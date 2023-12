Er is een Matter-update verschenen voor de Eve MotionBlinds, twee jaar nadat ze met Thread-ondersteuning verschenen. Als je de Eve MotionBlinds hebt, vind je de upgrade naar Matter in je instellingen. De app controleert dan of je jaloezieën voldoen aan de drie vereisten, namelijk of je een werkend Thread-netwerk hebt, of de jaloezieën verbonden zijn met Thread en of je op de nieuwste iOS-versie zit.

Geen weg meer terug

Heb je eenmaal de update uitgevoerd naar Matter-over-Thread, dan kun je niet meer terug. De originele QR-code die bij de raambekleding is geleverd is dan ook niet langer geldig. Er wordt een nieuwe Matter QR-code gegenereerd die je in de app kunt terugvinden. Lukt de upgrade niet, dan moet je de jaloezieën opnieuw instellen om het opnieuw te proberen. Het proces duurt ongeveer 10 minuten en in de tussentijd kun je de jaloezieën niet bedienen. Er zijn al heel wat Matter-update voor bestaande Eve-producten verschenen en deze is een mooie aanvulling daarop, zodat nog meer Eve-producten platformonafhankelijk worden.

Eve staat erom bekend dat ze in het verleden exclusief met HomeKit werkten, vanwege de betere privacy. De upgrade zorgt ervoor dat je je jaloezieën kunt bedienen met Apple HomeKit, maar ook met andere platformen zoals Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings en Home Assistant. Voor HomeKit-gebruikers is de update niet strikt noodzakelijk: als het goed werkt via HomeKit, heb je in feite geen support voor andere platformen nodig. Maar heb je huisgenoten met een Android-toestel, dan kan het handig zijn dat zij voortaan ook de rolgordijnen kunnen bedienen. Toch bevat de update nog twee andere leuke functies, die wél van pas komen.

Drie snelheidsopties voor je jaloezieën

Daarnaast krijgen de jaloezieën drie afzonderlijke snelheidsopties, dus als je het prettig vindt om sneller te openen en sluiten, dan kan dat. Het betekent wel dat de batterij sneller leeg is en dat je vaker moet opladen.

Deze update is ook beschikbaar voor de aparte MotionBlinds upgrade-kit, waarmee je je bestaande rolgordijnen slim kunt maken. Deze upgrade-kit kost minder dan 200 euro bij de bekende winkels zoals Amazon.nl.

De Eve MotionBlinds Upgrade Kit is bedoeld voor bestaande rolgordijnen.

Adaptive Shading voor MotionBlinds

Verder is er een nieuwe functie, die ervoor zorgt dat de mate van lichtinval bepalend is voor het openen en sluiten van de gordijnen. Dit lijkt op Apple’s Adaptive Lighting in HomeKit. Bij Eve MotionBlinds heeft de functie een soortgelijke naam gekregen, namelijk Adaptive Shading. De jaloezieën gaan dicht op het moment dat de zonkracht het sterkst is en op je raam schijnt. Dit is onder andere afhankelijk van de hoek waarmee de zon naar binnen schijnt. Heb je een raam aan de noordzijde, dan zal de zon vrijwel nooit pal op het raam staan, zodat de gordijnen niet dicht hoeven. Je zou dit ook kunnen bereiken met een lichtsensor, maar bij de MotionBlinds wordt gekeken naar je locatie en de richting van het raam. In de app kun je instellen hoe de ramen ten opzichte van de zon geplaatst zijn. Dat kan ook met hulp van je iPhone: druk de iPhone tegen het raam en op basis van je locatie en het kompas wordt berekend hoe jouw raam staat ten opzichte van de zon.