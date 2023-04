Apple zou achter de schermen werken aan een aparte variant van iPadOS 17, die speciaal is bedoeld voor grotere iPads. In 2024 komt er volgens geruchten een grotere iPad met 14,1-inch scherm uit.

iPadOS 17 voor grotere iPads

Volgens twitteraar @analyst941 zal de speciale versie van iPadOS beschikken over meer geavanceerde functies, die je zou willen gebruiken op de grotere iPads. De eerste op de plannning is dan de 14,1-inch iPad, die volgens geruchten in 2024 gaat verschijnen. De geruchtenlekker zegt dat er al voor iPadOS 17 een speciale versie wordt ontwikkeld, gericht op een mogelijke iPad Pro, Ultra of Studio. “Er is een kleine kans dat het 14,1-inch model ondersteuning biedt voor maximaal twee 6K-schermen op 60Hz” via Thunderbolt 4, zegt deze twitteraar.



Hij voegt eraan toe dat dit een definitief bewijs is dat er een M3 Pro-chip in het topmodel iPad zit. Of er meerdere Thunderbolt-poorten op zitten is nog even de vraag. Gaat het om één poort, dan moet je de schermen als een keten met elkaar verbinden. Bij twee poorten kun je de schermen elk op een eigen poort aansluiten.

De huidige 12,9-inch iPad Pro is het grootste formaat dat Apple tot nu toe gemaakt heeft. Apple zou hiervoor een nieuwe naam kunnen invoeren, bijvoorbeeld iPad Ultra of iPad Studio. Bewijs voor deze namen lijkt hij niet te hebben, dus het kan puur afgeleid zijn van de huidige naamgeving die Apple al hanteert voor duurdere en grotere producten.

Grotere iPads?

Apple zou al sinds half 2021 bezig zijn met grotere iPads. Volgens analist Ross Young gaat het hier om een 14,1-inch model met mini-LED-display, die oorspronkelijk voor 2023 stond gepland. Maar eind vorig jaar paste Young zijn voorspellingen aan en zei dat de iPad uitgesteld of helemaal geannuleerd was. Bloomberg heeft ook regelmatig aangegeven dat Apple bezig is met grotere iPads. The Information voorspelt daarentegen een 16-inch iPad die in het vierde kwartaal van 2023 zou moeten verschijnen. Wie gelijk krijgt, zullen we over een jaar weten. Dat er al een speciale versie van iPadOS 17 wordt ontwikkeld, wekt de indruk dat we al dit jaar de eerste grote tablets gaan zien.