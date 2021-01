Sinds iOS 14 heb je veel meer mogelijkheden voor het aanpassen van je beginscherm. Je kan de nieuwe widgets zo instellen dat ze op je beginscherm verschijnen. Widgetsmith is een app die daar op een goede manier gebruik van maakt en de laatste maanden populair geworden is. De app biedt een breed scala aan widgets in allerlei stijlen. Onlangs schreven we nog over Widgetsmith 2 en inmiddels heeft de app alweer een nieuwe versie met de focus op gezondheid.



Widgetsmith geeft nu ook inzicht in gezondheid

De meest recente update (versie 2.3) van de populaire widgetapp voegt maar liefst zes widgets toe waarmee je de statistieken van je Apple Watch op je homescreen plaatst. Je kunt kiezen uit verschillende ontwerpen die elk op hun eigen manier de ringen van je Apple Watch weergeven. Zes andere nieuwe widgets laten je een persoonlijk stappendoel in de app van WidgetSmith opgeven. De widget laat vervolgens zien hoever je al bent. Hiervoor maakt de app een koppeling met de Gezondheid-app op je iPhone.

Tot slot is er een nieuwe widget geïntroduceerd die twee verschillende widgets samenvoegt: de foto- en weerwidget. Deze nieuwe widget laat je een persoonlijke foto instellen waar overheen de weersverwachting wordt getoond. Dit is nieuwe optie voor de betalende gebruikers van de app.

Je vindt de nieuwe mogelijkheden van Widgetsmith onder het Tools-knopje. Vervolgens tik je daar op Health, waarna de app vraagt om toestemming tot je gegevens uit de Gezondheid-app. In het Widgets-scherm van de app kies je vervolgens welke gegevens je wil tonen in de verschillende formaten. Je kan daar ook je persoonlijke stappendoel instellen. Vervolgens plaats je de widget op het beginscherm van je iPhone en kies je via de instelling van de widget de juiste naam die je er in Widgetsmith aan gegeven hebt. Hoe je dat doet lees je in onze uitleg over het instellen van widgets op iPhone en iPad.