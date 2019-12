De Apple Watch helpt je zodra je valt dankzij de valdetectie. Hoe werkt de Apple Watch valdetectie en hoe stel je dit in? Je leest het in deze tip.

De Apple Watch bevat allerlei sensoren, waaronder de gyroscoop. Dankzij deze sensoren herkent de Apple Watch als je valt. Deze functie heet de valdetectie en kan levens redden als je écht hard valt en bijvoorbeeld buiten bewustzijn raakt. Hoe werkt deze functie precies en hoe schakel je het in? In deze tip lees je alles over de Apple Watch valdetectie.

Wat is de Apple Watch valdetectie?

Als je één van de nieuwste Apple Watch-modellen draagt en een harde val maakt, krijg je van de Apple Watch een tik op je pols. Ook wordt er een geluidje afgespeeld en krijg je een melding op het scherm. De sensoren herkennen dat je gevallen bent en met een enkele veegbeweging kun je SOS-noodmelding op de Apple Watch activeren. Hierdoor krijgen je noodcontacten een bericht met je locatie en belt de Apple Watch automatisch met 112. Dit komt bijvoorbeeld van pas als je bij een harde val zo geblesseerd raakt, dat je meteen hulp nodig hebt.

In onderstaande video laat een stuntvrouw zien hoe het werkt:

Ben je gevallen maar is er niks aan de hand, dan kan je kiezen voor de optie Ik viel, maar ik ben OK. De melding gaat dan weg en de hulpdiensten worden niet gebeld. Het kan ook gebeuren dat de Apple Watch onterecht een melding geeft, al is die kans niet heel groot. Je kan dan tikken op Ik ben niet gevallen.

Is de val zo ernstig dat je zestig seconden stil blijft liggen (bijvoorbeeld als je niet meer kán bewegen of je bewustzijn verliest), dan belt de Apple Watch automatisch met de hulpdiensten. Je hoeft dan dus zelf geen actie te ondernemen. Voordat de Apple Watch definitief met 112 belt, verschijnt er een teller die aftelt vanaf 15 seconden. Daarbij word je ook op de pols getikt en klinkt er een steeds luidere toon. Hierdoor worden mensen in de omgeving gewaarschuwd. De Apple Watch speelt automatisch een audiobericht af, waarmee de hulpdiensten geïnformeerd worden dat er een harde val is gedetecteerd. Ook wordt je huidige locatie doorgegeven. Dit bericht wordt continu herhaald, totdat je tikt op Stop opgenomen bericht of zodra het gesprek beëindigd wordt.

Hoe kan ik Apple Watch valdetectie inschakelen?

De valdetectie is alleen beschikbaar op de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Heb je in de Gezondheid-app of bij het instellen van de Apple Watch aangegeven dat je 65 jaar of ouder bent, dan staat valdetectie automatisch ingeschakeld. In alle andere gevallen moet je dit zelf doen:

Open de Watch-app op je iPhone. In het tabblad Mijn Watch tik je op SOS-noodmelding. Zet de schakelaar bij Valdetectie aan.

Om automatisch de hulpdiensten te kunnen bellen, moet de draagdetectie wel ingeschakeld zijn. Je kan dit checken via de Watch-app > Toegangscode > Draagdetectie. De contacten die de Apple Watch belt stel je in via je Medische ID. Meer over het instellen van je Medische ID op je iPhone lees je in onze tip.

Gegevens van valdetectie bekijken

Elke val die je maakt wordt bijgehouden in de Gezondheid-app. Om deze gegevens te bekijken, doe je het volgende:

Open de Gezondheid-app. Tik op het tabblad Ontdek. Typ in de zoekfunctie bovenaan het woordje Val in. Bij Aantal keer gevallen vind je een overzicht van je valpartijen.