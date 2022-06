In iOS 16 krijgt Siri nieuwe functies waardoor de assistent weer nuttiger wordt. Ook in macOS Ventura vind je Siri verbeteringen. In dit artikel nemen we je mee langs de veranderingen.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Nee, er is geen nieuwe stem voor Siri in het Nederlands. Maar geen paniek, er is ander nieuws waar wij wel blij van worden. Ga jij Siri hierdoor meer gebruiken vanaf iOS 16? Op dit moment kunnen we nog niet alle functies testen omdat ze nog niet in de beta te vinden zijn.

#1 Sneller gebruikmaken van Siri Shortcuts

Beschikbaar op: iPhone en iPad

Als je met een oudere versie van iOS gebruik wil maken van Siri Shortcuts, dan moet je een app eerst instellen. Vanaf iOS 16 hoeft dat niet meer. Als je een app hebt gedownload, kun je meteen de functies van Siri Shortcuts gebruiken als de app dit ondersteunt. Dat is prettig, want soms weet je wel dat een app met Siri moet werken, maar kun je het instellen ervan niet goed vinden in de app. Dat is vanaf iOS 16 dus verleden tijd.

#2 Berichten sturen zonder bevestiging vooraf

Beschikbaar op: iPhone en iPad

Tijdens het versturen van berichten met Siri wordt het bericht altijd herhaald om te controleren of Siri je goed heeft verstaan. Word je moe van die herhaling en wil je gewoon snel een bericht sturen? Dan schakel je de bevestiging uit vanaf iOS 16. Als je een bericht stuurt via iMessage krijgt de ontvanger wel nog te zien dat je het bericht gedicteerd hebt met Siri. Als er dus toch nog een gek woord in staat, kan die melding duidelijkheid bieden.

#3 Emoji toevoegen aan je Siri berichten

Beschikbaar op: iPhone en iPad

Nu we het toch hebben over berichten versturen met Siri: je kunt nu een emoji toevoegen aan de berichten die je met Siri verstuurt. Je spreekt dan uit welke emoji je bedoelt, zoals ‘lachend gezicht’ of ‘rood hart’. Dit kon al voor het dicteren van teksten wanneer je zelf op de dicteerknop tikt, maar via Siri is het nieuw.

#4 “Wat kan ik hier doen?”

Beschikbaar op: iPhone en iPad

Op zoek naar inspiratie voor wat je met Siri kunt doen? Vanaf iOS 16 kun je het gewoon vragen als je in een app zit. Vraag bijvoorbeeld: “Wat kan ik hier doen?” of “Wat kan ik doen met [app]?” Siri vertelt je dan welke ondersteuningen de app heeft ingebouwd. Veel apps hebben namelijk wel enige vorm van ondersteuning van Siri, maar deze zijn lang niet altijd bekend.

#5 Gesprekken ophangen met Siri

Beschikbaar op: iPhone en iPad

Heb je een iPhone 11 of nieuwer, dan kun je binnenkort ook een telefoongesprek ophangen met Siri. Zeg gewoon “Hé Siri, hang op” om het gesprek te beëindigen. De persoon aan de andere kant van de lijn hoort dat je dit zegt. De instelling moet je wel nog even inschakelen via de instellingen. Dit werkt voor telefoongesprekken en voor FaceTime (Audio).

#6 Timer zetten met Siri op de Mac

Beschikbaar op: Mac

Vraag ons niet waarom, maar dit kon dus nog niet. Vanaf macOS Ventura kun je eindelijk een timer zetten met Siri. Dat gaat gepaard met de nieuwe Klok-app op de Mac. Verder heeft Siri ook een aangepast design gekregen en worden je zoekresultaten met meer context getoond.

#7 Verbeteringen voor offline Siri

Beschikbaar op: iPhone en iPad (niet in het Nederlands)

Helaas is offline Siri nog niet te gebruiken in Nederland, maar Apple gaat wel door met het verbeteren van de functie in de ondersteunde talen. Siri kan nu meer commando’s offline uitvoeren. De nieuwe mogelijkheden zijn Voicemail, Intercom en HomeKit bediening.

