De Apple TV-app, waarin je content vindt van Apple TV+, de iTunes Store en ook sommige andere streamingdiensten, is beschikbaar op Apple Apple-apparaten en ook de meest recente smart-tv’s van populaire merken als Samsung, LG, Sony en Philips. Je kunt daarmee dus kijken naar de shows van Apple zelf, maar ook films uit de iTunes Store en content van Apple TV-kanalen als Starzplay. Maar er zijn nog heel veel tv’s die deze app niet kunnen installeren en dan met name televisies die ouder zijn dan 2018. Apple heeft nu voor sommige LG-apps de aparte Apple TV+ app uitgebracht. Wat is het verschil?



Apple TV+ app voor LG’s uit 2016 en 2017

De nieuwe Apple TV+ app is dus een uitgeklede versie van de Apple TV-app die je misschien al kent. Het grootste verschil is dat je in de Apple TV+ app uitsluitend films en series ziet die binnen Apple’s eigen streamingdienst te bekijken zijn. Het voordeel is dat je daardoor geen films tegenkomt waar je los voor moet betalen (kopen of huren). Maar het grootste nadeel is dat de hoeveelheid beschikbare content flink beperkt is.

De nieuwe Apple TV+ app heeft bovenaan een versimpelde menubalk met slechts drie knoppen: Apple TV+, Zoeken en Instellingen. Het Nu kijken-tabblad moet je daarom missen, evenals het aparte Films-overzicht en je bibliotheek. In de gewone Apple TV-app vind je bij bibliotheek ook je eerder gekochte en gehuurde films uit de iTunes Store. Kijken naar films uit de iTunes Store is met de nieuwe Apple TV+ app dus niet mogelijk.

Het is niet helemaal duidelijk voor welke tv-modellen LG deze app uitgebracht heeft. We weten in ieder geval dat het gaat om modellen uit 2016 en 2017, maar een lijst met modelnummers is vooralsnog niet beschikbaar. Uit de pagina blijkt dat de app al op 28 september 2021 uitgebracht is. Heb je een LG-tv uit 2016 of 2017, dan vind je de app in de LG Content Store. Mogelijk moet je nog wel eerst een software-update voor je televisie downloaden. Meer informatie over deze app vind je hier.