Deze paspoorthoes vind je terug met Apple’s Zoek mijn-netwerk

Satechi laat de nieuwe paspoorthoes van imitatieleer zien op de IFA-beurs in Belijn. Het gaat om de Vegan Leather Passport Cover with Find My en zoals de naam al aangeeft kun je deze terugvinden via Apple’s Zoek mijn-netwerk. Er zit ook ingebouwde RFID-bescherming in om skimming te voorkomen. De hoes zelf is onopvallend: het zou een gewone imitatielederen hoes kunnen zijn, die je ergens op de markt hebt gekocht. Maar schijn bedriegt, want er zit Bluetooth 5.2 in en je kunt de interne batterij draadloos opladen. Ook krijg je waarschuwingen als je de paspoorthoes ergens laat slingeren.

Satechi Vegan Leather Passport Cover

Aan de binnenkant kun je je paspoort en vier pasjes opbergen. Bluetooth is nodig om verbinding te maken met je iPhone en het Zoek mijn-netwerk. Apple-apparaten in de buurt vangen het signaal op en sturen de huidige locatie door aan Zoek mijn, zodat je in de bijbehorende app de locatie op de kaart kunt zien en ernaar toe kunt navigeren. Laat je je paspoort ergens liggen, dan krijg je na verloop van tijd een melding, zodat je hopelijk nog op tijd bent om ‘m terug te vinden. De interne batterij gaat 5 maanden mee en is daarna draadloos op te laden, op elke lader die geschikt is voor MagSafe, Qi of Qi2.

Er is ook gedacht aan skimming van je pasjes bij contactloze betaalterminals. De pasjes zijn hiervoor afgeschermd in een RFID-vak. De grote vraag is natuurlijk: hoe nep ziet het nepleer eruit en blijft het ook mooi als je dit hoesje regelmatig in je tas en broekzak stopt? Satechi belooft dat het materiaal krasbestendig is, maar nepleer kan ook lelijk gaan afbladderen als de kwaliteit niet goed is. Of dat bij deze paspoorthoes ook het geval is, weten we pas over ene paar maanden.

Satechi’s Vegan Leather Pasport Cover with Find My is binnenkort te vinden in de Satechi-winkel op Amazon voor een prijs rond de 60 euro.

Ook nieuwe multiport-hubs van Satechi

Satechi heeft ook nog andere producten op IFA 2024 laten zien, namelijk drie verbeterde multiport-adapters voor Mac en pc. Het gaat om twee varianten van de 4-in-1 Slim Multi-Port Adapter 4K en een 4-in-1 Slim Multi-Port Adapter met 4K HDMI-video-uitvoer. Allemaal bieden ze een sterkere stroomvoorziening en snellere gegevensoverdracht, terwijl ze hetzelfde kosten als hun voorganger. Elk model is voorzien van een slanke aluminium behuizing met afgeschuinde randen. De bijgeleverde gevlochten kabel is versterkt en raakt niet in de knoop. Met deze adapters heb je allerlei extra poorten in een compacte behuizing, hetgeen handig is voor mensen die veel onderweg zijn. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren spacegrijs, zilver en zwart en kosten tussen de 60 en 80 euro. Ook deze vind je binnenkort bij Amazon en andere winkels die Satechi verkopen.