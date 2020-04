Het duurt nog zo'n vijf maanden tot we de eerste details van de iPhone 12 kunnen verwachten. Dit concept van het duo Donel Bagrov en Anton Panton zorgt in ieder geval ervoor dat we niet kunnen wachten. Ook de blauwgroene kleur mag Apple wat ons betreft meteen invoeren.

De blauwgroene kleur (Dark Teal) doet wel wat denken aan de nieuwe kleur t-shirts die de Apple Store invoerde, vlak voordat ze werden gesloten. Hoe dat eruit komt te zien? Je hoeft niet je fantasie de vrije loop te laten, want dat hebben Donel Bagrov en Anton Panton al gedaan. Ze maakten een concept met een mooie nieuwe behuizing, een scherm met 120Hz verversingsgraad en een haptische volumeschuifknop. Opvallend is dat ze niets hebben gedaan met de eerdere geruchten dat deze toestellen een vlakke glasplaat en platte zijkanten krijgen, in plaats van de gebogen vormen van de afgelopen jaren.



Het gaat hier natuurlijk maar om een concept, dus het kan best zo zijn dat al deze vernieuwingen er uiteindelijk niet in zitten. De designers kozen voor vier cameralenzen aan de achterkant, waaronder een 64 megapixelcamera die 8K video kan schieten op 30 fps. Dat lijkt ons hoogst onwaarschijnlijk, maar leuk is het wel. De telefotolens op de achterkant heeft nu 5x optische zoom en wordt geflankeerd door een supergroothoekcamera, een portretcamera en een LiDAR Scanner voor AR-toepassingen.

Ook zien we in het concept een paar eigenschappen die niet zo vergezocht zijn, zoals een A14-chip, een twee uur langere batterijduur en opladen op de achterkant. Minder geloofwaardig is het ontbreken van een notch en het toevoegen van USB-C.

Naast de al langer circulerende geruchten over een iPhone SE 2020 zou Apple van plan zijn om in het najaar nog vier toestellen te introduceren, waaronder twee opvolgers voor de iPhone 11, een iPhone 12 Pro en een iPhone 12 Pro Max.