IKEA Myrvav lichtslang

Bij de Philips Hue Lightstrip Plus zie je wel de losse leds. Je moet de lichtslang daarom altijd verstoppen achter een plint of meubelstuk. IKEA’s nieuwe Myrvav heeft dat probleem niet. Deze 20 euro kostende led-lichtslang is twee meter lang en is erg flexibel. Je kunt deze ook om een hoek leggen of afknippen op de gewenste lengte. Wel moet je een Tradfri LED-driver er nog los bij aanschaffen.



We konden IKEA Myrvav nog niet vinden op de Nederlandse IKEA-site, maar eigenlijk zijn alle belangrijke specs al wel bekend. Een van de minpunten van Myrvav is dat het slechts één kleur wit uitstraalt. Dimmen kan gelukkig wel en voor bediening op afstand kun je verbinding maken met de IKEA-hub of een ZigBee-hub, zoals die van Philips Hue. IKEA had al een lichtstaaf met de naam Skydrag, maar die is niet flexibel. Je kunt deze bijvoorbeeld onder een keukenkastje of in een boekenkast monteren.

IKEA heeft met de Tradfri-serie nu een behoorlijk groot aantal slimme accessoires, die vaak ook met HomeKit werken. Recent kwamen de IKEA Tradfri bewegingssensor en Snelkoppelknop en nog bij, waardoor je ze mee kunt nemen in je Woning-scenes. Niet alle accessoires uit de Tradfri- en Home Smart-lijn zijn echter HomeKit-geschikt, dus voordat je aanschaft is het goed om even te checken.

Bekijk ook Alles over IKEA Tradfri-lampen en accessoires voor je smart home Als je op zoek bent naar slimme lampen met HomeKit, dan zou je ook kunnen kiezen voor IKEA Tradfri. In dit overzicht lees je alles over de Tradfri-lampen en -producten en hoe het samenwerkt met HomeKit en Philips Hue.

Wil je meer opties voor lichtslangen en ledstrips? Kijk dan eens naar ons overzicht!