Porsche heeft een update uitgebracht voor de My Porsche app voor CarPlay. Daardoor kun je via het CarPlay-scherm in de Porsche bijvoorbeeld de airco, verwarming en lampen bedienen.

CarPlay gebruik je voornamelijk voor het navigeren, luisteren naar je eigen muziek, bellen of het sturen van berichtjes via Siri, maar CarPlay kan nog veel meer. Apple biedt automakers zelfs de mogelijkheid om bepaalde eigenschappen van de auto aan te sturen via het CarPlay-scherm. Porsche is de eerste autofabrikant die daar volop gebruik van maakt dankzij de vernieuwde My Porsche-app. Het eerste model dat hiervoor geschikt is, is de nieuwe Porsche Cayenne.



Porsche in CarPlay laat je airco en meer bedienen

Via de My Porsche-app in CarPlay krijg je veel meer mogelijkheden. Er zijn knoppen om de klimaatbeheersing in je auto te regelen. Denk aan verwarming op je voeten, maar ook de airco en zelfs de verlichting. De knoppen op het CarPlay-scherm vervangen daarmee de digitale knoppen voor dergelijke functies die je tegenwoordig in veel auto’s ziet. Het voordeel is dat je niet meer uit de CarPlay-interface hoeft te gaan om dit soort onderdelen te bedienen.

Ook bedien je via het CarPlay-scherm de ingebouwde radio. Er is zelfs een mogelijkheid om de verlichting in de auto aan te passen. Je kunt de knoppen in de My Porsche-app zelf aanpassen en ook widgets voor bijvoorbeeld het weer instellen. Instellingen als het wijzigen van het geluidsprofiel voor je speakers is ook mogelijk via de CarPlay-app. Instellingen als de airco en verwarming zijn ook met Siri te activeren.

De nieuwe functies komen automatisch beschikbaar zodra je de nieuwste versie van de My Porsche-app hebt en de app gebruikt in CarPlay. Vooralsnog is dit alleen nog beschikbaar in de nieuwste Porsche Cayenne, maar de autofabrikant zegt dat dit de komende tijd ook verder uitgerold wordt naar de overige modellen.

Hoewel CarPlay hiermee veel veelzijdiger wordt in de Porsche-modellen, gaat het hier nog niet om de volgende generatie CarPlay. De eerste automodellen die hiervoor geschikt zijn, worden pas eind dit jaar aangekondigd. Deze CarPlay van de toekomst biedt nog veel meer mogelijkheden die nu nog niet beschikbaar zijn, zoals een Weer-app en het aanpassen van het virtuele instrumentenpaneel.