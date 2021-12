iCulture Vandaag: dit was dinsdag 30 november 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 30 november 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

De koopjesdagen zijn nu echt voorbij, maar gelukkig is er genoeg ander nieuws om over te schrijven op iCulture. Zo is er een nieuwe subwoofer uitgelekt die de naam Sonos Sub mini gaat krijgen. Ook maakte Apple de winnaars van de Apple Music Awards 2021 bekend, dus ben je benieuwd welke artiesten het afgelopen jaar de meeste indruk hebben gemaakt, dan kun je bij Apple terecht. En er komt een nieuwe Apple Store in Berlijn! Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Je kunt bewegings- en gezondheiddata wissen van je iPhone als je er vanaf wilt. Zo werkt het.

Alles wat je kunt doen met de NFC-reader op je iPhone, bijvoorbeeld om taken te automatiseren.

Je kunt in Spotlight berekeningen uitvoeren: kijk maar hoe het werkt!

Accessoires en devices

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Bandbreite (gratis, iPhone + IAP , iOS 14.0+) - In de app zijn voorbereidingen gedaan voor de verkiezing van Band of the Year. Ook kun je van gecureerde collecties nu statistieken zien die betrekking hebben op jouw verzameling. En je kunt de naam van een band met Haptic Touch kopiëren naar je klembord. ​