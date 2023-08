De kans is groot dat je niet zo heel vaak moet inloggen bij WhatsApp. Dat doe je immers alleen als je bijvoorbeeld een nieuwe iPhone hebt of WhatsApp opnieuw installeert. Om te voorkomen dat je WhatsApp-account gehackt kan worden, is het van groot belang dat inloggen bij de dienst veilig gebeurt. Momenteel is een wachtwoord en tweestapsverificatie in WhatsApp instellen de enige manier om je account te beveiligen en dat is niet altijd voldoende. Daarom test WhatsApp nu ook het gebruik van passkeys. Dat ontdekte WABetaInfo.



Passkeys voor je WhatsApp-account

Betatesters van WhatsApp voor Android kunnen nu al gebruikmaken van passkeys. Gebruik je deze functie, dan heb je geen wachtwoord meer nodig. In plaats daarvan gebruik je een biometrische authenticatie. Voor Apple-gebruikers betekent dat: Face ID of Touch ID. Phishing is op deze manier niet mogelijk, omdat het inloggen alleen kan als de échte website of app overeenkomt met de bewaarde toegangssleutel op je apparaat.

Het gebruik van passkeys wordt niet verplicht, zo blijkt uit beelden van de Android-versie. Je kunt zelf de functie inschakelen en uitschakelen. Mogelijk verandert dit later nog als passkeys wat meer voet aan de grond krijgt.

Versie 2.23.17.5 van de WhatsApp-beta voor Android bevat de functie. Wanneer het naar de iOS-versie komt, is niet bekend. De verwachting is echter dat dit niet bijzonder lang zal duren. Zodra er meer informatie beschikbaar is, houden we je uiteraard op de hoogte. Passkeys is niet de enige inlogfunctie waar WhatsApp mee op de proppen komt. Eerder dit jaar werd het al mogelijk om op vier smartphones tegelijk WhatsApp te gebruiken. Je kunt daarvoor hetzelfde account gebruiken.

Voor meer informatie over passkeys hebben we een speciaal artikel. Het is slechts een kwestie van tijd tot passkeys de norm zijn. Om dit proces te versnellen, is niet alleen Apple van de partij. Ook Google en Microsoft doen mee met de ontwikkeling.