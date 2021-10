CarPlay is Apple’s systeem voor in de auto, waarmee je sommige apps van je iPhone op een verantwoorde manier kan gebruiken tijdens het rijden. Denk aan het bellen via Siri, het starten van je favoriete afspeellijst in Apple Music of Spotify en het navigeren met Apple Kaarten of Google Maps. Maar CarPlay draait nu nog volledig om het bedienen van je iPhone in de auto. Apple wil daar verandering in brengen: het moet in de toekomst mogelijk zijn om heel veel functies van je auto te via je iPhone en het CarPlay-systeem, zo meldt Bloomberg.



‘CarPlay straks ook voor je airco, stoelen en andere auto-instellingen’

Als je nu gebruikmaakt van CarPlay en via het systeem van je auto zelf naar de radio luistert, moet je vaak uit de CarPlay-omgeving gaan om je radiozender aan te passen (als je geen bediening op het stuur hebt). Ook voor het aanpassen van andere instellingen, zoals die van je speakers, temperatuur in de auto en meer gebruik je het systeem van de auto zelf. Volgens Mark Gurman van Bloomberg werkt Apple aan een nieuw project, genaamd IronHeart, dat hier verandering in brengt.

Je klimaatbediening, ook buiten de auto, ventilatie, instellingen voor speakers, equalizers, tweeters, geluidsbalans en meer, stoelen en armsteunen en brandstofmeter zouden als het aan Apple ligt allemaal via CarPlay te bereiken moeten zijn. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat automakers toegang geven tot deze informatie. Als het project IronHeart daadwerkelijk van de grond komt, is de beschikbaarheid dus ook afhankelijk van het merk en automodel.

Met dit project wordt CarPlay dus een middel om nagenoeg alles te bedienen in en rondom de auto. Met de extra gegevens zijn ook meer apps en andere toepassingen mogelijk, zo zegt de bron. In de afgelopen jaren heeft Apple wel meer mogelijkheden geboden aan CarPlay-apps, ook voor het bedienen van de verwarming, maar daar wordt maar zeer beperkt gebruik van gemaakt. Apple heeft sinds ruim een jaar ook de Car Keys, maar ook dat werkt nog alleen maar met BMW. Bloomberg zegt dat autobedrijven mogelijk wel terughoudend zijn in de medewerking.

Nuttige info voor Apple Car?

Een mogelijke reden voor deze terughoudendheid, is dat Apple met deze gegevens mogelijk inzage krijgt in details van auto’s of in hoe gebruikers de functies benutten. Die informatie kan weer gebruikt worden voor het bouwen van de eigen Apple-auto, ook wel Apple Car of Project Titan genoemd.