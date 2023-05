Eve Shutter Switch nu te koop

Eve kondigde in augustus 2022 de nieuwe Eve Shutter Switch al aan, als onderdeel van een reeks vernieuwingen rondom Matter. Hij zou rond december 2022 in de winkel liggen, maar er trad een kleine vertraging op. Nu ligt deze tweeknopsschakelaar voor je rolgordijnen en rolluiken daadwerkelijk in de winkel. De knop is geschikt voor HomeKit-gebruikers die al een jaloezie, rolgordijn of rolluik geïnstalleerd hebben die met een niet-slimme knop te bedienen is. Bij deze knoppen zit de bediening in het montagedoos, achter de knop. Je zou dit kunnen automatiseren met een schakelaar van Shelley, Fibaro of Philips Hue, die je in de montagedoos inbouwt. Maar met de Eve Shutter Switch ben je in één keer klaar.



De Eve Shutter Switch heeft een adviesprijs van 99,95 euro en dat is ook de prijs die we bij Amazon Duitsland zien staan. Bij Amazon Nederland ligt de prijs net iets hoger, namelijk 118,14 . Dat zagen we ook al bij de eerder vandaag besproken Eve Flame-lichtbol : die is in Duitsland net iets lager geprijsd dan in Nederland, waardoor het de moeite loont om de extra verzendkosten van €3,49 op de koop toe te nemen. De schakelaar meet 4,1 x 9 x 9 centimeter en weegt 65 gram.

De schakelaar is geschikt voor Bluetooth- en Thread-verbindingen en kan ook handmatig bediend worden. Het is mogelijk om automatisch te bedienen op basis van de stand van de zon, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat dit in de loop van het jaar verandert. Je regelt alles via de Eve-app in de App Store. Voor bediening buitenshuis is een Woning-hub nodig, zoals een Apple TV 4K tweede of derde generatie, een HomePod tweede generatie of een HomePod mini.

Bekijken bij Amazon