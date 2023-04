Nieuwe beveiligingsfuncties voor je WhatsApp-account

Er zijn allerlei manieren om je WhatsApp te beveiligen, bijvoorbeeld met tweestapsverificatie. Maar het kan nog altijd gebeuren dat iemand anders toegang krijgt tot jouw account, bijvoorbeeld als je de tweestapsverificatie niet ingeschakeld hebt of als je de codes met iemand gedeeld hebt. WhatsApp neemt daarom een aantal maatregelen om het stelen van accounts tegen te gaan en je WhatsApp-account te beschermen. In totaal komen er drie nieuwe beveiligingsfuncties voor je WhatsApp-account.



#1 Accountbescherming van WhatsApp

De meest in het oog springende verbetering is de zogenaamde accountbescherming. Als je een nieuwe telefoon hebt, dien je je WhatsApp-account daarnaar over te zetten. Dankzij accountbescherming vereist het overzetten van je een bevestiging op je vorige toestel. In WhatsApp zelf verschijnt een melding zodra er een verzoek komt om je account over te zetten. In de melding zie je niet alleen wanneer het verzoek gedaan is, maar ook vanaf welk model toestel. Dit voorkomt dat iemand anders zonder jouw medeweten het account overneemt. Zie je een aanmeldpoging die je niet herkent, dan kun je deze blokkeren. De functie wordt standaard ingeschakeld en is de komende maanden beschikbaar.

#2 Betere bescherming tegen hacking

WhatsApp zegt met de functie apparaatverificatie beter beschermd te zijn tegen hacking. WhatsApp voegt achter de schermen nieuwe checks toe waarmee je account geverifieerd wordt. Dit om te voorkomen dat er vanuit jouw WhatsApp-account ongewenste berichten verstuurd worden, bijvoorbeeld als je toestel gehackt is door malware. Het is altijd belangrijk om je toestel up-to-date te houden, want in iOS-updates verbetert Apple regelmatig de beveiliging die je beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot je toestel. WhatsApp legt hier meer uit over hoe deze functie precies werkt.

#3 Check of je veilig chat dankzij automatische beveiligingscodes

Wist je dat WhatsApp al een manier heeft om de versleuteling van een chat te controleren? Als je in een chat op de naam van het contactpersoon tikt en kiest voor de optie Versleuteling, kun je een code scannen of de de codes vergelijken om te controleren of er sprake is van end-to-end-encryptie. Deze functie wordt met de automatische beveiligingscodes verder verbeterd. In plaats van dat je dit handmatig moet checken, wordt hier automatisch getoond of de verbinding veilig is. WhatsApp maakt hiervoor gebruik van een proces genaamd Key Transparency. Meer over de achterliggende techniek lees je hier.

Deze drie verbeteringen voor de beveiliging van je WhatsApp-account, worden de komende maanden automatisch uitgerold. Het gaat dus niet om aparte instellingen die je nog moet activeren, want alles wordt achter de schermen actief gemaakt. Wil je zelf meer doen om je account te beschermen? Lees dan ons artikel over hoe je WhatsApp kunt beveiligen.