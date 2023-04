Tile for Cats

Terwijl Apple nadrukkelijk beweert dat een AirTag niet geschikt is voor katten, doet Tile precies het omgekeerd: zij brengen Tile for Cats uit, een speciale Bluetooth-tracker bedoeld voor je geliefde huisdier. Er is een reden waarom Apple niet aanraadt om een AirTag aan de halsband van hond of kat te hangen: tegen de tijd dat jij de locatie doorkrijgt kan de kat alweer twintig meter verderop zijn. Dat is misschien de reden waarom Tile er nadrukkelijk bij zegt: “Give your indoor cat the run of the house”, dus het lijkt vooral bedoeld voor katten die niet buiten de deur komen.



Het realtime volgen van de locatie werkt beter voorwerpen die niet kriskras bewegen, zoals koffers. Toen we onlangs tijdens een reis zeker wilden weten of de koffer (na een overstap) wel in het juiste vliegtuig was geladen, hoefden we alleen even in de Zoek mijn-app te kijken om zeker te weten dat hij in ieder geval in of naast het vliegtuig stond. Aan de Tile die eveneens in de koffer zat, hadden we een stuk minder: omdat er minder Tile-gebruikers zijn krijg je minder vaak de locatie door. Toch denkt Tile nu een goede oplossing te hebben gevonden voor het terugvinden van je (beweeglijke) kat.

De nieuwe Tile for Cats-tracker is in feite een hergebruikt product: het is de Tile Sticker, maar nu met bevestiging voor de halsband. Hiermee kun je de tracker stevig vastmaken aan je huisdier. Wellicht is live volgen van de locatie hier niet helemaal de bedoeling, maar gaat het er meer om dat je kunt zien of de kat nog ergens op zolder rondhangt, of twee straten verderop in een tuin verstopt zit.

De meeste trackers voor huisdieren bungelen aan de halsband, waarbij gebruik is gemaakt van een sleutelhanger. Deze Tile Sticker zit steviger op de halsband vast. Als je goed Bluetooth-bereik hebt kun je tot 76 meter je huisdier terugvinden. De ingebouwde batterij gaat drie jaar mee. De houder voor Tile for Cats is gemaakt van siliconenrubber en is niet los te koop als je al beschikt over een Tile Sticker. Je zult dus altijd het complete pakket moeten kopen. Je kunt kiezen uit een zwarte of witte houder en betaalt $40. Voorlopig is ‘ie alleen via de website van Tile te krijgen.

Tile heeft als voordeel dat het zowel met iOS als met Android werkt, zodat ook Android-gebruikende huisgenoten de kat in de gaten kunnen houden. Tile laat je ook gemakkelijker de locatiedata van een tracker delen binnen het gezin, terwijl het bij Apple altijd aan één Apple ID gekoppeld is. Net als andere Tile-trackers werkt het met spraakassistenten zoals Siri, Alexa en Google Assistent.

Voor Tile is het de eerste keer dat ze een tracker uitbrengen die speciaal op dieren is gericht. Opvallend is dat deze tracker alleen voor katten is, terwijl een Tile for Dogs niet zo vergezocht zou zijn. Tile is tegenwoordig overgenomen door een groter bedrijf (Life360) waarmee je de locatie van al je gezinsleden in de gaten kunt houden en dit bedrijf beschouwt huisdieren als onderdeel van het gezin. Het is dus goed mogelijk dat er nog meer trackers gaan volgen voor dieren.

Heb je al een AirTag of Tile Sticker die je wilt gebruiken voor je huisdier (tegen het advies van Apple in), dan kun je daarvoor diverse halsbandhouders kopen of je kunt zelf iets knutselen. Een losse Tile Sticker kost rond de 25 euro en is daarmee een stuk goedkoper dan een AirTag.

Meer over Tile lees je in onze round-up. Lees ook onze review van de Tile Sticker 2020. Inmiddels is er een nieuwere 2022-versie verschenen die iets hoekiger is.