Dat Apple op 12 september de jaarlijkse iPhone-presentatie houdt, is inmiddels geen verrassing meer. Tijdens dit event horen we niet alleen alles over de iPhone 15-serie, maar ook de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2. We hebben ook al een aardig idee wat de releasedatum van de iPhone 15-serie wordt, vooral op basis van voorgaande jaren. Maar hoe zit dat eigenlijk met de Apple Watch Series 9? Wanneer komt de Apple Watch Series 9 uit en wanneer kan jij hem om je pols hangen? Je leest hier alles over de release datum van de Apple Watch Series 9.



Datum Apple Watch Series 9: meteen te bestellen?

Er zijn aanwijzingen dat Apple op de dag van de presentatie meteen nieuwe producten uitbrengt. Medewerkers zouden in de nacht na het event meteen aan de slag moeten met voorbereidingen in de winkel. Dat kan meerdere dingen betekenen. Apple zou de posters in de winkel al kunnen vervangen door nieuwe producten, maar ook de voorraden al gereed maken voor de start van de verkoop. Of de medewerkers krijgen instructies over hoe de komst van de nieuwe producten dit jaar aangepakt gaat worden. Hoe dan ook, dat de producten er na de presentatie snel aan komen, is wel duidelijk. Maar hoe snel?

Voor de iPhones verwachten we nog geen onmiddellijke release. De pre-orders starten daarvan pas op vrijdag 15 september, met een release een week erna. Maar de Apple Watch Series 9 komt mogelijk al wat eerder. Vorig jaar was de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE 2022 meteen na de presentatie te bestellen, met een release op vrijdag een week later. Dat zal dit jaar bij de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 waarschijnlijk ook het geval. De verwachte releasedatum van de Apple Watch Series 9 is dus 22 september 2023. Dat betekent dat je uit kunt gaan van deze planning:

Aankondiging Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2: 12 september 2023, vanaf 19:00 uur (presentatie reeds aangekondigd)

Pre-order Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2: 12 september 2023, direct na presentatie (verwacht)

Release Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2: 22 september 2023 (verwacht)

De release wil zeggen dat de eerste bestellingen die gedaan zijn vanaf 12 september bij kopers bezorgd worden. Vanaf die dag zullen de nieuwe Apple Watch-modellen ook in de winkels liggen, waaronder de Apple Stores en andere Apple-verkooppunten.

Hoeveel de nieuwe Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 gaan kosten, lees je in ons artikel over de prijs van de Apple Watch Series 9. Lees ook onze vooruitblik op de Apple Watch Series 9 en wat je kunt verwachten van de Apple Watch Ultra 2.