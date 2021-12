Geheugenkaartslot in MacBook Pro 2021 werkt niet goed

Een van de belangrijkste ‘vernieuwingen’ in de MacBook Pro’s van dit jaar is dat het SD-geheugenkaartslot terug is. Helaas blijkt dit niet zonder problemen. Het gaat om uiteenlopende ervaringen, die niet consistent met elkaar zijn: verschillende sd-kaarten geven verschillende problemen. Zo beschrijft een bezitter van een 14-inch MacBook Pro een frustrerend probleem: hij of zij wilde foto’s importeren van de sd-kaart, maar het duurt een minuut om de kaart te herkennen. En daarna duurt het nog minuten voordat er in de Foto’s-app foto’s te zien zijn. Soms crasht de app halverwege dit proces en het komt ook voor dat de Finder crasht. Talrijke klachten zijn te vinden op Reddit en op het MacRumors-forum.



Het formatteren van de sd-kaart heeft geen zin. Wat wel consequent is, is dat elke geheugenkaart van elk merkt en opslagcapaciteit goed werkt als je een dongle aansluit. Maar dat is nou juist niet het idee als je een ingebouwde kaartlezer hebt. Ook is het zo, dat als een kaart goed werkt, dat je er vanuit kan gaan dat het altijd werkt. Bij kaarten die problemen geven, heb je altijd problemen. Erg snel is het geheugenkaartslot in de MacBooks overigens niet: Apple heeft voor relatief trage technologie gekozen.

Bekijk ook Zo snel is het sd-geheugenkaartslot in de nieuwe MacBook Pro Kun je het geheugenkaartslot in de MacBook Pro 2021 gebruiken om snel foto's uit te laden, of als extra opslag? Nu de specs bekend zijn, weten we wat de mogelijkheden zijn.

Problemen met sd-geheugenkaarten

Eén gebruiker testte meerdere kaarten en kon geen patroon vinden, als het gaat om merk, opslagcapaciteit, formattering, type of ouderdom. Het lijkt compleet willekeurig welke merken wel en niet werken, ongeacht of je Sandisk, Sony of Samsung probeert en opslagcapaciteiten van 16GB, 32GB, 128GB of 256GB neemt. Ook heeft het niets met UHS-I of UHS-II en al dan niet FAT32-formattering te maken. Er valt geen peil op te trekken. Wel lijken oudere sd-kaarten met een opslagcapaciteit van 128GB vaker te worden genoemd, maar dat kan komen omdat meer mensen deze in bezit hebben. Daarnaast zijn er wisselende ervaringen met de macOS Monterey 12.1 beta: volgens de ene gebruiker is het daarmee opgelost, volgens andere gebruikers niet.

Apple heeft het probleem nog niet erkend en het is ook nog niet bekend of het een hardware- of softwareprobleem is. Apple zou klanten op individuele basis hebben verteld dat ze “op de hoogte zijn van het probleem” en dat er een toekomstige software-fix aankomt om het op te lossen. Maar een officiële verklaring of een supportartikel met uitleg over de oorzaak en aanpak is er nog niet.

Wil je toch sd-kaarten gebruiken en heb je een onbruikbare kaart, dan zit er niets anders op dan je oude sd-kaartlezer weer uit de kast te halen. Maar ideaal is dat niet.

Eerder klaagden gebruikers van de MacBook Pro 2021 over MagSafe-problemen. Ook dit probleem wordt door Apple onderzocht.

Heb jij last van problemen met je MacBook Pro 2021? Laat het weten in de reacties!