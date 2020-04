Afgelopen vrijdag maakten Apple en Google bekend te gaan samenwerken om corona te traceren via Bluetooth-technologie in iPhones en Android-toestellen. Een uitzonderlijke samenwerking die ook veel vragen oproept wat betreft de werking en privacy van de coronatracking in apps en in de besturingssystemen. Nu hebben Apple en Google tijdens een meeting met de pers meer details onthuld. Zo is nu duidelijk dat alleen gezondheidsorganisaties de tools van Apple en Google in hun apps mogen gebruiken. Ook kan niet iedereen zomaar aangeven dat hij of zij besmet is met het coronavirus.



Privacy details coronatracking Apple en Google

De samenwerking bestaat uit twee onderdelen: een API voor ontwikkelaars waarmee zij de techniek van Apple en Google kunnen gebruiken in hun apps om gebruikers te waarschuwen dat ze in contact geweest zijn met besmette gebruikers en het inbouwen van de functie in het besturingssysteem zelf. Allereerst is het goed om te weten dat de tools voor apps alleen beschikbaar komen voor erkende gezondheidsinstanties. Hierdoor kunnen alleen overheden en erkende organisaties ermee aan de slag. Je hoeft dus niet bang te zijn dat elke willekeurige ontwikkelaar zo’n app kan maken.

Een ander belangrijk aspect is het kenbaar maken dat je besmet bent. Om de app goed te laten werken, moeten besmette gebruikers in de apps aangeven dat ze het virus hebben opgelopen. Dat kan alleen als de testresultaten gecheckt worden bij gezondheidsorganisaties. Niet iedereen kan dus zomaar aangeven dat hij of zij corona heeft, om zo op die manier onrust te zaaien bij mensen waar hij of zij mee in contact gekomen is. Wat betreft privacy geven Google en Apple aan dat namen en locaties van gebruikers niet gedeeld en opgeslagen worden.

Introductie in twee fases

De introductie van de functies verloopt in twee fases. Allereerst verschijnt er halverwege mei een systeemupdate voor iPhones en Android-toestellen. Hierdoor werken de apps met de trackingtechnologie op een juiste manier. Apple en Google benadrukken dat de gegevens anoniem via apps uitgewisseld worden. In de maanden daarna wordt de functie standaard ingebouwd in de besturingssystemen, zodat je geen app nodig hebt om een waarschuwing te krijgen dat je in contact geweest bent met een besmet persoon. Je kan zelf aangeven of je van deze waarschuwingen gebruik wil maken of niet. Deze coronawaarschuwingen zonder app zijn dus vrijwillig. Of de apps die overheidsinstanties maken ook vrijwillig is, is aan de desbetreffende overheid.

Het is nog afwachten welke instanties voor hun apps gebruik gaan maken van de coronatracking technologie van Apple en Google. De Nederlandse overheid kondigde vorige week aan te werken aan coronavirusapps. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en kijkt daarbij ook naar andere landen. Of de overheid gebruik gaat maken van de technologie van Google en Apple, is nog niet bekend. De Nederlandse overheid is er ook nog niet helemaal uit of de app verplicht wordt.