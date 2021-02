iCulture Vandaag: dit was woensdag 24 februari 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 24 februari 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Volgens nieuwe geruchten komen er kleurrijke iMacs aan. Erg geloofwaardig is het misschien niet, maar het is wel eens leuk om erover na te denken of dit nu eigenlijk wenselijk zou zijn – en welke kleur jij dan zou kiezen. Ook informeerden we hoe het nu met Apple Pay bij de Volksbank zit. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Alles over gordijnen bedienen met HomeKit: zo werkt het.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Telegram Messenger (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.0+) - Nu met automatisch verwijderen en vernieuwde uitnodigingslinks voor groepen en kanalen.

, iOS 9.0+) - Nu met automatisch verwijderen en vernieuwde uitnodigingslinks voor groepen en kanalen. ​ Openbank – Mobiel bankieren (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Vanaf nu kun je de categorieën van je transacties bekijken. Dit geldt zowel voor je rekeningen als je betaalpassen. Bovendien kun je vanuit de Financiële Positie naar het overzicht van je uitgaven en inkomsten, ingedeeld in categorieën om je bankzaken nog beter te beheren.

Stocard - Klantenkaarten (gratis, iPhone/ Watch , iOS 11.0+) - Nieuw uiterlijk voor betaalkaarten en je kunt gegevens nu ook kopiëren.