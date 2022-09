Wie dacht dat de Apple Watch Series 7 geen kleinere upgrade had kunnen zijn, had het mis. De veranderingen in de nieuwe Apple Watch Series 8 zijn op één hand te tellen. We kunnen je meteen al vertellen dat een upgrade vanaf de Series 7 niet de moeite waard is, maar wat brengt dit nieuwe model dan wel teweeg voor mensen met een ouder model? Dat bespreken we in deze Apple Watch Series 8 review.

Tekst, foto’s en review: Daniel Vischjager (@d_vischjager). Het geteste model is een roestvrijstalen 45mm Apple Watch Series 8. De Apple Watch is zelf gekocht.

Introductie: dit is er nieuw

We kunnen kort zijn over de veranderingen ten opzichte van de vorige Apple Watch. Dit zijn de vernieuwingen in het kort:

Temperatuursensor voor het meten van de polstemperatuur tijdens het slapen. Hiermee kan ook de ovulatiedatum worden geschat.

Crashdetectie kan automatisch de hulpdiensten bellen bij een zwaar auto-ongeluk.

Er zit ook een nieuwe processor in deze Apple Watch, maar die brengt geen snelheidswinst. De prijs van de Apple Watch Series 8 is bovendien gestegen van €429,- naar €499,- voor het 41mm-model. Die prijsverhoging heeft dezelfde reden als de dure iPhone in 2022: inflatie, hogere kosten voor productie en transport, enzovoort. Tenslotte is er slecht nieuws voor mensen die van kleur houden: blauw en groen zijn niet meer verkrijgbaar.

Apple Watch Series 8 design

Zelfde design als Series 7

Keuze uit 4 kleuren voor aluminium en 3 kleuren roestvrijstaal

Waterproof tot 50 meter

Bestaande Apple Watch-bandjes passen

Stofbestendig met rating IP6X

Kleuren: minder keuze dan voorheen

We dachten eigenlijk dat Apple de laatste jaren fan was geworden van nieuwe, vrolijke kleuren. Bij de Apple Watch Series 8 schrapt Apple echter de blauwe en groene variant. Dat betekent dat je dit jaar keuze hebt uit Middernacht, Sterrenlicht, zilver en rood. De kleuren zijn onveranderd ten opzichte van het vorige model. We hadden verwacht dat Apple ook dit jaar weer iets nieuws zou doen. De iPhone 14, die in wezen ook weinig verschilt van zijn voorganger, heeft wel nieuwe kleuropties.

Ook voor de roestvrijstalen variant van de Apple Watch is geen nieuws te bekennen, maar dat was wel de verwachting. Apple kiest hier altijd al voor de ‘klassieke’ afwerkingen die je bij traditionele horloges ook vindt: zilver, goud en grafiet. Ik heb het zilverkleurige roestvrijstalen model getest en ik gebruikte hiervoor een zilverkleurige roestvrijstalen Apple Watch Series 4 dagelijks. Is er een verschil in de afwerking? Nee, ook hier niet. 2022 is niet het jaar van de nieuwe kleuren.

Dezelfde horlogekast

Vorig jaar kreeg de Apple Watch al een grotere horlogekast met keuze uit 41mm of 45mm. Dat neemt de Series 8 klakkeloos over en dat is prima. Veel groter moet een horloge ook niet zijn om voor de meeste mensen nog stijlvol te ogen. Wil je echt de allergrootste Apple Watch, dan biedt Apple in 2022 ook de Apple Watch Ultra met alle toeters en bellen. Ik kom van een ouder model Apple Watch met een 44mm kast en dit grotere scherm is dan een welkome toevoeging.

Ook de knoppen zijn gelijk gebleven: een Digital Crown en een zijknop, beide aan de rechterkant. Aan de Digital Crown is nog steeds te herkennen of je met een 4G Apple Watch te maken hebt, want dan is de ring rood. Apple heeft op de Apple Watch Ultra een oranje actieknop toegevoegd aan de linkerkant. Je kunt zelf instellen welke functie deze heeft, iets wat we op de Series 8 ook graag hadden gezien.

Geen speciaal model voor Nike+

Dit jaar kun je geen speciale Nike+ versie meer kopen van de Apple Watch en dat is maar beter ook in mijn ogen. Het was een extra keuze die je bij de aankoop van een smartwatch moest maken, terwijl er in wezen geen verschil is met een gewone Apple Watch. Ja, er staat een Nike-logo achterop en je hebt keuze uit extra wijzerplaten met het Nike-logo. Die wijzerplaten zijn nu beschikbaar op alle Apple Watches.

Deze verandering maakt het ook mogelijk om bij de gewone Apple Watch meteen een Nike-bandje te kopen. Dat was voorheen alleen mogelijk in combinatie met een Nike+ horloge. In het buitenland verkoopt Apple wel nog steeds een speciale Hermès-versie, ook met unieke wijzerplaten en speciale bandjes.

Scherm: ook geen nieuws

LTPO OLED-scherm

Schermrand is 1,7mm

Always-on

Alles is prima af te lezen vanaf dit grote always-on scherm omdat Apple ervoor kiest om alles wat groter te tonen. Ook in fel zonlicht kun je het scherm prima aflezen. Het scherm loopt door tot aan de rand en is zelfs van de zijkant nog te bekijken. Niet per se nuttig, maar wel een mooi ontwerp. Dankzij de nog altijd dunne schermranden gaat bijna geen ruimte verloren, al zou het nog wel wat dunner kunnen als Apple kiest om het scherm niet af te ronden. Een plat scherm kan verder uitgerekt worden.

Vergeleken met de Apple Watch Series 4 die ik hiervoor gebruikte, is het verschil wel merkbaar. Hetzelfde geldt ook als ik nu weer mijn oude Apple Watch omdoe: het is duidelijk wat kleiner. Maar in de praktijk merk ik weinig verschil. Op het grotere scherm zijn knoppen wat makkelijker te raken, maar daarmee is het dan ook gezegd. Kortom: het scherm van de Apple Watch Series 8 is prima en ziet er mooi uit, maar een échte upgrade is het niet ten opzichte van modellen van twee of meer jaar geleden.

Hardware van de Apple Watch Series 8

Nieuwe temperatuursensoren voor je polstemperatuur

Verbeterde gyroscoop en versnellingsmeter (vereist voor crashdetectie)

S8-chip voor ondersteuning nieuwe sensoren, maar geen snelheidsverbetering

Hartslagmeter, ECG, bloedzuurstof meten

U1-chip

Bluetooth 5.3 in plaats van 5.0 in de Apple Watch Series 7

Over de hardware van de Apple Watch Series 8 kunnen we wél melden dat er wat nieuws in zit. Zo zit er een nieuwe S8-processor in, maar deze levert geen snelheidsverbeteringen. Nu hoor ik je al vragen waarom er dan een nieuwe chip in zit. Deze is er om andere hardware te kunnen ondersteunen: de nieuwe temperatuursensoren, verbeterde gyroscoop en versnellingsmeter zitten in de nieuwe Apple Watch. Deze zijn dan ook bedoeld voor de nieuwe functies die je exclusief op de Series 8 vindt.

Temperatuursensoren

Er zitten twee temperatuursensoren in de Apple Watch Series 8. Eén ervan zit tegen je pols om je polstemperatuur te meten. De andere sensor zit net onder het scherm en meet de oppervlaktetemperatuur. Handig, want je polstemperatuur kan natuurlijk worden beïnvloed door temperaturen van buitenaf. Er werd voorspeld dat Apple deze sensoren zou gaan gebruiken om symptomen van griep te meten, misschien zelfs nog voordat je het zelf echt merkt. Maar dat is helaas niet wat Apple heeft aangekondigd. In plaats daarvan kun je nu zien wat je polstemperatuur is en aan de hand daarvan wordt berekend wanneer je eisprong plaatsvond. Dat kan waardevolle informatie zijn voor mensen die zwanger willen worden (of juist niet).

Ovuleer je niet of ben je gewoon niet in die data geïnteresseerd, dan heb je helaas weinig aan deze nieuwe hardware en dat is jammer. Als je de slaapfocus gebruikt, meet het horloge ’s nachts je polstemperatuur en kun je in een grafiek bekijken in hoeverre je temperatuur afweek van je basislijn. Dat kan met een precisie tot 0,01 º C. Er wordt verder geen context bij getoond, dus wat je aan die gegevens hebt zal voor velen een raadsel zijn. Leuk dat het kan, maar daar blijft het helaas bij. Ik hoop dat Apple in een toekomstige software-update nog nieuwe functies kan geven aan de temperatuursensor, maar voor nu is het in mijn ogen geen reden om dit horloge te kopen.

Crashdetectie

En hoe zit het met die verbeterde gyroscoop en versnellingsmeter? Deze maken de nieuwe crashdetectie mogelijk. Als de Apple Watch opmerkt dat je je in een auto bevindt en aan het rijden bent, staan alle sensoren paraat: de barometer, microfoon, gyroscoop, gps, gyroscoop en versnellingsmeter. Zodra een flink auto-ongeluk wordt herkend, belt je Apple Watch (al dan niet via je iPhone) automatisch met de hulpdiensten, ook als jij niet kunt reageren.

Ik heb de crashdetectie niet getest, dus ik vertrouw Apple maar gewoon met dat het werkt. Mijn auto is voorzien van het inmiddels verplichte eCall-systeem en alle nieuwe tot de EU toegelaten automodellen hebben dit sinds april 2018. Dat maakt crashdetectie voor een deel van de automobilisten niet het levensreddende systeem dat Apple voor ogen heeft. Toch is het goed dat het erin zit, al zul je het hopelijk nooit gebruiken.

Batterij van de Apple Watch Series 8

Kan snelladen, net als de vorige Apple Watch

Zelfde batterijduur van 18 uur

Gaat 36 uur mee in de nieuwe Apple Watch Energiebesparingsmodus

282 mAh (41 mm) of 308 mAh (45 mm), nagenoeg hetzelfde als het vorige model

Zoals altijd gaat de batterij van een gloednieuwe Apple Watch weer lekker lang mee. Je haalt mákkelijk het einde van de dag, ook als je meerdere work-outs doet en apps gebruikt. Wil je ook de slaaptracking gebruiken, dan moet je momenten vinden waarop het voor jou uitkomt om op te laden. Dat kan immers niet ’s nachts als je het horloge draagt. De meeste iCulture-redacteuren laden op voor het naar bed gaan en na het wakker worden. Dit zijn handige momenten, waarop je toch niet zo actief bent. Je loopt dan geen risico dat je allerlei bewegingsgegevens mist.

Vorig jaar kreeg de Apple Watch Series 7 de mogelijkheid om de Apple Watch te snelladen. In 30 minuten ga je van 0% naar 50% en met nog een kwartier extra zit je op 80%. Dat is 33% sneller dan ‘langzaam’ opladen en deze functie is dit jaar ongewijzigd gebleven. Wel nieuw is de speciale Apple Watch Energiebesparingsmodus. Deze zit in watchOS 9 voor alle modellen en vervangt de traditionele spaarstand niet, want die zit er ook nog op. In de Energiebesparingsmodus kan de Apple Watch wel gewoon gebruikt worden, maar hij voelt soms wat langzamer aan. Dat is geen probleem, want het hoeft ook allemaal niet als de bliksem te gaan op een smartwatch.

Verder schakelt de Energiebesparingsmodus een paar functies uit, zoals meldingen voor een hoge hartslag of work-outdetectie. Meldingen kunnen wat later binnenkomen dan je gewend bent. Dit is een prima functie die Apple eigenlijk al had moeten toevoegen, maar beter laat dan nooit. De Apple Watch Series 8 gaat daadwerkelijk langer mee op deze stand. Het komt vooral van pas als je weet dat je de komende dag en/of nacht geen oplader tot je beschikking hebt.

Het zal misschien niet meer als een verrassing komen, maar ik meld het toch maar even. De Apple Watch Series 8 wordt niet geleverd met een lichtnetadapter. Die zul je zelf moeten voorzien. De oplaadkabel wordt gelukkig wel meegeleverd. Bekijk bij iCulture ook de gids met Apple Watch opladers en docks.

Software op de Apple Watch Series 8

Standaard geleverd met watchOS 9

Geen exclusieve wijzerplaten of software-only functies

Wat software betreft kunnen we kort zijn: er zit vrijwel niets in de Series 8 dat echt exclusief is voor dit model. We hebben de temperatuursensoren, crashdetectie en Energiebesparingsmodus al besproken. Wat blijft er dan nog over? Eigenlijk alle watchOS 9 functies. Maar ja, die vind je ook op (bijna) alle Apple Watches, inclusief de nieuwe Energiebesparingsmodus.

Als je meer wil weten over wat we bij iCulture van watchOS 9 vinden, kun je het beste onze watchOS 9 review lezen. Het is een fijne update met goede functies, maar geen enkele functie is exclusief voor de Apple Watch Series 8. Alleen de al eerder genoemde crashdetectie en temperatuursensoren vinden we exclusief in dit model, maar deze functies vereisten dan ook extra hardware.

Voor wie is de Apple Watch Series 8?

Vaak is deze vraag eenvoudig te beantwoorden, maar voor de Apple Watch Series 8 is het lastiger. Heb je een Apple Watch Series 3 of ouder? Dan zou je zeggen dat je meteen moet upgraden omdat je er op héél veel manieren op vooruitgaat. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je dan een Apple Watch Series 7 van vorig jaar moet kopen. Dit model wordt bij Apple niet meer verkocht, maar andere winkels hebben hem nog gewoon op voorraad. Het kan je een mooi bedrag schelen en je mist enkel de crashdetectie en temperatuursensoren.

Apple Watch Series 7 in 45mm

Middernacht Sterrenlicht Groen Blauw Rood

Als je een Apple Watch Series 5 of nieuwer hebt, is de Series 8 ook niet echt een upgrade waard. Als je dan toch een nieuw model wil met bijvoorbeeld het grotere scherm, overweeg dan of je misschien beter de Series 7 kunt kopen voor een betere prijs. Het zal niet als een verrassing komen, maar we raden je echt af om een Apple Watch Series 8 te kopen als je nu een Series 7 draagt. Dit model is nog net geen jaar oud en heeft alle belangrijke functies.

Hier nog even een samenvatting per situatie:

Series 3 en ouder: Het is nu wel tijd om te upgraden naar een nieuwer model, zoals de Series 7 of Series 8. Je huidige model ondersteunt niet meer de nieuwste versie van watchOS en je gaat er op vrijwel ieder punt op vooruit.

Series 4: Een twijfelgeval. Vind je het grotere scherm met always-on de moeite waard? Dan is een upgrade naar de Series 7 of 8 te overwegen als je toe bent aan een nieuw model. In principe werken bijna alle functies van watchOS 9 prima op de Series 4.

Series 5: Je hebt al een always-on scherm en een kompas, dus een upgrade is in onze ogen alleen logisch als je graag een wat groter scherm wil. Ook kan de bloedzuurstofmeter interessant zijn. Ons advies? Wacht nog minimaal 1 jaar en overweeg dan het nieuwste model.

Series 6: Wij zouden echt niet upgraden. Alleen als je écht niet meer zonder een iets groter scherm kunt, is een upgrade de moeite waard. Eigenlijk kun je beter nog minstens 1 jaar wachten.

Series 7: Voor bijna iedereen is het nutteloos om ieder jaar te upgraden. Je kunt je geld beter ergens anders aan uitgeven.

SE 2020: Heeft een wat kleiner scherm zonder always-on, maar als je dat prima vindt kun je er best nog even mee vooruit.

Je hebt geen Apple Watch: Koop vooral de Apple Watch Series 8 of Series 7, afhankelijk van of je zin hebt om een deal te zoeken voor het oudere model.

Score 7.5 Apple Watch Series 8 Vanaf €499,- Voordelen + Ovulatie schatten kan handig zijn

Crashdetectie kan handig zijn Nadelen - Amper nieuwe functies

In prijs verhoogd t.o.v. Series 7

Conclusie Apple Watch Series 8 review

De Apple Watch Series 8 is zonder twijfel een héél goed product. Er is geen smartwatch die ook maar in de buurt komt van de Series 8. Maar of het de upgrade waard is? Voor de meeste mensen niet. Als je de Series 3 of een ouder model hebt is upgraden verstandig. Eigenaren van de Series 4 zouden kunnen overwegen of het de moeite waard is, maar voor iedereen met een nieuwer model is de Series 8 geen noodzaak. Je doet geen miskoop, maar je kunt net zo goed nog een jaar wachten.

Heb je nog geen Apple Watch en ben je op zoek naar de beste versie van de gewone Apple Watch? Dan is dit model zeker een aanrader. Als je echt alle toeters en bellen wil, kun je beter kijken naar een Apple Watch Ultra. Die kost wel honderden euro’s meer, dus voor een deel van de geïnteresseerden zal dat een dealbreaker zijn. Wil je gewoon een Apple Watch die gewoon kan wat er nodig is, kijk dan eens naar de nieuwe Apple Watch SE 2022. Deze kost juist wat minder en biedt toch een boel functies.

Zelf kies ik ervoor om mijn Apple Watch Series 8 weer terug te sturen en mijn oude vertrouwde Apple Watch Series 4 weer in gebruik te nemen. En dat is absoluut niet omdat de Series 8 geen goede smartwatch is. Integendeel! Apple moet gewoon meer uit de kast trekken om mij over te halen. Ik heb de nieuwe functies een goede kans gegeven, maar het is gewoon net niet genoeg. Zo zou ik graag een vernieuwd ontwerp willen zien en ben ik wel gecharmeerd van het wat robuustere ontwerp van de Apple Watch Ultra. Wie weet koop ik over een jaar dan écht mijn nieuwe Apple Watch.

We hebben ook de gloednieuwe Apple Watch Ultra in huis. Dit model heeft een grotere kast en is gericht op echte sporters en avonturisten. Binnenkort verschijnt ook een review van dit model op iCulture.nl.

Apple Watch Series 8 kopen

Dit zijn de adviesprijzen van de Apple Watch Series 8 in verschillende uitvoeringen:

41mm 45mm Aluminium (GPS) Vanaf €499,- Vanaf €539,- Aluminium (GPS + Cellular) Vanaf €619,- Vanaf €659,- Roestvrij staal (GPS + Cellular) Vanaf €849,- Vanaf €899,-

Behalve bij Apple kun je ook terecht bij diverse andere winkels:

Bekijk hier de actuele prijzen:

Prijzen Apple Watch Series 8 in 41mm, GPS

Middernacht Sterrenlicht Zilver Rood

Prijzen Apple Watch Series 8 in 45mm, GPS

Middernacht Sterrenlicht Zilver Rood