Deze usb-c-stekker heeft een ingebouwde Zoek mijn-functie

Een oplaadstekker met Zoek mijn-functie: dat was er nog niet. Twelve South komt binnenkort met de vernieuwde PlugBug met Find My, zodat je de stekker nooit meer uit het oog verliest.

Na de AirTag, portemonneepasjes, fietsen, oordopjes en andere accessoires, is er nu een usb-c-stekker met ingebouwde zoekfunctie. Twelve South heeft (naar eigen zeggen) de primeur met de vernieuwde PlugBug. PlugBug is een stekker die al een aantal jaren bestaat, maar er is nu dus een vernieuwde versie onderweg. Er komen twee varianten, die allebei werken met de Zoek mijn-functie van je iPhone. Zo raak je de stekker nooit meer kwijt.

Twelve South PlugBug met Zoek mijn

Ben je vaak op reis, dan kan het vervelend zijn als je niet meer weet waar je die veelzijdige oplaadstekker met meerdere poorten gelaten hebt. Je wil immers niet voor elk apparaat een aparte stekker hoeven mee te nemen, dus komt een model met meerdere poorten goed van pas. De Twelve South PlugBug komt in een versie met 50W en twee usb-c-poorten, maar ook in een versie met 120W en maar liefst vier usb-c-poorten. Daardoor kun je meerdere apparaten tegelijkertijd snel opladen. Het maakt niet uit in welke poort je de kabel steekt, want ze werken allemaal even snel.

Maar het unieke ervan is dat er dus een ingebouwde Zoek mijn-functie in zit. Je kan de stekker toevoegen aan de Zoek mijn-app, waarna je de locatie ervan kan zien op een kaartje. Je kunt zelfs een geluidje afspelen om hem beter te kunnen lokaliseren. De zoekfunctie werkt ook als de stekker niet in het stopcontact zit, dankzij de ingebouwde knoopcelbatterij. Deze batterij zit in een aparte ruimte van de stroomtoevoer van de stekker zelf. Het is dezelfde knoopcelbatterij die je in een AirTag vindt. De batterijduur is volgens Twelve South een jaar.

Op foto’s zien we op dit moment nog alleen de Amerikaanse variant, maar op de Europese website van Twelve South vinden we ook info over de Europese versie. De 50W-versie voor de EU en het Verenigd Koninkrijk gaat €69,99 kosten, terwijl de 120W-variant €119,99 kost. Een releasedatum voor de Europese versie is nog niet bekend.

