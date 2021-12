Elago maakt allerlei accessoires van siliconenmateriaal. Het meest bekend zijn ze van de AirPods- en Apple Watch-houders, bijvoorbeeld in de vorm van een retro Macintosh. Plak je je AirTag liever ergens op, dan zijn de opties erg beperkt. Elago heeft dan iets voor je: deze Elago AirTag Silicone Pad is bedoeld om binnenin een koffer, onder een skateboard, op je iPad, op de fiets, camera, afstandsbediening, hoofdtelefoon, drone of op andere plekken te plakken. Eigenlijk op alle items die je liever niet kwijtraakt. Twee stuks koop je voor €11,99.



Deze houder heeft een zelfklevende sticker aan de onderkant waarmee je het op allerlei objecten kunt vastplakken. Volgens de fabrikant kun je ‘m ook gewoon loshalen en ergens anders op plakken, zonder dat er lijmresten achter blijven. Een probleem bij deze zelfklevende houder is dat de sticker misschien niet sterk genoeg is. Als je bijvoorbeeld ruig omgaat met je skateboard kan ‘ie op een gegeven moment zomaar loslaten. Maar ook dan is er geen man overboord, want een AirTag is immers bedoeld om snel terug te kunnen vinden.

Je kunt kiezen uit twee kleuren: onopvallend zwart of opvallend rood. De achterkant is voorzien van een herbruikbaar plakmateriaal dat zich aan vrijwel elk plat oppervlak hecht. Omdat het van siliconen is gemaakt raakt je AirTag ook niet beschadigd. Zoek je een soortgelijke houder die je wel aan je sleutelbos kunt hangen, kijk dan eens naar de hanger van Belkin (€13,99 bij Apple) of haal een merkloos model bij de koopjesshop.

De Elago-sticker is andere verkrijgbaar bij Amazon (2 stuks voor €11,99) en rechtstreeks bij de Elago-shop ($12,99). In het laatste geval moet je rekening houden met verzend- en invoerkosten.

