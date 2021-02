Na een stille periode is Withings nu weer terug met een nieuwe reeks producten. De Withings Body Pro slimme weegschaal is voorzien van een mobiel data-abonnement en dat geldt ook voor de Withings BPM Connect Pro bloeddrukmeter.

Withings Pro-weegschaal en bloeddrukmeter

Deze nieuwe gezondheidsproducten werken ook met Apple HealthKit. Het idee is dat ze de metingen automatisch doorsturen naar een arts, zonder dat de gebruiker een smartphone of een draadloos netwerk hoeft te hebben. De al langer bestaande Withings Body-weegschalen en BPM bloeddrukmeters werken met WiFi, Bluetooth en de Gezondheid-app.



Deze nieuwe Pro-modellen zijn meer bedoeld voor ‘telehealth’, oftewel zorg op afstand. Ze zullen direct aan zorgaanbieders worden verkocht en liggen dus niet zomaar in de winkel voor consumenten. Verder heb je er een mobiel abonnement voor nodig. Mocht er geen mobiel netwerk voorhanden zijn, dan valt het terug op WiFi en Bluetooth.

Op de bloeddrukmeter is meteen de meting af te lezen, waarbij kleurcodes aangeven of de waarde goed of slecht is. Er zit een batterij in die 6 maanden meegaat en Withings probeert met huiselijk ogend textiel ervoor te zorgen dat het meer aanvoelt als een dagelijks product dan als een medisch hulpmiddel. Meer info vind je hier.

De slimme weegschaal genaamd Body Pro werkt ook meteen vanuit de doos. Mensen pakken het uit, gaan op de weegschaal staan en de data wordt automatisch gesynchroniseerd met Withings HIPAA Cloud, waarbij de gegevens versleuteld zijn. Zorgaanbieders kunnen zelfs zorgen dat het eigen logo verschijnt op het display, zodat het een eigen oplossing lijkt. Je hoeft als gebruiker dus geen app te installeren. Dat lijkt allemaal erg makkelijk, maar als iCulture-lezer wil je waarschijnlijk zelf controle over je meetgegevens. Daarvoor zul je de consumentenversie moeten hebben.