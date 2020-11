Homepod mini FAQ: antwoord op al je veelgestelde vragen

Werkt de HomePod mini in het Nederlands?

Nee, de HomePod mini is met Siri alleen te bedienen in het Engels, Duits of een van de andere ondersteunde talen. Nederlands wordt nog niet ondersteund. Er zijn ook nog geen concrete plannen om Nederlands toe te voegen. Voor optimaal gebruik kun je het beste al je Apple-apparaten op Engels instellen.

Wanneer komt de HomePod mini naar Nederland of België?

Apple heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de HomePod en HomePod mini in landen zoals Nederland en België verkrijgbaar zal zijn. Er zijn ook geen geruchten dat dit spoedig zal gebeuren. Je bent dus aangewezen op aanschaf in andere landen. Wel is het mogelijk dat winkeliers de HomePod mini importeren en dan tegen meerprijs in Nederlandse winkels gaan aanbieden. Je betaalt dan wel vaak een hogere prijs.

Waar kan ik de HomePod mini kopen?

De HomePod mini is verkrijgbaar in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië, Canada, Hongkong, India, Japan, Spanje. Eind 2020 volgen China, Mexico en Taiwan. Je hebt drie manieren om aan te schaffen:

Via een buitenlandse vriend . Bestel online via de Apple Store in het betreffende land en laat het pakketje bezorgen op een lokaal adres, bijvoorbeeld van een vriend of familielid. Buitenlandse Apple Store verzenden niet naar Nederland of België.

. Bestel online via de Apple Store in het betreffende land en laat het pakketje bezorgen op een lokaal adres, bijvoorbeeld van een vriend of familielid. Buitenlandse Apple Store verzenden niet naar Nederland of België. Zelf ophalen bij de Apple Store . We raden dit af, aangezien je vanwege de coronamaatregelen niet onnodig mag reizen.

. We raden dit af, aangezien je vanwege de coronamaatregelen niet onnodig mag reizen. Via andere winkels die binnen de EU versturen. Voorheen was Gravis een optie, omdat deze winkelketen voor 15 euro pakketten naar Nederland en België verstuurde. Dit is nu niet meer mogelijk. Je zou het eventueel bij deze winkel kunnen proberen, maar de levertijd is daar nog onbekend. Verder kun je je geluk beproeven bij MediaMarkt, Saturn, Fnac en soortgelijke winkels, maar de kans dat ze opgestapeld in de winkels liggen is vrijwel nihil. De kans dat je voor niets op reis gaat is behoorlijk groot.

We hebben een apart artikel over de HomePod kopen:

Bekijk ook Alles over de HomePod (mini) kopen Wil je de Apple HomePod of HomePod mini kopen? Lees hier alles over prijzen, levertijden en meer. Waar moet je rekening mee moet houden, waar is de HomePod het goedkoopst en hoe kun je de HomePod kopen in Duitsland en Frankrijk? We geven antwoord op al je vragen!

Maar jullie hebben al een HomePod mini! Waar gekocht?

Op de redactie hebben we één witte HomePod mini en twee spacegrijze. Ze werden op 17 november geleverd op een adres vlak over de grens in Duitsland, waar iCulture-redacteur Daniel ze heeft opgehaald. Helaas is het nu niet meer zo makkelijk om snel aan een HomePod mini te komen: bij de Apple Stores is de levertijd opgelopen tot half januari en via andere winkels is er ook geen voorraad. Ze zijn dan ook nogal geliefd, vooral vanwege de goede reviews die Apple’s kleine speaker krijgt.

Wanneer staat jullie HomePod mini review online?

We willen de tijd nemen om de HomePod mini goed te testen en kunnen niet na één dag al een uitgebreide review klaar hebben. Je kunt onze review van de HomePod mini in de week van 23 november verwachten.

Wat kan ik doen met een HomePod mini, behalve muziek luisteren?

We hebben meerdere vragen ontvangen van mensen die op zoek zijn naar een alibi om een HomePod mini te kopen. De kleine speaker ziet er leuk uit en is een echt hebbeding, maar wat kun je er nog meer mee, behalve muziek luisteren? Simpel: het is een slimme speaker, dus je kunt er allerlei dingen mee doen:

Vragen stellen aan Siri, zoals het weerbericht, een kennisvraag of een zin vertalen.

Speaker bedienen met je stem.

Als woninghub gebruiken en smart home aansturen.

Telefoongesprekken voeren.

Berichten versturen en laten voorlezen.

Een boodschap omroepen in het hele huis dankzij Intercom.

Het deurbelgeluid of een alarmgeluid via de HomePod afspelen.

En nog veel meer. Je leest er meer over in ons overzicht van de HomePod-functies.

Bekijk ook HomePod: specificaties, functies, deals en meer voor Apple's slimme speaker Wat kun je allemaal met de HomePod, Apple's spraakgestuurde Siri-speaker voor thuis? Omdat de HomePod Siri ondersteunt heb je geen scherm nodig en kun je spraakopdrachten geven. Maar wat kun je er nog meer mee? Lees hier alles over de Homepod specs, functies, releasedatum, prijs en meer.

Wat zijn de verschillen tussen HomePod en HomePod mini?

De HomePod mini verschilt op diverse punten van de grote HomePod-speaker uit 2018. Zo zit er een nieuwere chip in en is het formaat natuurlijk een stuk kleiner. In onze vergelijking HomePod vs HomePod mini lees je er alles over.

Hoe klein is de HomePod mini?

De HomePod mini is 84,3 mm hoog en 97,9 mm breed. Hij weegt 345 gram. Qat het formaat betreft kun je het beste denken aan een forse sinaasappel. Hij is iets groter dan een tennisbal. Een tennisbal heeft namelijk een de diameter tussen de 65,4 en 68,6 mm.

Vergeleken met de normale HomePod is de mini nog niet eens half zo hoog. De speaker is kleiner en heeft minder componenten, maar Apple belooft dat de geluidskwaliteit toch goed is.

In welke kleuren is de HomePod mini verkrijgbaar?

Je kunt kiezen uit wit of spacegrijs. In beide gevallen is er een textiel hoes rondom aangebracht, vergelijkbaar met de grote HomePod. Ze passen dan ook bij elkaar.

Heeft de HomePod mini 360 graden geluid?

Ja, de speaker heeft een full-range driver en twee passieve radiators. Aan de onderkant wordt het geluid in alle richtingen gestuurd. Daarbij wordt het geluid ook afgestemd op de ruimte waarin je het gebruikt.

Kan ik met de HomePod mini een stereopaar vormen?

Ja, dat kan. Je kan echter alleen een HomePod mini combineren met een andere HomePod mini. Het lukt niet om een grote en kleine HomePod samen te voegen tot een paar.

Als je twee HomePods koppelt tot een stereopaar wordt het geluid gesplitst in twee kanalen: links en rechts. Bij surround sound zijn er nog meer kanalen, maar dat is met HomePods niet mogelijk. Maak je een stereopaar van twee HomePod mini’s, dan kun je ze gebruiken als speakers voor je Apple TV via AirPlay.

Zet je twee HomePod mini’s in dezelfde kamer, dan zullen de speakers elkaar herkennen en automatisch zorgen voor een stereo-effect.

Je leest er meer over in onze tip over HomePods als stereopaar combineren. De kleur maakt uiteraard niets uit: je kunt een witte en spacegrijze HomePod combineren, zolang ze maar van hetzelfde formaat zijn.

Bekijk ook Zo maak je een HomePod stereopaar Twee HomePods kunnen met elkaar samen een stereopaar vormen. Hierdoor kun je genieten van stereogeluid, bijvoorbeeld als je op de bank zit en graag naar muziek luistert.

Werkt de HomePod mini ook samen met Sonos?

Ja, je kunt HomePods en Sonos-speakers combineren tot een multiroom audiosysteem, omdat ze allemaal AirPlay 2 ondersteunen. Ze kunnen dus allemaal tegelijk de muziek streamen in verschillende kamers. Je kunt echter geen stereopaar maken van een HomePod mini en een Sonos One (of een andere Sonos-speaker).

Hoeveel HomePods en AirPlay 2-speakers kan ik combineren?

Met AirPlay 2 kun je muziek op meerdere speakers afspelen. Dit kan een combinatie zijn van HomePods (ook als stereopaar) en allerlei andere AirPlay 2-geschikte speakers.

Er zit vrijwel geen beperking aan het aantal AirPlay 2-speakers waar je tegelijk naar kunt streamen. Het maximum is wellicht 127 speakers, vanwege netwerkadressen.

Werkt de HomePod mini met Dolby Atmos?

Nee. Alleen de grote HomePod kan gebruikt worden als Dolby Atmos-speaker voor je Apple TV 4K. Dit werd toegevoegd in software-update 14.2 voor de HomePod en tvOS 14.2 voor de Apple TV. Het werkt met één speaker, maar klinkt beter als je een stereopaar hebt. Er komt geen Atmos-support voor de HomePod mini.

Welke processor zit er in de HomePod mini?

De kleine speaker draait op de S5-chipset die je ook in de Apple Watch Series 5 vindt. Deze chip is te vergelijken met de A9 of A10 chips in iPhones en is nodig voor het aansturen van Siri en het verwerken van de audio.

De grote HomePod draait op de A8-chip uit de iPhone 6 en is dus iets minder toekomstbestendig. And je vragen stelt aan Siri, zul je op de HomePod mini iets sneller antwoord krijgen. Mogelijk gaat de HomePod mini een rol krijgen in het aansturen van HomeKit-scenes dankzij de U1-chip die erin zit. Daarmee is nauwkeuriger de locatie te bepalen.

Kan ik Spotify en andere muziekdiensten afspelen op de HomePod?

Je kunt alle muziek die je via je iPhone of iPad afspeelt ook beluisteren op de HomePod, dankzij de ondersteuning voor AirPlay. De HomePod mini werkt ook met Spotify en andere muziekdiensten, maar de ondersteuning is minder uitgebreid. Uiteraard kun je Spotify via AirPlay 2 naar je HomePod sturen.

Dit werkt als volgt. Je geeft Siri op de iPhone een commando zoals: “Speel Beyoncé op de HomePod via Spotify.” De muziek zal dan via AirPlay 2 naar de speaker worden gestuurd. Je kunt echter niet tegen de HomePod roepen: “Hé Siri, play Beyoncé on Spotify”, want dat begrijpt de speaker niet.

Hoeveel Watt is de output van de HomePod mini-speaker?

Apple heeft deze informatie niet bekendgemaakt en zal dat waarschijnlijk ook niet doen. In de specs en de kleine lettertjes van de HomePod mini wordt het in ieder geval niet genoemd.

Heeft de HomePod mini dezelfde geluidskwaliteit als de Google Home Mini?

Welnee! De HomePod mini klinkt veel beter. Dat is ook wel te begrijpen als je het prijsverschil bekijkt: bij Google betaal je rond de €35 voor de kleinste speaker, hoewel de meeste mensen ‘m gratis zullen hebben gekregen. Bij Apple betaal je €99 en dat verschil hoor je duidelijk. De Google Home Mini klinkt iel, terwijl de HomePod mini ondanks z’n kleine formaat toch goed in staat is om de bassen te laten dreunen.

Uiteraard hoef je voor €99 ook geen wonderen te verwachten: er zijn grotere, betere en duurdere speakers met meer drivers verkrijgbaar.

Zit er een line-out op de HomePod mini?

Nee, er zitten geen poorten op de HomePod mini. Je kunt dus geen andere apparaten aansluiten, zoals andere speakers en er zijn geen inputs of outputs voor audio aanwezig. De enige ‘aansluiting’ is de stroomkabel, die aan het apparaat vast zit en niet los te halen is.

Krijg ik een stroomadapter bij de HomePod mini?

Apple levert een 20 Watt USB-C-adapter mee, waarop je de USB-C-stroomkabel van de speaker kunt aansluiten. Deze stroomkabel is wit of zwart en omhuld met textiel.

Kan ik de HomePod mini als tv-speaker gebruiken?

Dat kan, maar het lukt alleen als je ze aansluit op een Apple TV. Het is niet mogelijk om ze rechtstreeks op je tv aan te sluiten, ook niet als je een televisie met AirPlay 2 of HomeKit hebt. De verbinding zal altijd via een Apple TV moeten lopen.

Kan ik de HomePod mini gebruiken in een 5.1 surround sound systeem?

Nee, in dat geval kun je beter kiezen voor Sonos-speakers. De HomePod mini is alleen te gebruiken als losse speaker of als onderdeel van een HomePod-stereopaar.

Kan ik de HomePod mini als bureauspeaker gebruiken?

Dat kan, maar er zijn wel beperkingen. Zo kun je je vanuit de menubalk van de Mac niet de audio via AirPlay versturen naar meerdere speakers. Vanuit de Mac-taakbalk kun je maar naar één speaker tegelijk streamen, niet naar allebei. De enige apps waarin het werkt zijn beperkt tot een handjevol van Apple, zoals Muziek en de TV-app.

Bekijk ook Opinie: Apple moet de HomePod mini geschikt maken als bureauspeaker Het is niet mogelijk om de HomePod mini als stereo bureauspeaker voor je Mac te gebruiken. De meeste Mac-software kan de audio maar naar één speaker streamen. Een gemiste kans!

Werkt de HomePod ook als Bluetooth-speaker?

Nee, de HomePod mini kan geen audio streamen via Bluetooth. De Bluetooth-verbinding wordt alleen gebruikt voor het instellen en enkele andere functies. Zo staat de HomePod mini via Bluetooth in verbinding met allerlei HomeKit-accessoires die met Bluetooth werken, zoals die van Eve. Voor het streamen van muziek via AirPlay 2 is Wi-Fi vereist.

Wat heb ik aan Thread-ondersteuning in de HomePod mini?

De HomePod mini is het eerste Apple-product met ondersteuning voor Thread. Dit is een nieuwe netwerktechnologie voor smart home-apparaten. De mogelijkheden zijn nu nog beperkt, vooral omdat Apple’s Thread-ondersteuning alleen werkt met apparaten die HomeKit ondersteunen. Daardoor vallen de Google Nest-producten af. Je leest er meer over in onze gids over Thread en smart home.

Bekijk ook HomePod mini werkt met Thread, maar wat is het? De HomePod mini is het eerste Apple-device dat met Thread werkt. Dit is een energiezuinige netwerktechnologie die je ook in producten van Nanoleaf, Eve en andere fabrikanten zult terugvinden.

Hoe werkt Handoff op de HomePod mini?

De HomePod mini werkt moeiteloos samen met andere Apple-apparaten. Zo kun je een binnenkomend telefoontje beantwoorden op je HomePod mini. Luister je op de iPhone naar muziek en houd je je toestel dichtbij de HomePod mini, dan speelt de muziek naadloos verder op de speaker. Dit werkt met Handoff op de HomePod.

Bekijk ook Handoff op de HomePod gebruiken voor muziek en telefoongesprekken In deze tip leggen we uit waarvoor je Handoff op de HomePod kunt gebruiken, en hoe het werkt. Zo haal je alles uit Apple's slimme speaker!

Wat heb ik aan de U1-chip in de HomePod mini?

In de HomePod mini vind je – in tegenstelling tot de gewone HomePod – een U1-chip. Deze biedt nog meer mogelijkheden om je iPhone en HomePod naadloos te laten samenwerken. Bij de hierboven genoemde Handoff-functie krijg je visuele, hoorbare en voelbare effecten als het geluid van het ene device naar het andere wordt overgezet.

Als je de iPhone naast de HomePod mini houdt krijg je ook individuele luistersuggesties en krijg je regelaars in beeld, zonder dat je de iPhone hoeft te ontgrendelen.

Hiervoor is een iPhone met U1-chip nodig:

Werkt Handoff van muziek ook op iPhones zonder U1?

De iPhone SE 2020, iPhone XR en eerdere toestellen zijn niet voorzien van een U1-chip. Toch kun je deze gewoon gebruiken voor de Handoff-functie voor HomePods die we hierboven hebben besproken.

Handoff werkt op iPhones zonder U1 op dezelfde manier als voorheen. De HomePod zal het nabije Bluetooth-signaal herkennen en de muziek via AirPlay overdragen. Heb je wel een U1-chip in je iPhone, dan werkt het net iets prettiger met wat extra functies. Zo krijg je luistersuggesties in beeld als je de iPhone bij de HomePod mini houdt.

