Apple brengt verspreid over het jaar allerlei nieuwe producten uit. Voor 2022 lijkt het erop dat er geen nieuwe producten meer aan zitten te komen. De nieuwe Macs die eerder nog voor november verwacht werden, lijken nu pas in het eerste kwartaal van 2023 aan bod te komen. Is er dan nog iets waar je je dit jaar op kan verheugen als het om Apple gaat? Jazeker! Apple heeft nog diverse softwarefuncties én diensten gepland, al vragen wij ons af of ze allemaal de beloofde deadline van 2022 gaan halen.

#1 Nieuwe iPhone-functies: iOS 16.2

Kans op halen deadline: 100%

Allereerst heeft Apple voor dit jaar nog een software-update gepland waar nog talloze nieuwe dingen in zitten. We hebben het hier over iOS 16.2. Apple brengt eigenlijk ieder jaar wel een grotere tussentijdse update uit in december en dat zal dit jaar niet anders zijn. iOS 16.2 brengt talloze nieuwe functies, zoals de Freeform-app, de nieuwe HomeKit-architectuur en nog veel meer kleinere verbeteringen en wijzigingen. Voor de iPad komt er nog beter ondersteuning voor externe schermen met Stage Manager. We hebben eerder al een round-up gemaakt van alle nieuwe functies in iOS 16.2.

#2 Nieuwe Apple Watch-functies: watchOS 9.2

Kans op halen deadline: 100%

Maar er is meer dan alleen iOS 16.2 en iPadOS 16.2 op komst. Ook watchOS 9.2 komt er nog aan en voor de verandering worden daarin wel een aantal nieuwe functies verwacht. Zo voegt watchOS 9.2 de Race Route-functie toe, waarmee je tegen jezelf kan racen op een bepaalde route van hardlopen en fietsen. Apple heeft daarnaast ook nog beloofd dat het binnenkort mogelijk wordt om de mobiele verbinding van de Apple Watch Cellular ook buiten je eigen land te gebruiken dankzij ondersteuning voor dataroaming. Maar het is nog onduidelijk welke providers hieraan mee gaan doen, dus of je daar als Nederlandse gebruiker ook wat aan gaat hebben is nog afwachten.

#3 Nieuwe Apple TV-functies: tvOS 16.2

Kans op halen deadline: 100%

De Apple TV krijgt dit najaar ook nog wat nieuws: stemherkenning met Siri. In tvOS 16.1 kreeg Siri al een nieuw ontwerp op de Apple TV en in tvOS 16.2 voegt Apple daar nog stemherkenning aan toe. Daarmee kan Siri automatisch naar het juiste profiel schakelen als je bijvoorbeeld vraagt om muziek uit je bibliotheek af te spelen. Of hiervoor ook Nederlands ondersteund gaat worden, is echter nog niet helemaal duidelijk. Op de HomePod werkt stemherkenning wel in het Nederlands en ook Siri op de Apple TV zelf verstaat Nederlands, maar met Apple weet je het nooit.

#4 Nieuwe Apple Kaarten in Nederland en België

Kans op halen deadline: 80%

Apple maakte tijdens de WWDC bekend dat Nederland en België, samen met nog een aantal andere landen, nog dit jaar de volledig vernieuwde Apple Kaarten kreeg. Inmiddels is Apple begonnen met het testen van het nieuwe kaartmateriaal in Nederland. Dankzij de update zien de kaarten er veel gedetailleerder uit, zijn gebouwen in 3D weergegeven en krijgen we functies zoals de maximale snelheid op Nederlandse wegen. Meestal test Apple de nieuwe kaarten ongeveer een maand voordat de publieke release plaatsvindt, dus Apple is in principe nog net op tijd voor een release ergens in december. Maar we houden nog een kleine slag om de arm, omdat de uitbreiding daarvoor in onder andere Israël al sinds augustus getest wordt en nog steeds niet beschikbaar is.

#5 Apple Music Classical: dienst voor klassieke muziek

Kans op halen deadline: 50%

Apple beloofde al in augustus 2021 dat er in 2022 een aparte app voor klassieke muziek komt, als onderdeel van Apple Music. Dat het Apple Music Classical of Apple Classical gaat heten, is al zo goed als zeker. Maar verder weten we nog verdomd weinig. Sterker nog: het is nog maar de vraag of deze beloofde dienst de deadline van 2022 gaat halen. Hoewel er in de code van iOS en meer wel verwijzingen gevonden zijn naar de dienst en app, heeft Apple deze nog niet getoond. Het kan nog altijd in iOS 16.2 toegevoegd worden, maar het zou ons ook niets verbazen als het stilletjes doorgeschoven wordt naar 2023. Eerder maakten we al een artikel over de huidige status van Apple Music Classical.

#6 Self Service-reparaties in Europa: zelf je iPhone fixen

Kans op halen deadline: 50%

Afgelopen augustus beloofde Apple dat het Self Service-repratieprogramma later dit jaar zou uitbreiden naar Europa. Maar wij vragen ons af of dat nog gaat lukken. Toen Apple dit programma in november 2021 aankondigde, waarmee je onderdelen kan bestellen om zelf bijvoorbeeld de batterij van je iPhone te vervangen, werd beloofd dat het vroeg in 2022 van start ging in de VS. Maar ook die uitrol liep iets uit, want pas eind april 2022 ging het in de VS van start. Het is dan ook lastiger om een dergelijke dienst uit te rollen dan bijvoorbeeld een softwarefunctie, omdat het hier ook gaat om beschikbaarheid van losse onderdelen. De gehele infrastructuur van het bestellen en verzenden van onderdelen naar gebruikers moet opgezet worden, dus wij betwijfelen of dit nog dit jaar naar Europa komt of dat Apple dit stilletjes gaat uitstellen. Overigens is ook nog maar de vraag om welke landen van Europa dit gaat, want daar heeft Apple nog geen specificaties voor gegeven.

#7 Noodmeldingen via satelliet: eerste landen in Europa

Kans op halen deadline: 100%

Onlangs ging in de VS en Canada de functie voor satellietcommunicatie op de iPhone 14 van start. Daarmee kun je in geval van nood als je geen bereik meer hebt, toch de hulpdiensten inschakelen dankzij een satellietverbinding. Apple heeft toen ook meteen bekendgemaakt dat vanaf december de eerste landen in Europa aan de beurt zijn. Het gaat dan om Frankrijk, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Omdat deze verdere uitrol pas net aangekondigd is, denken we dat Apple deze deadline wel gaat halen. De vraag is echter wanneer dit vanuit Nederland en België mogelijk gaat worden, maar daarvoor moeten we nog minstens tot 2023 wachten.

Overigens is het nog niet duidelijk of je als Nederlandse iPhone-gebruiker de satellietfunctie straks ook kan gebruiken als je in een noodsituatie in bijvoorbeeld Duitsland verkeert.