Tegelijkertijd met iOS 17, iPadOS 17 en watchOS 10 heeft Apple ook nog voor HomePod-gebruikers iets nieuws in petto. Waar de update vorig jaar niet zoveel nieuws bood, is dat dit jaar gelukkig weer anders. Er zitten twee nieuwe grote functies in de HomePod software-update 17, waarvan er eentje ook in het Nederlands te gebruiken is.



HomePod software-update 17 beschikbaar

De belangrijkste verbetering vinden we bij Siri op de HomePod. De assistent op Apple’s slimme speaker werkt namelijk nauw samen met AirPlay op de iPhone. Dat betekent in feite dat je aan Siri op de HomePod kan vragen om muziek af te spelen die via AirPlay gestreamd wordt vanaf de iPhone. Daardoor kan je nu gewoon aan Siri op de HomePod vragen om Spotify af te spelen. Je kunt zelfs vragen naar een specifiek nummer, zolang je er maar “via Spotify” (of een andere app naar keuze) bij zegt. Vervolgens zoekt de HomePod contact met jouw iPhone en wordt AirPlay geactiveerd via de app van die je wil gebruiken. Voorwaarde is wel dat de app werkt met Siri op de iPhone (zoals Spotify). De iPhone moet dus ook wel binnen bereik zijn.

Een tweede nieuwe functie is dat het niet meer per se nodig is om “Hey” tegen Siri te zeggen. Dit werkt alleen bij de Engelse variant. In het Nederlands moet je dus nog steeds Hé Siri zeggen. Maar als je de HomePod toch op Engels gebruikt, is dit een welkome toevoeging.

Dit zijn in het kort de verbeteringen in HomePod software-update 17:

Siri activeren zonder “Hey”: In het Engels kun je ervoor kiezen om het Siri-commando zonder “Hey” te gebruiken, zodat je alleen “Siri” hoeft te zeggen. In het Nederlands werkt dit helaas niet en gebruik je dus nog steeds “Hé Siri”

Siri op HomePod werkt met iPhone-apps: Je kan Siri op de HomePod ook gebruiken om via AirPlay vanaf de iPhone muziek af te spelen, ook al heeft een dienst geen standaard ondersteuning voor de HomePod.

HomePod software-update 17 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

Bekijk ook Zo kun je de HomePod (mini) updaten en de software automatisch bijwerken Wil je je HomePod of HomePod mini updaten, dan kan dat op twee manieren: handmatig of automatisch. Welke methode voor jou het handigst is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. In deze tip leggen we uit hoe het handmatig HomePod updaten werkt en hoe je het automatisch updaten kunt in- en uitschakelen.