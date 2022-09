Voor artsen is de lichaamstemperatuur vaak een belangrijke vitale lichaamswaarde. Een verandering in lichaamstemperatuur kan duiden op een ziekte, maar ook op natuurlijke processen in het lichaam, zoals de maandelijkse cyclus van vrouwen en andere personen* die een maandelijkse cyclus hebben. Apple voegde drie jaar geleden cyclustracking toe en zegt dat dit inmiddels door tientallen miljoenen personen wordt gebruikt om beter inzicht te krijgen in hun maandelijkse cyclus. Nu is er ook een nieuwe temperatuursensor, waarmee je nog nauwkeuriger je cyclus in de gaten kunt houden. Het is geen thermometer waarmee je realtime de temperatuur kunt afmeten. Maar wat kun je er dan wel mee?

Apple Watch-modellen met temperatuursensor

De volgende modellen hebben een temperatuursensor:

Zo werkt de Apple Watch temperatuursensor

De temperatuursensor in de Apple Watch Series 8 bestaat in feite uit twee sensoren: eentje aan de achterkant om de temperatuur dicht op de huid te meten en een tweede sensor in het scherm, om te kunnen vergelijken met de omgevingstemperatuur in de kamer. Dit is bedoeld om omgevingsinvloeden in de metingen te beperken. Deze sensoren zijn bedoeld om inzicht te geven in ovulatiepatronen bij vrouwen. Je kunt dus niet realtime je lichaamstemperatuur meten of kijken of je koorts hebt. De sensor geeft alleen achteraf data over de ovulatie, zodat vrouwen meer zicht krijgen in de periodieke veranderingen in hun lichaam.

Apple geeft aan dat de sensor elke vijf seconden je temperatuur meet als je slaapt. Het kan veranderingen tot 0,1 graden Celsius detecteren. ’s Nachts kan de lichaamstemperatuur wisselen, waarbij ook factoren meespelen zoals ziekte, vermoeidheid, wisselende werktijden of een jetlag. Een stijging van de basistemperatuur kan een teken zijn dat de ovulatie (oftewel eisprong) heeft plaatsgevonden en dat de vruchtbare periode is aangebroken. Dit krijg je echter niet realtime te zien, maar achteraf. Daardoor krijg je meer inzicht in je cyclus en kun je min of meer afleiden wanneer je vruchtbaar bent.

In watchOS 9 geeft de Cyclus-app je bovendien een waarschuwing als er een onregelmatigheid in de cyclus optreedt. Dit zou kunnen duiden op een onderliggend gezondheidsprobleem, zoals PCOS.

Wat is basale lichaamstemperatuur en wat heeft het met ovulatie te maken?

Wikipedia zegt over de basale lichaamstemperatuur het volgende:

Basale lichaamstemperatuur of BBT (afkorting van de Engelse naam “Basal Body Temperature) is de lichaamstemperatuur gemeten direct na het ontwaken en voordat enige fysieke activiteiten worden ondernomen. Ofwel: de lichaamstemperatuur van het lichaam in rust, maar niet-slapende toestand. Bij vrouwen veroorzaakt ovulatie een toename van 0,5 tot 1 graad Fahrenheit in de BBT. Het meten van de BBT is daarmee een manier om de dag van een ovulatie vast te stellen.

En volgens de MayoClinic begint de ovulatie gewoonlijk twee tot drie dagen voordat de temperatuur omhoog gaat. Op basis van deze temperatuur zou je mogelijk vruchtbare dagen kunnen berekenen, zodat je weet wanneer je de grootste kans hebt om zwanger te worden. En omgekeerd kun je het ook gebruiken om een zwangerschap te voorkomen.

Waarom temperatuur meten met de Apple Watch?

De methode om meer inzicht te krijgen in maandelijkse patronen en temperatuurwisselingen werkt alleen als je de metingen steeds op hetzelfde tijdstip van de dag uitvoert, bij voorkeur op het moment dat je opstaat. De Apple Watch helpt hierbij, want je hoeft de metingen niet meer zelf te doen. Het gebeurt automatisch, altijd op hetzelfde tijdstip. En omdat de metingen ook ’s nachts gewoon doorgaan krijg je nauwkeuriger resultaten.

Apple benadrukt dat de Cyclus-app niet gebruikt kan worden als anticonceptiemiddel en dat metingen niet gebruikt kunnen worden om diagnoses te stellen. Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) is een veelvoorkomende klacht bij vrouwen, maar zal altijd door een arts moeten worden vastgesteld op basis van fysiek ondersoek. Apple meldt ook dat de temperatuursensor geen medisch apparaat is en niet bedoeld is voor medische diagnose, behandeling of elk ander medisch doel. Dit heeft ongetwijfeld met wettelijke kaders te maken.

Waarom een functie speciaal voor vrouwen?

Toen de Apple Watch met de bijbehorende Gezondheid-app uitbracht, kreeg het bedrijf veel kritiek omdat het leek alsof het door een stel mannelijke techneuten uit Silicon Valley was ontwikkeld. Je kon de meest bizarre medische gegevens vastleggen, maar aan de maandelijkse cyclus van vrouwen was totaal niet gedacht, terwijl het toch dagelijkse realiteit is voor de helft van de wereldbevolking. Apple maakte pas later een inhaalslag met de Cyclus-app en gaat nu nog een stap verder door de cyclus van vrouwen nauwkeuriger te meten. Daar hebben mannen ook iets aan, als ze hun vrouwelijke partner bijvoorbeeld willen helpen om zwanger te raken (of juist niet).

Ben je teleurgesteld dat Apple geen speciale functies voor mannen heeft toegevoegd? Dan is het goed om je te realiseren dat er op de Apple Watch heel wat functies zitten die voor een veel kleinere doelgroep zijn bedoeld. Denk aan toegankelijkheidsfuncties op de Apple Watch die alleen nuttig zijn voor mensen met een specifieke beperking, of ouderlijk toezicht-functies waar je alleen wat aan hebt als je kinderen hebt. Maar ook valdetectie en wandelstabiliteit, die vooral gericht zijn op oudere mensen. Of de diverse functies voor medicijnen en diverse hartafwijkingen: je betaalt wel voor de ontwikkeling van deze functies, terwijl je ze misschien helemaal niet nodig hebt. En wat te denken van de vele sportfuncties, die totaal niet interessant zijn voor mensen die elke avond liggend op de bank doorbrengen? Er zitten genoeg functies op de Apple Watch die niet voor iedereen bedoeld zijn – en er blijven genoeg over waar je wél wat aan hebt.

Hoe zit het met privacy?

Vooral in de VS is momenteel veel te doen rondom geboortebeperking en privacy. Als gevolg daarvan zijn cyclustracking-apps onder een vergrootglas komen te liggen: veel van deze apps blijken data te delen met externe partijen en op die manier is te achterhalen of iemand een zwangerschap heeft afgebroken.

Apple distantieert zich daar uiteraard ver van en benadrukt dat er geavanceerde encryptiemethoden zijn gebruikt om te zorgen dat data uit de Cyclus-app privé blijft. Tijdens de aankondiging van de temperatuursensor in de Apple Watch Series 8, herhaalde Sumbul Desai (vice-president Health) nog eens dat Apple privacy ziet als een fundamenteel mensenrecht en dat jouw gezondheidsdata alleen van jou is. De cyclus-data wordt versleuteld op je toestel bewaard en is alleen te raadplegen met je toegangscode, Touch ID of Face ID. Gebruik je tweefactorauthenticatie, dan worden de gezondheidsdata van iOS en watchOS end-to-end versleuteld naar iCloud verstuurd. Apple heeft geen middelen om de data te ontsleutelen en kan het ook niet lezen.

