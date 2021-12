Het CBS heeft in 2020 onderzoek gedaan naar het gebruik van slimme apparaten in huishoudens. Bijna driekwart (72 procent) van de Nederlanders heeft een slim apparaat in huis.

Slimme apparaten in Nederland

Overigens gaat het bij de slimme apparaten vooral om energiemeters: 59% gaf aan een slimme water-, gas- of elektriciteitsmeter in huis te hebben die je op afstand kunt uitlezen. Andere slimme apparaten zijn een stuk minder in trek. Zo gebruikt maar een kwart slimme thermostaten. Slimme stekkers, knoppen en horloges scoren lager.



Het CBS ondervroeg 6500 mensen in de leeftijd van 12 jaar en ouder in de periode april t/m juli 2020. Het is daarbij een raadsel waarom het anderhalf jaar heeft geduurd om de cijfers te publiceren

Dit is de uitkomst:

72% heeft slim apparaat (EU: 8%)

59% slimme water-, gas- of elektriciteitsmeter

27% slimme thermostaat

20% virtuele assistent via app of smart speaker (EU: 11%)

20% slimme accessoires, zoals horloge of fitnesstracker

14% slimme verlichting, stekkers of andere systemen voor slim wonen

11% rookmelders, beveiligingscamera’s of andere veiligheidssystemen

10% auto met internetverbinding

6% gezondheidsaccessoires zoals weegschaal of bloeddrukmeter

6% huishoudelijke apparaten

3% speelgoed met internetverbinding, zoals robots en poppen

Huishoudelijke apparaten zoals een robotstofzuiger, koelkast of een met internet verbonden koffiezetapparaat zijn dus nauwelijks in gebruik. Op Europees gebied loopt Nederland achter op dit gebied: ons land stond in 2020 op de zesde of zevende plaats, achter andere landen.

Tegelijk is Nederland koploper op het gebied van andere slimme apparaten: 69% van de inwoners van 16 tot 75 jaar had in 2020 een slim apparaat in huis. In de EU bedroeg dat gemiddelde 8%. Het hoge percentage is vooral te danken aan de enorme hoeveelheid slimme energiemeters in Nederlandse huishoudens.

Nederland loopt ook voorop met slimme assistenten: 20% gebruikt een virtuele assistent zoals Siri of Alexa, terwijl het Europese gemiddelde op 11% ligt.

Zorgen over beveiliging en privacy

Er is dus ook een grote groep die geen slimme apparaten in huis heeft. Als reden noemde 77% dat ze er geen behoefte aan hebben. Een kwart noemt de hoge kosten of zorgen over de privacy of beveiliging. Nederlanders zijn minder bezorgd over compatibiliteit en effecten op de eigen gezondheid, als het om slimme apparaten gaat.

