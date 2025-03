Hoewel Beats bekend staat om hun koptelefoons en speakers, beginnen ze steeds meer accessoires te maken die compatibel zijn met je Apple-producten. Zo kwamen er vorig jaar Beats iPhone hoesjes uit en nu zijn op een website van een reseller Beats-oplaadkabels te vroeg onthuld.

Wat kunnen de Beats-kabels?

Beats lijkt binnenkort een eigen lijn aan oplaadkabels uit te brengen. Volgens gelekte informatie zullen er drie varianten beschikbaar zijn: usb-c-naar-usb-c, usb-a-naar-usb-c en usb-c-naar-Lightning. Dit maakt de kabels compatibel met zowel de nieuwste Apple- en Beats-producten als oudere apparaten. Bovendien kunnen gebruikers met deze kabels ook andere accessoires opladen, wat zorgt voor extra veelzijdigheid. Het is nog onduidelijk of deze kabels extra functionaliteiten bieden.

In de productomschrijving komt ook naar voren dat er in de verpakking twee usb-c-naar-usb-c kabels komen van 1.5 meter. Deze kabels zijn gemaakt met een gewoven buitenkant, waardoor ze een extra laag versteviging hebben. Ze zijn daarnaast compatibel met alle usb-c Apple en Android-apparaten, waarmee ze kunnen laden, synchroniseren, audio afspelen, CarPlay en data overzetten. Deze kabels ondersteunen 60W snelladen en kunnen data overzetten met USB 2.0 snelheden.

Heeft Beats zijn eigen kabels nodig?

Hoewel er al talloze usb-c-kabels op de markt zijn, waarvan vele van prima kwaliteit zijn, lijkt Beats met deze officiële accessoires vooral in te spelen op merkloyaliteit en het vasthouden van gebruikers binnen het Apple-ecosysteem. Apple en Beats hebben in het verleden vaker exclusieve accessoires uitgebracht die niet per se functioneel beter waren, maar wel duurder dan alternatieven. De vraag is of deze kabels echt toegevoegde waarde bieden of dat het vooral een manier is om consumenten te laten betalen voor een kabel met een Beats-logo.

De kabels zijn op dit moment nog niet officieel te koop, maar doken kort op bij een Canadese retailer. Daar werden ze aangeboden voor 24,95 Canadese dollars, wat omgerekend neerkomt op zo’n €16,20. De verwachting is dat de prijs in Europa rond de €19,99 zal liggen, wat in lijn is met vergelijkbare accessoires van Apple en Beats. Wanneer de kabels daadwerkelijk verkrijgbaar zullen zijn, is nog niet bekend, maar de recente lekken suggereren dat een officiële aankondiging niet lang meer op zich laat wachten.

Wil jij voor je iPhone de beste kabel hebben? Wij hebben alle opties om je iPhone met de juiste kabels te gebruiken eens duidelijk op een rijtje gezet in het iPhone opladen overzicht.