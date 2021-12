Tile-gebruikers zullen in de toekomst op hun hoede moeten zijn. Nu de accessoiremaker is overgenomen door Life360 blijkt dat je data daar niet veilig is.

Life360 verkoopt massaal locatiedata

De nieuwe eigenaar Life360 blijkt nauwkeurige locatiedata van gebruikers aan bijna iedereen te verkopen. Het ‘familiy safety platform’ heeft miljoenen gebruikers en verkoopt de locatiedata van zowel volwassenen als kinderen aan tientallen partijen. Dat beweert de website The Markup op basis van interviews met voormalige medewerkers van Life360 en datamakelaars, die de gegevens weer doorspelen aan nog veel meer derde partijen. Life360 zou een van de grootste leveranciers van locatiedata wereldwijd zijn en heeft volgens de voormalige medewerkers weinig aandacht voor privacy.



Life360 is een app waarmee je de locatie van gezinsleden in de gaten kunt houden, met name om te kijken waar kinderen uithangen. Wil je een privacyvriendelijker alternatief, dan kun je voor Apple’s Zoek mijn-netwerk kiezen en voor het terugvinden van spullen de AirTag gebruiken. Apple verzamelt deze locatiedata niet en verkoopt het ook niet aan derden.

Bekijk ook AirTag-alternatief Tile overgenomen door Life360 Accessoiremaker Tile staat op het punt om te worden overgenomen door Life360. Dit bedrijf is actief op het gebied van locatiedelen.

Life360: ‘Veel levens gered’

CEO Chris Hulls van Life360 wilde niet ontkennen dat zijn bedrijf grote hoeveelheden locatiedata verkoopt. Volgens hem maakt dit het mogelijk om de basisfuncties van Life360 gratis aan te bieden aan de meerderheid van de gebruikers. Ze betalen daarbij voor hun data. Hulls zegt dat het beschikbaar stellen van de data heel wat levens heeft gered en leidt tot meer veiligheid voor automobilisten. Ook merkt hij op dat Life360 de meest voor de hand liggende persoonlijk traceerbare informatie verwijdert. Maar volgens de voormalige medewerkers doet het bedrijf er nauwelijks iets aan om de data anoniem of minder nauwkeurig te maken.

Datamakelaars verkopen de gegevens weer door

Life360 verkoopt de data onder andere aan Cuebiq, X-Mode, Safegraph en Arity. Een voormalige engineer van X-Mode vertelde dat de ruwe locatiedata van Life360 een van de meest waardevolle informatiebronnen is in de industrie, vanwege het enorme volume en de nauwkeurigheid. Overigens noemt Life360 in de privacyvoorwaarden wel dat data met derden wordt gedeeld, maar als gebruiker is nauwelijks af te leiden op welke schaal dit gebeurt. Als een partner zoals X-Mode verzoekt om met naam en toenaam genoemd te worden, zal het bedrijf dit doen. Ook wordt de locatie van kinderen onder de 13 niet verkocht.

Met de overname van Tile krijgt Life360 er een hoop nieuwe gebruikers bij, die geld hebben betaald voor een fysieke tracker en dus eigenlijk iets netter behandeld zouden moeten worden als het om delen van privédata gaat. Als er binnenkort nieuwe privacyvoorwaarden voor de Tile-trackers verschijnen, raden we aan om die goed te lezen.