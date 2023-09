HomePod ondersteunt muziekdiensten van derden, maar het aantal diensten dat met Apple’s speaker samenwerkt is op één hand te tellen. Naast Apple Music kun je in Nederland eigenlijk alleen kiezen voor Deezer, dus elke mogelijke nieuwkomer is mooi meegenomen. Zo is ontdekt dat YouTube Music binnenkort met de dienst gaat werken. Ten minste, als we de code van de app mogen geloven.



‘YouTube Music ondersteunt binnenkort de HomePod zonder AirPlay’

De ontdekking is gedaan door X-gebruiker (voorheen Twitter) @aaronp613. In de code van de YouTube Music-app is het logootje van de Woning-app ontdekt. Ook de bestandsnaam ytm_connect_with_homepod.png is in de app opgedoken en het is daarmee geen groot geheim waar YouTube op dit moment aan werkt of in ieder geval mee experimenteert. Het is daardoor zeer waarschijnlijk mogelijk om vanuit de YouTube Music-app de muziekdienst te koppelen aan de HomePod.

Die koppeling met de HomePod heeft meerdere voordelen. Zo kun je Siri op de HomePod gebruiken om je muziek te bedienen. Het is daarbij niet nodig om te zeggen dat dit via YouTube Music moet, omdat je deze als standaard kan instellen. Je kunt dan niet alleen je favoriete artiest of nummer afspelen, maar ook muziek toevoegen aan een afspeellijst of bibliotheek. Doordat YouTube Music dan ingebouwd is in de HomePod, hoef je geen gebruik meer te maken van AirPlay vanaf een iPhone. Een ander voordeel daarvan is dat iedereen in huis YouTube Music op de HomePod kan afspelen, zelfs als de eigenaar van het account niet thuis is.

Meer mogelijkheden voor HomePod op komst

Overigens heeft Apple met ingang van iOS 17 nog wel een verbetering voor de HomePod op komst als het gaat om het gebruik van apps en muziekdiensten. Je kunt straks namelijk via Siri op de HomePod ook vragen om muziek af te spelen via een streamingdienst die niet standaard met de HomePod werkt, zoals Spotify. De HomePod zoekt dan automatisch naar de iPhone in de buurt en maakt verbinding met de desbetreffende app op de iPhone, om de audio via AirPlay op de HomePod af te spelen. Op deze manier kun je toch Spotify op de HomePod gebruiken, al werkt het niet zo naadloos als met de standaard ondersteuning zoals nu al bij Deezer kan en binnenkort bij YouTube Music.