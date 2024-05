Gratis 5G bij Ben en Simpel

De ontwikkelingen in telecom kunnen soms snel gaan. Gisteren publiceerden we nog een overzicht van 5G-aanbieders in Nederland en vanaf vandaag is er alweer een nieuwe aanbieder bij. Odido-dochter Simpel heeft voortaan 5G voor klanten, zonder dat je er extra voor hoeft te betalen. En bij Odido-dochter Ben is de 5G-toegang voortaan gratis, terwijl je er eerder nog €1,- per maand voor moest betalen. Ben bood sinds augustus 2023 5G-bundels aan, met een snelheid van maximaal 300 Mbps (download).

Bestaande klanten zijn de afgelopen dagen al geïnformeerd over de toegang tot het 5G-netwerk. Daarnaast krijgen toekomstige klanten automatisch 5G, als dit beschikbaar is.

De komende weken kunnen daardoor alle klanten van Ben en Simpel zonder kosten upgraden naar het 5G-netwerk, mits ze een geschikte telefoon hebben. Dit houdt in dat je een iPhone 12 of nieuwer nodig hebt. Ben en Simpel maken beide gebruik van het Odido 5G-netwerk.

Budgetproviders hanteren soms erg lage 4G-snelheden, maar in dit geval hebben Ben en Simpel vorig jaar al de upload- en downloadsnelheden flink opgevoerd. Ben heeft toen ook Klantenvoordeel ingevoerd, zodat je extra’s krijgt als je twee of meer abonnementen op hetzelfde adres hebt. Je krijgt dan bijvoorbeeld extra data, behalve bij abonnementen zonder data of onbeperkte data.

Helaas is de website van Simpel nog niet aangepast: daar wordt nog melding gemaakt van 4G. En als je aan de chatbot naar 5G vraagt, krijg je op het moment van schrijven als antwoord: “Helaas kunnen we nog niet vertellen of en wanneer we 5G gaan aanbieden.” De chatbot meldt ook dat 5G momenteel weinig zin heeft.

We zullen ons 5G-overzicht bijwerken met deze informatie.