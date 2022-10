Afgelopen augustus bleek uit een onderzoek dan VPN-apps op de iPhone onveilig zijn. Hoewel in eerste instantie lijkt dat de apps goed werken, blijkt er onderweg toch data te lekken. Niet alle verbindingen worden door VPN-apps veilig afgesloten. Beveiligingsonderzoeker Tommy Mysk heeft nu verder onderzoek gedaan naar het gedrag van Apple’s eigen apps bij gebruik van een VPN-verbinding. En daaruit blijkt dat Apple’s apps nog gewoon rechtstreeks verbinding maken met Apple’s eigen server, zonder via de beveiligde VPN-verbinding te lopen.



Mysk heeft met ProtonVPN een test uitgevoerd en via Wireshark de verbindingen gecontroleerd. DNS-verzoeken van een aantal van Apple’s eigen apps negeren de VPN-verbinding en maken dus verbinding met Apple’s eigen server buiten de VPN-tunnel. Het gaat om de Apple Store-app, Clips, Bestanden, Zoek mijn, Gezondheid, Kaarten, Instellingen en Wallet. Een aantal van deze apps werkt met gevoelige informatie, zoals gezondheidsdata en betaalinformatie. De apps maken wel gebruik van een beveiligde verbinding, maar gaan dus wel buiten de VPN om. Sommige apps werken met end-to-end-encryptie, maar een aantal maken alleen gebruik van een versleutelde verbinding tijdens dataoverdracht.

We confirm that iOS 16 does communicate with Apple services outside an active VPN tunnel. Worse, it leaks DNS requests. #Apple services that escape the VPN connection include Health, Maps, Wallet.

We used @ProtonVPN and #Wireshark. Details in the video:#CyberSecurity #Privacy pic.twitter.com/ReUmfa67ln

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) October 12, 2022