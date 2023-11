Gelijktijdig met de update naar iOS 17.1.1 heeft Apple nog meer updates uitgebracht. Gek genoeg is er op het moment van schrijven nog geen nieuwe tvOS 17.1.1 verschenen, maar wel een update voor de HomePod, die grotendeels op dezelfde codebasis draait. Deze update lost een bug op waar sommige HomePod-gebruikers mee te maken hadden.

De update komt een paar dagen na de release van HomePod-software 17.1, waarin verbeterde dialogen werden ingevoerd. Dit werkte in eerste instantie alleen op de tweede generatie HomePod uit 2023. Met software-update 17.1 breidde Apple dit uit naar de eerste generatie HomePod uit 2018 en de HomePod mini uit 2020. Daardoor kun je nu alle HomePod’s gebruiken om spraak (in combinatie met een Apple TV) beter te laten klinken.

Goed nieuws natuurlijk, maar gebruikers merkten dat er in HomePodOS 17.1 toch nog wel wat bugs zaten. Eén ervan was dat sommige HomePod-speakers traag reageerden of helemaal geen antwoord gaven op vragen. Dit is nu opgelost,

HomePod software-update 17.1.1 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

