namelijk een flexibele lightstrip in de metalen buis plakken en dat komt toch een beetje ‘knutselig’ over. Maar daar is de prijs dan ook naar: ook deze is nog geen 80 euro.

Ook hier meldt IKEA dat de lamp niet vervangbaar is. Maar dat is niet helemaal waar: als je er een lichtslang van IKEA in kunt leggen, dan kun je die ook op een later moment vervangen door een ander merk, al dan niet in kleur. Enig minpuntje: je wilt niet dat de stroomaansluiting aan de bovenkant van de U zit, dus daar zul je dan nog een oplossing voor moeten verzinnen.