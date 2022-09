Heb je nog een Apple Watch Series 4 (of ouder) en twijfel je of de Apple Watch Series 8 iets voor jou is? We laten je de acht belangrijkste verbeteringen zien waar je echt wat aan hebt, zodat je beter kunt beslissen of je moet upgraden of niet.

De Apple Watch Series 4 is onder veel Apple-gebruikers een zeer geliefd model. Het was de eerste grote designvernieuwing in de geschiedenis van de Apple Watch en introduceerde belangrijke gezondheidsfuncties waar Apple nog steeds graag over opschept, zoals de ECG, valdetectie en waarschuwingen voor een onregelmatige hartslag. Door de grote vernieuwingen is dit model jaren later nog steeds populair en een veelgebruikt model. In de jaren daarna waren de verbeteringen jaar op jaar een stuk minder. Maar als je al die vernieuwingen bij elkaar optelt, is de Apple Watch Series 8 dan nu eindelijk wel een upgrade waard? We laten het je zien in deze vergelijking tussen de Apple Watch Series 4 vs Apple Watch Series 8.

Verschillen Apple Watch Series 4 vs Apple Watch Series 8

De Apple Watch Series 8 heeft ten opzichte van de Apple Watch Series 7 niet zo heel veel vernieuwingen. Maar als je de vergelijking verder terug maakt, dan is het verschil ineens veel groter. Het is daarom geen gek idee om de verschillen tussen de Apple Watch Series 4 vs Apple Watch Series 8 op een rijtje te zetten. Misschien kom je dan tot de conclusie dat het toch een upgrade waard is.

Bij elk verbeterpunt hebben we aangegeven vanaf welk model dit beschikbaar is. Zo kun je zelf bepalen of je voor de voor jou belangrijkste functie per se het nieuwste model nodig hebt of dat je ook net zo goed kan kiezen voor een model van voorgaande jaren, zoals de Apple Watch Series 7.

#1 Always-on scherm: de grootste merkbare verbetering

Ook beschikbaar op: Apple Watch Series 5 en nieuwer

De grootste merkbare verbetering als je overstapt van de Apple Watch Series 4 naar de Apple Watch Series 8, is het always-on scherm. Doordat het scherm altijd aan staat (ook als je je arm naar beneden houdt), kun je altijd de tijd aflezen. Je hoeft nooit meer je pols te draaien of je arm naar je gezicht toe te bewegen of op het scherm te tikken. Dat is een voordeel waar je echt elke dag wat aan hebt en waaraan je merkt dat je echt een nieuwe Apple Watch om je pols hebt zitten. Wil je het toch niet, dan kun je het ook uitzetten.

#2 Scherm is groter en helderder

Ook beschikbaar op: Apple Watch Series 7 en nieuwer

Het scherm van de Apple Watch Series 8 is een stuk helderder dan van de Apple Watch Series 4 en dat geldt ook voor de always-on status. Maar belangrijker: het scherm is ook groter. Door de extra schermruimte zijn knoppen groter, is het scherm wat makkelijker te bedienen en af te lezen. Dat zul je in het dagelijks gebruik wel merken, al vinden we het verschil weer niet zo groot als bij het always-on scherm. Het is een prettige bijkomstigheid.

#3 Temperatuursensor in Series 8 vooral handig voor vrouwen

Alleen beschikbaar op Apple Watch Series 8

De Apple Watch Series 8 heeft een temperatuursensor aan boord, waarmee je de polstemperatuur kunt meten. De Apple Watch doet dat ’s nachts en je kan de waardes ervan aflezen in de Gezondheid-app. Er wordt tijdens je slaap een basislijn van je temperatuur opgesteld en de afwijkingen daarvan verschijnen in de Gezondheid-app. Maar waar Apple dit echt voor gebruikt is voor het voorspellen van de ovulatie bij vrouwen en het bijhouden van je cyclus. Het wordt dus niet gebruikt voor het weergeven of je koorts of verhoging hebt. Of dat nog komt in een latere update is niet bekend, maar voor nu wordt de temperatuursensor minimaal benut.

#4 Crashdetectie: belt hulpdiensten bij auto-ongeluk

Alleen beschikbaar op Apple Watch Series 8

Zit je veel in de auto en ben je bang voor een auto-ongeluk, dan kan deze functie je redden. Met Crashdetectie op de Apple Watch Series 8 wordt automatisch de hulpdiensten gebeld als je betrokken bent bij een auto-ongeluk. Deze functie kan je leven redden, maar is echt geen must-have. Je hebt het hopelijk nooit nodig, dus we vinden het zeker niet één van de belangrijkere redenen om meteen te upgraden.

#5 Snelladen: handig voor na het slapen

Ook beschikbaar op: Apple Watch Series 7 en nieuwer

Sinds de Apple Watch Series 7 heeft de Apple Watch snelladen. Daarmee wordt de batterij een stuk sneller opgeladen, mits je de juiste stekker hebt. Deze wordt er niet bij geleverd, dus je zult hem nog zelf in huis moeten halen. Deze functie is vooral handig als je de Apple Watch ’s nachts veel gaat dragen en daarna in korte tijd (tijdens het douchen) de Apple Watch snel van de nodige hoeveelheid stroom wil voorzien.

Wat ook nog mee kan spelen in je upgrade, is de huidige status van je Apple Watch-batterij. Als je Apple Watch Series 4 niet meer het einde van de dag haalt, kunnen we ons voorstellen dat een nieuw model erg aantrekkelijk is. Maar hiervoor hoef je ook niet per se het nieuwste model te hebben, want je zou ook nog voor de goedkopere Apple Watch Series 7 kunnen gaan.

#6 Saturatiemeter: handige gezondheidsfunctie

Ook beschikbaar op: Apple Watch Series 6 en nieuwer

De saturatiemeter in de Apple Watch geeft aan hoeveel zuurstof er in je bloed zit. Dit is een belangrijke gezondheidsfunctie, omdat een te lage zuurstofwaarde allerlei problemen kan geven. De Apple Watch houdt dit in je slaap bij, maar je kunt het ook op ieder moment zelf meten. Het is een functie die je echt niet elke dag nodig zult hebben, maar waar je vooral blij mee zult zijn als blijkt dat er toch iets mis is met je gezondheid. We vinden dit daarom geen belangrijke reden om over te stappen.

#7 Kompas en always-on hoogtemeter

Ook beschikbaar op: Apple Watch Series 5 en nieuwer

De Apple Watch Series 8 heeft ook een ingebouwd kompas, wat je op de Apple Watch Series 4 niet hebt. Daarmee kun je duidelijk zien in welke richting je kijkt en in watchOS 9 is de Kompas-app ook nog eens vernieuwd met backtrack en meer handige functies. Het kompas in de Apple Watch komt van pas tijdens het navigeren, maar vooral als je er graag op uit trekt (bijvoorbeeld om te wandelen) en via je Apple Watch de weg wil vinden. Maar je kan hier natuurlijk ook gewoon je iPhone voor gebruiken.

Iets soortgelijks is de always-on hoogtemeter. De Apple Watch heeft al een hoogtemeter, maar op de nieuwer modellen staat deze altijd aan waardoor je te allen tijde kunt zien op welke hoogte je bent. In het dagelijks gebruik zul je hier weinig mee doen, dus het is vooral handig als je van bergbeklimmen houdt. Maar in het vlakke Nederland komt de functie minder van pas.

#8 Snellere chip en U1

Ook beschikbaar op: Apple Watch Series 6 en nieuwer

De S8-chip in de Apple Watch Series 8 heeft dezelfde prestaties als de S7-chip van de Apple Watch Series 7, die weer qua prestaties gelijk was aan de S6-chip van de Apple Watch Series 6. Maar de S6-chip (en dus de S7 en S8) is wel sneller dan de S4 die je in de Apple Watch Series 4 vindt. In de praktijk merk je daar bij het gebruik van apps (opstarten en laadtijden) zeker de verbeteringen, maar eerlijk gezegd vinden wij de Apple Watch Series 4 zeker niet traag. Een heel groot pluspunt is de snellere chip daarom ook niet.

Naast de snellere chip heeft de Apple Watch Series 8 (en ook de Series 7 en Series 6) een U1-chip. Deze wordt momenteel nog nauwelijks gebruikt: alleen Apple’s Car Keys maakt er gebruik van, maar de digitale autosleutels zijn alleen nog maar bij een beperkt aantal nieuwe automodellen beschikbaar. Nog twee andere aspecten van de chips waarin de twee modellen verschillen, is ondersteuning voor 5GHz-wifi en Bluetooth 5.3 in de Series 8. Vooral 5Ghz-wifi kan goed van pas komen, als je Apple Watch thuis buiten bereik is van je iPhone. 5Ghz-wifi is sneller, dus dat zul je in het gebruik wel een beetje merken.

#9 Twee keer zoveel opslag (en dat is best lekker)

Ook beschikbaar op: Apple Watch Series 5 en nieuwer

Een Apple Watch Series 4 met gps heeft 16GB opslag aan boord. Dat was toen de Apple Watch Series 4 uit kwam het enige model dat in Nederland verkocht wordt. De Cellular-variant had wel al 32GB opslag, maar dat model zal maar bij een beperkt aantal Nederlanders om de pols zitten. Dat betekent dus dat je er met de Apple Watch Series 8 op vooruit gaat qua opslag, want alle uitvoeringen hebben standaard 32GB opslag. Dat gebruik je vooral voor apps, muziek, podcasts en audioboeken. Als je dus vaak met alleen je Apple Watch op stap gaat en graag via je Apple Watch muziek luistert (bijvoorbeeld met AirPods), dan komt dit erg goed van pas. 16GB opslag is voor veel mensen al genoeg, maar 32GB geeft toch meer zekerheid.

#10 Optie tot 4G-versie (of roestvrij staal)

Ook beschikbaar op: Apple Watch Series 7 en nieuwer

Je huidige Apple Watch is waarschijnlijk een versie met alleen gps en in aluminium (tenzij je speciaal de grens over gegaan bent voor een roestvrij stalen of Cellular-versie). De optie voor een 4G-versie in Nederland bij de Apple Watch Series 8 kan daardoor een reden zijn om nu over te stappen, zeker als je daar al lang naar uitkijkt en je provider al mee doet. Op dit moment is dat alleen nog T-Mobile, maar we verwachten dat in de komende jaren andere providers aanhaken.

Wat ook mee kan spelen is de beschikbaarheid van een roestvrij stalen versie. Ben je aluminium zat en wil je eens iets anders, dan kan de glimmende RVS Apple Watch een reden zijn om nu te upgraden vanaf je Apple Watch Series 4 naar de Apple Watch Series 8. Maar hou er wel rekening mee dat je flink in de buidel moet tasten, want de Apple Watch Series 8 in RVS is honderden euro’s duurder dan de aluminium variant.

#11 Aangepast design en voornamelijk andere kleuren

Tot slot kan ook het design een reden zijn om over te stappen vanaf de Apple Watch Series 4 naar de Apple Watch Series 8. De Series 8 is steviger en het scherm is barstbestendiger, waardoor je minder bang hoeft te zijn voor een gebroken scherm. Ook is de look ietsjes anders (mede door het grotere display), al is het algemene ontwerp grotendeels gelijk. Het verschil in ontwerp zit hem dan ook vooral in de kleurkeuzes: bij de Apple Watch Series 4 had je alleen spacegrijs, zilver en goud, terwijl de Apple Watch Series 8 er in middernacht, sterrenlicht, zilver en rood is. Een rode versie springt eruit en middernacht is net even anders dan spacegrijs. Als je het tijd vindt voor iets nieuws, kan dit dus een reden zijn om te upgraden.

Een ander aspect van het design is de exclusieve wijzerplaten. De Apple Watch Series 8 heeft wat wijzerplaten die je niet op de Apple Watch Series 4 vindt, namelijk de Contour-wijzerplaat. Bij deze analoge wijzerplaat staan de getallen helemaal tegen de randen van het scherm, zodat je die zelfs vanaf de zijkant kan aflezen. Ook dit geeft de Apple Watch een iets andere look. Onthoud dat de Apple Watch Series 7 ook deze wijzerplaat heeft.

Overeenkomsten Apple Watch Series 4 vs Apple Watch Series 8

De twee modellen hebben ook veel met elkaar gemeen. De functies die je elke dag gebruikt (meldingen, activiteiten volgen, apps gebruiken, etcetera) is op beide modellen gelijk. Je krijgt dus dezelfde ervaring, waardoor het gebruik van de Apple Watch Series 8 niet heel erg veel zal verschillen van de Apple Watch Series 4. Dit zijn in het kort de specifieke functies die je op beide modellen vindt:

ECG

Valdetectie

Melding bij onregelmatig hartritme en hoge en lage hartslag

Gps

Digital Crown met voelbare feedback

Zelfde kwaliteit speaker en microfoon

Geluid-app

NFC

Dit staat dus los van alle andere functies die op alle Apple Watch-modellen beschikbaar zijn, zoals het ontvangen van meldingen, het gebruik van Apple Pay en het volgen van je activiteiten.

Conclusie Apple Watch Series 4 vs Apple Watch Series 8

Al met al zijn er wat ons betreft 11 redenen waarom je een upgrade van de Apple Watch Series 4 naar de Apple Watch Series 8 zou kunnen overwegen, maar slechts een aantal daarvan zijn volgens ons echt belangrijk: always-on, een groter scherm en een optie tot 4G. Het always-on scherm merk je echt in het alledaagse gebruik en ook het grotere scherm kan prettig zijn. Maar onthoud dat je deze functies ook in eerdere modellen vindt, zoals de Apple Watch Series 7 of zelfs de Apple Watch Series 5. Je hebt dan echt niet per se het nieuwste model nodig. Maar voor jou kunnen er weer andere redenen gelden. Heb je een kwakkelende gezondheid en wil je alles over je eigen lichaam meten en weten, dan kunnen we ons voorstellen dat je de nieuwere mogelijkheden zoals saturatiemeter en temperatuursensor interessant vindt. Het ligt er dus heel erg aan wat je met de Apple Watch doet en ook hoeveel geld je eraan wil uitgeven. We vinden een upgrade naar de Apple Watch Series 8 dus eigenijk alleen de moeite waard als je alle huidige functies van de Apple Watch wil en van plan bent om ze allemaal te gebruiken en alles uit de Apple Watch wil halen. Ben je eigenlijk nog tevreden met de Apple Watch Series 4, dan zien wij op dit moment geen reden om de overstap te maken.

Ga upgraden naar de Apple Watch Series 8 als…

…je de nieuwste Apple Watch-functies wil.

…je graag een always-on display en groter scherm wil. Je kan dan ook nog de Apple Watch Series 7 overwegen.

…je veel met je gezondheid bezig bent en alles daarover wil meten en bijhouden.

…je graag slaapt met je Apple Watch om en sneller wil opladen zodat je weer klaar bent voor de dag. Ook dan kan je een Apple Watch Series 7 overwegen.

…je een nieuwer kleurtje wil of een Apple Watch Cellular wil gebruiken.

…je veel onderweg bent met alleen je Apple Watch om en daarbij muziek, podcasts en andere offline content luistert.

Blijf je Apple Watch Series 4 gebruiken en wacht met updaten als…

…je nog tevreden bent met de mogelijkheden van je huidige Apple Watch. De extra gezondheidsfuncties maken voor jou bijvoorbeeld weinig uit.

…het huidige scherm nog aan je wensen voldoet en je always-on toch uit zou zetten.

…de batterij van je huidige Apple Watch nog voldoet.

…de huidige prijzen van de nieuwere modellen te hoog zijn. Je kunt dan beter op een aanbieding wachten, bijvoorbeeld van de Apple Watch Series 7 of kiezen voor de goedkopere Apple Watch SE 2022.

…je toe bent aan een geheel nieuw design. Mogelijk gaat Apple het design de komende jaren verder vernieuwen.

Wil je toch een nieuwe Apple Watch kopen, maar niet de duurdere en nieuwste Apple Watch Series 8? Kijk dan eens bij de Apple Watch Series 7. De beste prijzen vind je hieronder.

