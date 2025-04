Met ChatGPT for Legacy kunnen zelfs heel oude iPhones met iOS 6 gebruikmaken van de slimme chatfuncties in ChatGPT. Er is een nieuwe app uitgebracht om dit mogelijk te maken.

Heb je nog een verstofte iPhone 3GS in een la liggen en denk je dat zo’n oud toestel anno 2025 niets meer kan? Dan hebben we nieuws voor je. Er is een heuse ChatGPT-app uitgebracht die zelfs op de iPhone 3GS draait. Het gaat om een hobbyproject van de 17-jarige ontwikkelaar Mali (bag.xml).

ChatGPT for Legacy iOS werkt op oude iPhones

Apple biedt op de iPhone 15 Pro en alle iPhones sindsdien Apple Intelligence aan. De slimme functies zijn alleen op heel nieuwe modellen beschikbaar omdat ze veel rekenkracht vereisen. Heb je een ouder apparaat, dan kun je wel de officiële ChatGPT-app gebruiken om te chatten, maar alleen als je een iPhone XS of nieuwer hebt. Dat betekent dat er nog altijd heel wat modellen níét ondersteund worden. Tot nu, want met ChatGPT for Legacy iOS kun je zelfs de iPhone 3GS uit 2009 gebruiken met AI.

ChatGPT for Legacy iOS heeft een API key nodig om te kunnen werken. Deze toegangssleutel verkrijg je in je OpenAI-account. Eenmaal geïnstalleerd kun je op je stokoude iPhone hetzelfde soort gesprekken voeren als op een gloednieuw model. ChatGPT onthoudt je voorgaande gesprekken en kan ook afbeeldingen analyseren. De interface sluit aan bij het iOS-design van weleer. Voor apparaten met iOS 7 is er ook een aangepast ontwerp.

Je kunt ChatGPT for Legacy downloaden op de website van de ontwikkelaar. Hier vind je ook instructies voor het installeren en het verkrijgen van de API key.