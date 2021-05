De Zoek mijn-app is een handige app om verloren Apple-apparaten terug te vinden. Sinds kort kun je ook andere ondersteunende objecten (zoals de VanMoof-fiets) en je persoonlijke voorwerpen via de AirTag vinden. Als het toestel online is of als deze binnen (Bluetooth) bereik van de eigenaar is, zie je de exacte locatie op een kaart. Maar wat nou als het toestel geen internetverbinding heeft of buiten bereik is? Dan worden via het Zoek mijn-netwerk miljoenen iPhones en andere Apple-apparaten gebruikt om de locatie aan de eigenaar door te geven. We kregen van meerdere iCulture-lezers de vraag of het ook mogelijk is om voor jouw iPhone uit te schakelen dat deze helpt met het doorgeven van de locatie van verloren iPhones, AirTags en andere Apple-apparaten. In deze tip lees je wat er mogelijk is.

Wat doet het Zoek mijn-netwerk?

Het Zoek mijn-netwerk gebruikt de iPhones van miljoenen Apple-gebruikers wereldwijd om de locatie van een zoekgeraakte iPhone, AirTag of ander Apple-apparaat aan de eigenaar door te geven. Het netwerk gebruikt onder andere het Bluetooth-signaal van voorbijgaande iPhones om te helpen met zoeken.

Stel, je bent je iPhone kwijt, maar je kan deze niet meer terugvinden in de Zoek mijn-app omdat hij offline is en geen internetverbinding meer heeft. Dankzij het Zoek mijn-netwerk kan jouw iPhone verbinding maken met omringende Apple-toestellen, die de locatie dan weer aan jou doorgeven. Dit werkt sinds iOS 13 al met iPhone, iPad en Mac en sinds voorjaar 2021 ook met persoonlijke objecten en de AirTag. De kans dat je een verloren toestel of voorwerp terugvindt via de Zoek mijn-app, is daardoor een stuk groter.

Het Zoek mijn-netwerk is een versleuteld en anoniem netwerk. Je merkt er als Apple-gebruiker niks van als jouw iPhone gebruikt wordt om de locatie van een zoekgeraakt toestel in de buurt aan de eigenaar door te geven. Niemand ziet de locatie van jouw iPhone (het ‘hulptoestel’) en ook de eigenaar van het zoekgeraakte toestel weet niet dat jouw iPhone geholpen heeft met het terugvinden. Het is niet bekend hoeveel data de functie gebruikt, maar het gaat zeer waarschijnlijk om een te verwaarlozen hoeveelheid data.

Waarom wil je het helpen zoeken via jouw iPhone uitschakelen?

Toch zijn er mensen die om wat voor reden dan ook hun iPhone en andere Apple-apparaten willen uitsluiten van het Zoek mijn-netwerk en andere Apple-gebruikers dus niet willen helpen met het terugvinden van hun zoekgeraakte spullen. Je bent misschien bang voor je privacy (ook al gaat het om een versleuteld en anoniem netwerk) of je bent bang dat er veel data gebruikt wordt. Ook kunnen er zorgen zijn om de batterijduur van je toestel, al is er geen bewijs dat het meehelpen zoeken zorgt voor een lagere accuduur.

Meehelpen zoeken via Zoek mijn-netwerk uitschakelen

Apple heeft geen instelling om het anoniem meehelpen zoeken naar kwijtgeraakte Apple-apparaten via het Zoek mijn-netwerk uit te schakelen. We weten niet wat daar de reden van is. Mogelijk is dat omdat het ongemerkt gaat en er voor jou als Apple-gebruiker geen nadelen aan zitten. Bovendien zul je zelf maar wat blij zijn als jouw zoekgeraakte iPhone of AirTag dankzij hulp van anderen alsnog teruggevonden wordt.

Wat je wel zou kunnen proberen, is om zowel Bluetooth als wifi als de U1-chip uit te schakelen. We weten niet zeker of daarmee je toestel volledig uitgesloten is van het helpen met zoeken via het Zoek mijn-netwerk. Bluetooth en wifi uitschakelen doe je via Instellingen > Wifi/Bluetooth. Het ‘uitschakelen’ via het Bedieningspaneel is niet voldoende, omdat daarmee alleen de huidige verbindingen verbroken worden.

Er kleven wel allerlei negatieve gevolgen aan het uitschakelen van wifi en Bluetooth. Zo kan je je Apple Watch niet meer volledig gebruiken en ook andere Bluetooth-accessoires zoals draadloze oordopjes kun je niet meer verbinden. Je zou in dat geval dus telkens wifi en Bluetooth weer in moeten schakelen zodra je het wil gebruiken. Ook is het daardoor lastiger om jouw iPhone terug te vinden via het netwerk, mocht je hem kwijtraken.

Wil je toch het zekere voor het onzekere nemen, dan kan je ook de Zoek mijn-functie helemaal uitschakelen. Maar hou er rekening mee dat jouw iPhone dan ook niet meer door jezelf teruggevonden kan worden. Dat doe je zo:

Ga naar Instellingen en tik bovenaan op je naam. Kies voor Zoek mijn > Zoek mijn iPhone/iPad. Zet de schakelaar bij Zoek mijn iPhone/iPad uit.

Locatie van jouw iPhone uitschakelen via Zoek mijn-netwerk

Apple heeft wel een schakelaar ingebouwd om het zoeken van jouw zoekgeraakte iPhone of AirTag via het Zoek mijn-netwerk uit te schakelen. Zet je dit uit, dan kan je dus de locatie van jouw eigen toestel niet meer zien als deze geen wifi- of mobiele data-verbinding meer heeft of buiten je eigen Bluetooth-bereik is. Je schakelt daarmee niet uit dat jouw iPhone gebruikt wordt voor het terugvinden van de apparaten van andere Apple-gebruikers.

Dit werkt zo:

Ga naar Instellingen en tik bovenaan op je naam. Kies voor Zoek mijn > Zoek mijn iPhone/iPad. Zet de schakelaar bij Zoek mijn-netwerk uit.

Wil je meer weten over de Zoek mijn-app of Zoek mijn iPhone? Lees dan onze andere uitlegartikelen.