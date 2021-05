Review: Chipolo ONE Spot, de tracker die je erbij wilt hebben

In deze review lees je alles over de Chipolo ONE Spot, de enige andere tracker die gebruik maakt van het Zoek mijn-netwerk van Apple. Wij hebben 'm alvast getest, in aanloop naar de introductie in juni.

Chipolo One Spot getest

Toen de eerste Find My-partners werden aangekondigd, zal Chipolo voor veel mensen een onbekende naam zijn geweest. Toch maakt deze fabrikant, net als Tile, al jarenlang trackers voor aan je tas en sleutelbos. Ze zijn felgekleurd en hebben als belangrijkste pluspunt dat het alarm heel luid is. Voor het Find My-netwerk is er een speciale zwarte versie uitgebracht, de Chipolo ONE Spot. Deze hebben we getest, waarbij we uiteraard heel vaak zullen vergelijken met de AirTag.

De Chipolo One Spot, met daarnaast een AirTag (voorzien van beschermende sticker). De sleutels zijn van een voor ons onbekende koffer of onbekend hangslot, dus geen huissleutels.

Onze conclusie is, dat eigenlijk beide trackers wel van pas komen. De Chipolo is wat functioneler en ideaal voor aan je sleutelbos, waarbij een paar krasjes niet zoveel uitmaken. De AirTag heeft wat meer functies en heeft een luxere uitstraling, perfect voor aan je tas in een mooie leren hanger. Maar er zijn nog meer verschillen – dat lees je in deze review!

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in mei 2021. De Chipolo One Spot is beschikbaar gesteld door de fabrikant; daarnaast hebben we een losse tracker besteld maar die wordt pas in juni geleverd.



Chipolo One Spot in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Verkrijgbaar in één kleur: zwart

Standaard voorzien van oogje

Gemaakt van plastic met kliksluiting

Erg luid alarm

Geen NFC, U1-chip en dus ook geen Nauwkeurig zoeken

Werkt met Zoek mijn-netwerk

Momenteel alleen verkrijgbaar bij Chipolo zelf (eerstvolgende levering in augustus)

Prijs van Chipolo: echt goedkoper?

We hadden bij de aankondiging van Chipolo gedacht, dat het een goedkoper alternatief voor de AirTag zou zijn. Het plastic uiterlijk wekt ook die indruk. Toch is er weinig prijsverschil tussen de Chipolo en de AirTag. Zeker in de VS is dat opvallend: daar betaal je respectievelijk $28 en $29 voor beide trackers, terwijl de Chipolo een veel goedkopere uitstraling heeft en enkele functies mist omdat er geen NFC en U1-chip in zit.

In Europa liggen de prijzen ook relatief dicht bij elkaar. Voor een losse Chipolo One Spot betaal je €30 plus €5 verzendkosten en daarmee ben je net zoveel kwijt als voor een AirTag (€35, gratis levering). Koop je meerdere stuks dan vervallen de verzendkosten en is de Chipolo (4 voor €100) goedkoper dan de AirTag (4 voor €119).

Bij de AirTag moet je er rekening mee houden dat je vaak nog wel een accessoire zoals een sleutelhanger gaat aanschaffen, waar je minstens twee tot vijf euro aan kwijt bent. Wie het extra mooi wil maken koopt de hangers van Apple, die soms nog duurder zijn dan de AirTag zelf.

Als je puur kijkt naar het uiterlijk en de functionaliteit, dan is de AirTag helemaal nog niet zo’n slechte deal in vergelijking met Chipolo. De AirTag ziet er luxer uit met z’n metalen achterkant met Apple-logo en de mogelijkheid om er een inscriptie op te laten zetten en er zit meer technologie in. We hadden gehoopt dat de Chipolo een stuk goedkoper zou zijn, voor al die situaties waarbij een mooie hanger niet nodig is.

De eerste leveringen van de Chipolo One Spot zullen plaatsvinden in juni, voor de early birds. Als je nu bestelt krijg je vanaf augustus geleverd. Wij kregen de Chipolo vanuit Oost-Europa toegestuurd, waardoor de levertijd maar een paar dagen bedroeg. Hoe dit zit met bestellingen van consumenten die vanaf juni worden geleverd, weten we niet.

Verpakking en design van de Chipolo One Spot

De Chipolo One Spot is een plastic schijfje van 3,8 cm, dat er simpel en functioneel uitziet. Hij is groter dan de AirTag maar is net zo dik, waardoor ook deze tracker minder geschikt is om in je portemonnee te stoppen. Het gewicht van beide trackers is zo laag dat het eigenlijk nauwelijks verschil maakt: 8 gram voor de Chipolo, 11 gram voor de AirTag. Dat de AirTag iets zwaarder is heeft ongetwijfeld te maken met de metalen achterkant. Daarnaast moet je bij de AirTag nog rekening houden met extra gewicht en een groter volume door het gebruik van een houder.

Een belangrijke eigenschap van de Chipolo is eigenlijk heel simpel. Hij heeft een oogje, iets wat bij de AirTag ontbreekt. Je kunt de Chipolo dan ook gemakkelijk vastmaken aan je sleutelbos, zonder dat je extra accessoires nodig hebt. Voor aan je tas of koffer zul je een koordje of iets anders moeten gebruiken. Speciaal gemaakt accessoires zijn er niet, dus reken niet op leren hangers.

Terwijl eerdere Chipolo-trackers in allerlei vrolijke kleuren verkrijgbaar zijn, is de Find My-versie in slechts één kleur te krijgen: ‘Almost Black’ (donkergrijs). Het logo van de fabrikant staat er aan de voorkant in gegraveerd. Dankzij het plastic is deze tracker erg licht van gewicht. Openen doe je door de twee helften van de behuizing open te breken. Je vindt dan een CR2032-batterij die een jaar lang meegaat.

Waterdicht is de Chipolo echter niet. Hij heeft een rating van IPX5 en is daarmee alleen spatwaterbestendig, terwijl de AirTag met z’n IP67-rating een halfuur onder water kan liggen (maximaal 1 meter diep).

Chipolo en Find My-netwerk

Chipolo One Spot is de eerste third party-tracker die gebruik maakt van Apple’s Find My-netwerk. Dit betekent dat je bij verlies de hulp kunt inschakelen van honderden miljoenen Apple-gebruikers die de locatie van jouw tas of sleutelbos kunnen doorgeven. Je kunt bij de One Spot niet meer de standaard Chipolo-app gebruiken en dat betekent ook dat je een aantal functies mist. Zo kan de normale Chipolo One je waarschuwen als je je sleutelbos of tas ergens laat liggen: er gaat een alarmgeluidje af om je eraan te herinneren dat je zonder je spullen bent vertrokken. Het is een functie die we ook graag op de AirTag hadden gezien, maar misschien komt dat nog in een toekomstige update.

Deze nieuwe Chipolo One Spot, die met het Find My-netwerk werkt, kan je niet herinneren aan achtergelaten spullen. Maar je krijgt er wel een aantal andere functies voor terug, met name terugvinden via het Zoek mijn-netwerk. Nauwkeurig zoeken is echter niet mogelijk, omdat er geen U1-chip voor Ultra Wideband in deze tracker zit. En als iemand jouw tracker heeft gevonden is het ook niet mogelijk om met NFC te scannen, omdat er geen NFC-chip in zit. De eerlijke vinder kan wel handmatig naar de Zoek mijn-app gaan en ‘Identificeer gevonden object’ aantikken.

Koppelen van de Chipolo

Het in gebruik nemen van de Chipolo gaat minder soepel dan bij de AirTag. Bij de AirTag trek je het plastic eraf, waarna deze meteen in koppelmodus staat. Je geeft aan dat je wilt koppelen, geeft een naam en kiest de categorie. Binnen een minuut heb je alles geregeld.

Bij Chipolo duurt het ietsje langer, maar het is nog steeds erg simpel. Er is geen stuk plastic aanwezig om de batterij te activeren, maar je drukt in het midden van de schijf om in koppelmodus te zetten. In de Zoek mijn-app kun je met de optie Voeg nieuw object toe > Ander ondersteund object beginnen met koppelen. Je iPhone zoekt naar objecten in de buurt en vindt de Chipolo. Je vult een naam in en kiest een emoji. Vanaf dat moment is de Chipolo te zien in jouw lijst met objecten.

Uiteraard kun je de Chipolo als zoekgeraakt markeren en de laatst gedetecteerd locatie bekijken op de kaart. Vervolgens kun je er naartoe navigeren, maar je mist Nauwkeurig zoeken met pijlen. Je bent dus op de kaart aangewezen voor het grove werk en als je dichtbij genoeg bent speel je een geluidje af.

Geluid afspelen met Chipolo: lekker hard

Je kunt een geluidje afspelen op de Chipolo als deze in de buurt is. Daarbij merkten we een iets groter bereik dan bij de AirTag. Buitenshuis moet je op ca. 30 meter staan om nog verbinding te maken. Bij de AirTag was dat ca. 20 meter. Binnenshuis wordt het bereik echter al snel minder. We probeerden meermaals om 2 verdiepingen hoger verbinding te maken, maar dat lukte bij beide trackers niet. Dit is echter sterk afhankelijk van het type huis, de bouw en de bouwmaterialen. Als je bovenaan een (houten) trap staat en de trackers liggen twee verdiepingen onder je, dan krijg je wel verbinding. Zit er een betonnen vloer tussen en zijn de trackers ergens op de verdieping zoekgeraakt dan lukt het niet.

Een pluspunt van de Chipolo is dat het geluid erg hard is. Deze onopvallende tracker kan een geluid van maar liefst 120 decibel produceren en tijdens het testen merkten we dat. Het duidelijk luider dan de AirTag (die op ca. 90 decibel zit). Bovendien blijft de Chipolo eindeloos doorspelen, terwijl de AirTag na 7 seconden alweer ermee ophoudt. Je moet bij de AirTag telkens tikken als je het geluidje nogmaals wilt horen.

Ben je iemand die drie tot vier keer per dag een geluidje op de Apple Watch afspeelt om je iPhone te vinden (zoals ik), dan is de Chipolo echt iets voor jou.

Bekijk ook Zoekgeraakte iPhone terugvinden dankzij je Apple Watch Weet je niet waar je je iPhone gelegd hebt, dan kun je die terugvinden via je Apple Watch. Je kunt een ping-geluidje laten afspelen en zelfs de flitser laten knipperen. Deze tip legt uit hoe je zo gemakkelijk je iPhone terugvindt via je Apple Watch.

Chipolo heeft geen NFC en U1-chip

De Chipolo heeft geen NFC-chip aan boord, zodat anderen de tracker niet kunnen scannen om contactinformatie te achterhalen. Ze zullen in de Zoek mijn-app moeten gaan om meer informatie op te vragen. Android-gebruikers grijpen hierbij mis, want zij hebben geen Zoek mijn-app.

Een groot gemis vinden we NFC op dit moment nog niet. NFC is momenteel nog een wat obscure functie: nog maar weinig mensen weten wat ze met een zoekgeraakte AirTag moeten doen en niemand zal spontaan op het idee komen om een smartphone er tegenaan te houden. Er zijn ook geen instructies om dit te doen, dus het zal de komende 1 à 2 jaar nog nauwelijks gebeuren.

Het ontbreken van de U1-chip betekent dat je geen nauwkeurig zoeken hebt. Dat hadden we er natuurlijk graag bij gehad (zeker voor de huidige prijs). Tegelijk hebben we de functie voor nauwkeurig zoeken maar zelden gemist tijdens het testen. Bij de AirTag merkten we dat je al behoorlijk dichtbij moet zijn om er gebruik van te maken. Bij de Chipolo kun je buitenshuis tot op zo’n 10 meter de tracker opsporen en vervolgens is het alarmgeluid hard genoeg om de tracker te vinden… tenzij je doof bent natuurlijk. In dat geval voldoet de AirTag beter.

Wat de Chipolo wel heeft: anti-stalking

Interessant is trouwens dat de Chipolo dezelfde anti-stalking functies heeft als de AirTag. Reist er ongemerkt een tracker met je mee, dan krijg je een melding dat er mogelijk sprake is van stalking. Het feit dat Chipolo dit kan ondersteunen heeft ermee te maken dat het standaard deel uitmaakt van de Find My-functionaliteit voor objecten. Het is dus niet exclusief voor de AirTag. Komen er nog meer trackers op de markt die gebruik maken van Find My, dan zullen ze ook anti-stalking ondersteunen.

Het activatieslot van de AirTag is ook aanwezig op de Chipolo One Spot. Staat de tracker in verloren modus, dan kan iemand ‘m niet resetten en gaan gebruiken.

Een functie die echter ontbreekt op deze Find My-versie is een melding dat je je tracker thuis hebt laten liggen. Bij de normale Chipolo’s is dat een handige functie en bij de Tile-trackers maakt dit deel uit van de Premium-bundel, maar we hadden het ook graag gezien bij de Find My-versie van de Chipolo (en uiteraard ook graag bij de AirTag).

Batterijduur van de Chipolo

Wat batterij(duur) betreft is er geen verschil met de AirTag: er zit een CR2032 knoopcelbatterij in, die een jaar meegaat. Chipolo heeft gekozen voor een batterijtje van Varta, Apple voor Panasonic. Om de Chipolo open te maken moet je met je nagels beide helften van elkaar trekken, waarbij je wat kracht moet uitoefenen. Je zou hier ook gereedschap voor kunnen gebruiken, maar het voordeel van nagels is dat je geen schade en krassen veroorzaakt. Daarna vervang je de batterij en druk je alles weer op elkaar.

Voor wie is de Chipolo?

De Chipolo heeft eigenlijk maar één echte concurrent en dat is de AirTag. Dat maakt de positie van de Chipolo ook meteen erg moeilijk: de AirTag ziet er mooier uit met z’n RVS-achterkant en glimmend witte voorkant, die je eventueel kunt voorzien van een persoonlijke inscriptie. En er zitten meer functies op.

Je moet de Chipolo dan ook vooral kopen als je:

Een tracker met gaatje zoekt.

Liever een onopvallende tracker met gaatje hebt.

Het alarmgeluid beter wilt horen.

Gebruik wilt maken van Apple’s Find My-netwerk.

De AirTag te krasgevoelig vindt.

De Chipolo is echter een slechtere keuze op een aantal andere punten, waaronder uiterlijk en extra functies. Handig is dat je geen Chipolo-account hoeft aan te maken en je persoonlijke gegevens niet bij alweer een externe partij hoeft achter te laten. Het werkt allemaal anoniem, via Zoek mijn.

Score 7 Chipolo One Spot €30 (+ €5 verzendkosten) Voordelen + Erg luide speaker (120 dB)

Oogje voor bevestiging

Lichter van gewicht dan de AirTag (8 vs 11 gram)

Zwart en onopvallend (veel mensen zullen dit waarderen)

Krasbestendiger en geschikter voor aan je sleutelbos Nadelen – Plastic uiterlijk

Geen NFC en U1-chip, dus geen nauwkeurig zoeken

Bijna net zo duur als de AirTag, terwijl er minder technologie in zit

Niet zo waterdicht als de uiterlijk

Conclusie Chipolo One Spot review

Chipolo had écht een alternatief voor de AirTag kunnen bieden, als ze de tracker flink goedkoper hadden gemaakt. De behuizing heeft een goedkopere uitstraling en er zit geen NFC en U1-chip in. Een prijs van rond de €20 was dan logischer geweest.

Toch is er een markt voor de Chipolo. Er zijn genoeg mensen die een zwarte tracker zoeken voor aan hun sleutelbos, die minder opvalt en minder gevoelig is voor krassen. Het is wat ons betreft dan ook geen kwestie van of-of, maar van AirTag én Chipolo. De AirTag is een fraai accessoire voor aan je tas, terwijl de Chipolo een praktische en functionele no-nonsense tracker is. Maar hij wordt pas echt interessant als hij op meer plekken te koop is en voor een betere prijs. Want er deugt eigenlijk één ding niet aan de Chipolo en dat is de prijs.

Chipolo One Spot kopen

De Chipolo One Spot is momenteel alleen verkrijgbaar bij de fabrikant zelf, voor een prijs van €30 per stuk (plus €5 verzendkosten). Bij een pak van vier stuks betaal je €100 en vervallen de verzendkosten. Daarmee is de Chipolo iets goedkoper dan Apple’s AirTag en vereist ook geen extra accessoires om vast te maken.