Vanaf nu kun je bepaalde Sonos-speakers opnemen in je Aqara-systeem, zodat je contact kunt maken met deze speakers en ze mee kunt nemen in je smart home-scenes en automatiseringen.

Het is een opmerkelijke samenwerking tussen een bedrijf dat zich vooral op budgetproducten richt (Aqara) en een bedrijf dat vaak wat duurdere producten verkoopt (Sonos). Het werkt onder andere met de volgende speakers: Sonos Arc, Beam Gen 2, Five, Move, One, Roam SL, en Sub (Gen 3). Ook een wat groter home cinemasysteem met meerdere speakers is mogelijk.



Om een voorbeeld te geven van een dergelijke automatisering: je kunt zorgen dat je favoriete afspeellijst klinkt zodra je thuiskomt. De Aqara G3-camera herkent namelijk dat jij het bent en activeert je eigen ‘Welkom thuis’-scene. Ook kun je je Sonos -speaker makkelijk bedienen met de nieuwe Aqara Cube T1 Pro , door bijvoorbeeld te schudden voor het volgende nummer of ronddraaien om het geluidsvolume aan te passen. Alle automatiseringen zijn in te plannen in de Aqara-app.

In een handleiding legt Aqara uit hoe het koppelen van je Sonos-apparatuur werkt. Na het instellen van je Aqara- en Sonos-systeem open je de Aqara-app geef je Aqara toestemming om je Sonos-systeem te bedienen. Vervolgens kun je de automatiseringen voor de Sonos-speakers instellen. Je kunt kiezen uit diverse acties: vorige/volgende track, volume +1, volume -1, mute, unmute, pauzeren, afspelen, toggle (afspelen/pauzeren), specifieke afspeellijst afspelen, volume instellen enzovoort. Dit is de eerste stap om het Aqara-systeem verder uit te breiden met apparaten van derden en de fabrikant belooft dat er nog meer in de pijplijn zit. Dat belooft wat.

De Cube op de foto koop je voor rond de 17 euro bij Amazon.